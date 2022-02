Cosa significa quando in russo si dice che un uomo è un “muzhik”?

Nel 2010, Vladimir Putin, che allora ricopriva la carica di primo ministro russo, definì Leonardo DiCaprio un “vero muzhík”. Qui il video. Si riferiva al fatto che Leo, mentre si recava a San Pietroburgo per partecipare a una conferenza per il salvataggio delle tigri dell’Amur, allora considerate in via di estinzione, aveva dovuto cambiare tre aerei. Quello con cui era partito da New York era dovuto tornare indietro dopo che un motore aveva preso fuoco. Il secondo aereo, privato, era invece stato costretto ad atterrare in Finlandia perché a corto di carburante…

Nel suo discorso, Putin disse di DiCaprio: “Si è fatto strada verso di noi come se stesse attraversando la linea del fronte”. E proseguendo, aggiunse: “Mi scuso per l’espressione popolare, ma nel nostro Paese chiamiamo persone così ‘un vero muzhik’’’.

Chi era un “muzhik” nella Russia zarista?

Leonardo DiCaprio in "Revenant," 2015 Alejandro G. Iñárritu, 2015 / Regency Enterprises Alejandro G. Iñárritu, 2015 / Regency Enterprises

In quasi tutta la copertura mediatica dell’evento, le parole di Putin su DiCaprio vennero tradotte come “vero uomo” (sui media inglesi: “a real man”). Ma non è del tutto esatto. L’espressione “vero uomo” sarebbe infatti “настоящий мужчина” (“nastojáshij muzhchína”), dove “мужчина” è la traduzione esatta di “uomo”. Muzhik (“мужик”), invece, è qualcosa di più e di diverso.

Il primo fondamentale significato di muzhik in russo è “uomo che appartiene alla classe contadina, alla classe dei lavoratori agricoli”. Nella Russia zarista, la parola muzhik era usata per indicare proprio un uomo appartenente allo ceto sociale contadino, anche nelle leggi e nei documenti ufficiali.

In questo significato, per mezzo delle traduzioni dei classici della letteratura russa, il termine è entrato nel dizionario italiano con varie opzioni grafiche: “mugik”, “mugiko”, “mugicco”, “mugìc”, “mugico”, “mužik”.

Muzhik nella Russia pre-rivoluzionaria era dunque un termine accettabile e persino ufficiale, ma se a parlare era un nobile assumeva sfumature dispregiative. Se poi quel nobile avesse chiamato “muzhik” un altro nobile, questo sarebbe stato interpretato come un grave insulto, e quasi certamente l’incidente si sarebbe tradotto in un duello.

Tornando agli usi consentiti del termine, un “bufetnyj muzhik” indicava il “servitore di mensa; mentre con “dvorovyj muzhik” si indicava il servitore in una tenuta nobiliare, l’usadba. Tuttavia, c’è sempre stato un lato più lusinghiero e persino onorevole in questa parola, ed è così che è usata principalmente nel russo contemporaneo.

Qual è la differenza tra un “uomo” e un “muzhik”?

"Un contadino con le briglie", Ivan Kramskoj, 1883 Galleria di Arte di Kiev / Dominio pubblico Galleria di Arte di Kiev / Dominio pubblico

I russi hanno sempre ammirato i propri contadini: maggioranza della popolazione in un Paese rurale e soldati valorosi in tutte le vittorie dell’esercito imperiale. Dai tempi dell’imperatrice Elisabetta (1709-1762), figlia di Pietro il Grande, nel Palazzo d’Inverno venivano organizzati dei “balli con i muzhik” poco dopo il Capodanno, il che significava che tutti, anche i contadini (se vestiti in modo decoroso) potevano partecipare.

Potrebbe sorprendervi anche il fatto che, nella sua vita privata, l’imperatore Nicola I di Russia amasse definirsi “muzhik” (e chiamava la moglie Aleksandra “la mia baba”; termine utilizzato per la “donna contadina maritata”). Usando queste parole l’imperatore elogiava l’idea del muzhik russo: una persona implacabile, senza paura e decisa, che farebbe qualsiasi cosa per difendere patria, casa e famiglia e per provvedere ai loro bisogni.

Questo significato è rimasto invariato nel corso dei secoli ed è ancora utilizzato.

Cosa intendiamo noi russi quando chiamiamo qualcuno “muzhik”?

In primo luogo, che è decisamente virile. Non porta necessariamente la barba, ma sicuramente è un duro. E un po’ chiuso. Un muzhik è decisamente resistente, sia a livello fisico che mentale. Tuttavia, non ha bisogno di essere un atleta dai muscoli pompati. Ad esempio, il defunto genio Stephen Hawking era sicuramente un vero muzhik, visto come ha resistito alle difficoltà della sua malattia ed è diventato uno dei più grandi scienziati che abbiamo mai conosciuto.

Sean Connery a Venezia, anni '70 Archivio Cameraphoto Epoche/Getty Images Archivio Cameraphoto Epoche/Getty Images

Un muzhik vive secondo le sue regole. Rispetta la società, ma può facilmente spazzare via le sue convenzioni se le considera inutili. Lo scrittore Michael Crichton, nel suo libro di memorie “Viaggi”, ha descritto così Sean Connery: “È a suo agio con se stesso, è diretto e franco. ‘Mi piace mangiare con le dita’, dice, mangiando con le dita in un ristorante elegante, fregandosene. Non puoi metterlo in imbarazzo con simili banalità. Mangiare è ciò che è importante. La gente viene per un autografo e lui li guarda torvo. ‘Sto mangiando’, dice severo. ‘Torna più tardi.’ Tornano più tardi e lui firma educatamente i loro menù. Non porta rancore a meno che non abbia intenzione di farlo”. Sì, questa è la descrizione di un vero muzhik, e sicuramente Sean Connery lo era.

Trovandosi in una situazione difficile e sfavorevole, un vero muzhik non cambia idea sulle sue azioni e non si allontana dal percorso che intende seguire. Quando Napoleone Bonaparte fu chiamato a comandare le forze repubblicane durante l’assedio di Tolone, nel 1793, era un giovane capitano sconosciuto e i superiori dell’esercito repubblicano trattarono lui e i suoi piani con aperto disprezzo, ma Bonaparte fece il suo dovere; era un abile comandante di artiglieria e, alla fine, il suo piano si rivelò super efficace, Tolone fu presa e i realisti che la proteggevano furono sconfitti. Napoleone era un vero muzhik nel senso russo, forse per questo era rispettato in Russia nonostante fosse il nemico.

Ragazzi spingono un'auto a Valdivostok, in Russia Vitalij Ankov/Sputnik Vitalij Ankov/Sputnik

Per finire, “muzhik” nel russo contemporaneo è una chiamata alle armi. Ad esempio, se la tua auto si è fermata in mezzo alla strada e hai bisogno di aiuto per spingerla di lato, avvicinandoti a una fermata dell’autobus dove diversi ragazzi sono in attesa, non dirai qualcosa tipo “Господа, не могли бы вы помочь ...” (“Gospoda, ne mogli by vy pomoch?”; “Signori, non potreste per favore aiutarmi?”); no, dirai: “Мужики, давайте толкнём!” (“Muzhikí, davájte tolknjóm!; “Muzhiki, diamo una spinta!”). Immediatamente, questo implica allo stesso tempo che tu rispetti tutti gli uomini a cui ti rivolgi e che credi che ti aiuteranno senza un secondo di esitazione. Perché, dopotutto, c’è un po’ di vero muzhik in ogni uomo russo!



