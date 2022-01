Quante possibilità ci sono di incontrare una tigre in Russia?

Di solito le tigri sono associate alla giungla selvaggia e ai caldi Paesi asiatici. Riuscite a immaginare questo gattone selvaggio a suo agio sulla neve? La tigre dell’Amur (nome scientifico: Panthera tigris altaica) è la sottospecie di tigre più settentrionale e più grande.

Dove vive la tigre dell’Amur?

“Gattina, vatti a fare un giro. Lasciaci prendere le canne da pesca, e ce ne andiamo”. Il video, in cui alcuni residenti del Territorio del Litorale (la regione di cui è capoluogo Vladivostok) hanno incontrato una tigre mentre erano a pesca, è diventato immediatamente virale in Russia. Il grosso felino si è avvicinato molto alle persone, incuriosito. E alla fine – guardate il video fino alla fine! – la tigre si è presa con i denti un secchio di pesce ed è fuggita nella taiga.

Ci sono molti video di questo tipo su Internet, ma raramente sono senza parolacce. È comprensibile: le enormi dimensioni dell’animale renderebbero nervoso anche il più impavido. Immaginate: un predatore a strisce di due metri (più un metro di coda) del peso di un paio di quintali vi si sta avvicinando… Voi come reagireste? Con aplomb?

Le tigri dell’Amur (dette anche “siberiane” o “dell’Ussuri”) vivono nell’est della Russia, nelle foreste selvagge della taiga dei Territori di Khabarovsk e del Litorale e nella Regione dell’Amur. Oggi ce ne sono poco più di 500 sul territorio russo e una ventina vivono in Cina. Questo tipo di tigre è considerato molto raro ed è sotto protezione statale.

Vitalij Ankov/Sputnik Vitalij Ankov/Sputnik

Differiscono dalle loro parenti meridionali non solo per le loro dimensioni maggiori, ma anche per una maggiore resistenza al freddo. Prima che inizi l’inverno, a queste tigri cresce una spessa pelliccia e uno strato di grasso di cinque centimetri sul ventre.

Un’altra caratteristica sono le grandi macchie bianche sulle orecchie delle femmine. Quando ha i cuccioli, la madre mette le orecchie in modo tale che le macchie siano visibili di notte e i piccoli non si perdano.

Getty Images Getty Images

Ogni tigre ha il suo territorio, piuttosto grande; un’area di 500-600 chilometri quadrati. E, secondo gli scienziati, la tigre dell’Amur può rimanere nel suo territorio per tutta la vita se vi trova abbastanza cibo.

Le tigri cercano l’incontro con l’uomo?

Gli animali selvatici in generale non amano il rumore della strada e i rumori forti in generale, quindi cercano di stare alla larga dalle persone, ma ciononostante vengono periodicamente “avvistati” nei villaggi. I residenti dei piccoli villaggi vedono spesso tracce di tigri vicino alle loro case, se si trovano vicino alla taiga. Le tigri sono attratte, ovviamente, da facili prede: no, non le persone, ma arieti, pecore e persino cani.

In questo video, gli automobilisti hanno incontrato una tigre sulla strada tra Vladivostok e Ussurijsk. C’è pure la ferrovia nelle vicinanze. Ma la tigre ha deciso di farsi una passeggiata tra le macchine. “Piano, piano, frena frena! Guarda che gattino! Che bellezza!”

Konstantin Mikhalchevskij/Sputnik Konstantin Mikhalchevskij/Sputnik

“Seduti a casa sul divano è facile dire ‘bel gattino’ ecc, ma quando questo ‘gatto’, nel centro del tuo villaggio, è acquattato sotto un trattore e aspetta qualcuno, non è affatto una bella esperienza!”, scrive Alena del Territorio di Khabarovsk. “Ci sono molti caprioli, solo è difficile catturarli. Era così impaziente che alle 20 è venuta in strada a dare un’occhiata”.

Nel Territorio di Khabarovsk, nel 2021 gli specialisti hanno ricevuto più di 280 segnalazioni sulla comparsa di tigri nelle aree residenziali, di cui la metà è stata confermata. Nel Territorio del Litorale circa un centinaio. Ad ogni segnalazione viene inviata una task force.

“A volte capita che la gente veda delle tracce vicino al villaggio e chiami immediatamente. E si scopre che una tigre è appena passata”, afferma Aleksej Surovyj, capo del dipartimento di protezione della fauna selvatica del Territorio del Litorale. Secondo lui, le tigri attaccano spesso gli animali domestici lasciati nella foresta e i cani, percependoli come lupi, loro nemici naturali. “Gli attacchi alle persone sono rari”, dice.

Vitalij Ankov/Sputnik Vitalij Ankov/Sputnik

Il Centro “Amurskij Tigr” (“Amur Tiger Center”), che pubblica regolarmente video di incontri con le tigri (e inserisce “ruggiti” al posto delle parolacce), ricorda che quando si incontra un predatore è necessario mantenere la calma e non cedere all’isteria. Sono molto sensibili alla vostra paura. Ed ecco una master class di sangue freddo di alcuni lavoratori della taiga:

“Amico, dove stai andando? Dai, via di qui!”.



