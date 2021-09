I dieci migliori podcast per imparare la lingua russa

LIVELLO BASE

1/ Fluentli

Questo podcast offre un approccio ideale per coloro che si stanno avvicinando al russo. Nei primi episodi, l'insegnante, Alice Val, legge dei testi molto semplici in inglese con delle interiezioni in russo. Alla fine di ogni puntata ci si rende conto di aver appreso diverse parole usate quotidianamente dai russi nella lingua colloquiale. Il ritmo dell'insegnante è lento e ripetitivo, il che rende Fluentli il podcast ideale per i principianti assoluti.

2 / One Minute Russian

Gli autori di questo podcast promettono di insegnare agli studenti le basi della lingua russa attraverso “lezioni in formato video brevi e facili da seguire”. Il corso copre vari argomenti, dai saluti alle presentazioni, dai numeri ad altre parti del discorso utili nella vita di tutti i giorni. Anche se è meno approfondito rispetto al podcast Fluentli, One Minute Russian è comunque in grado di fornire le basi a una persona che non ha mai studiato il russo: una valida alternativa per chi cerca lezioni di russo in pillole.

3 / Russian Made Easy

Questo podcast è composto da 30 episodi che avvicinano gli studenti alle basi della lingua russa. Gli autori usano tecniche di apprendimento contestualizzato e mettono a disposizione degli esercizi da scaricare; inoltre, ogni episodio è trascritto e disponibile in formato PDF.

LIVELLO INTERMEDIO

4 / Slow Russian

Questo podcast è eccellente in termini di argomenti sulla Russia: racconta di tutto, dalla vita in URSS al balletto, dalla letteratura ai cartoni animati, passando per alcune curiosità sulle città russe e sul Giorno della Vittoria. Ogni episodio offre poi la trascrizione dei testi sia in russo che in inglese.

5 / The Word’s Worth

L'autore di questo podcast, creato dal Moscow Times, approfondisce argomenti di vario interesse. Nel corso degli episodi, lo speaker e giornalista Michele Berdy racconta molti aspetti della sua vita professionale e personale in Russia, dalla sua esperienza come interprete alle frasi usate per descrivere i diversi stadi di una sbronza in russo. Il linguaggio di alcuni episodi può risultare piuttosto complicato per gli utenti di livello intermedio: una bella sfida per chi vuole fare un salto di qualità nella conoscenza del russo!

6 / Russian with Max

Questo eccellente podcast affronta ogni tipo di argomento, dalle recenti elezioni della Duma di Stato ai viaggi in Russia, fino alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 nel paese. Il conduttore del podcast entra nei dettagli del discorso, ma lo fa con un russo lento e facile da capire. Gli ascoltatori hanno quindi la possibilità di ascoltare argomenti complessi sulla Russia, senza perdersi nel caos di un vocabolario sconosciuto.

7 / Russian Podcast

L’autore di questo podcast insegna il russo… parlando solo in russo! Non usa l’inglese per facilitare il processo di apprendimento. Tuttavia, la sua parlata è lenta e facile da capire. La selezione di argomenti è veramente completa ed è composta da oltre 300 episodi.

LIVELLO AVANZATO

8 / Comrade Foreigner

Questo podcast propone una serie di interviste a persone non madrelingua sugli argomenti più svariati. Perché uno straniero decide di imparare il russo? Come funziona la vaccinazione anti-covid nel paese? Un viaggio nella vita degli expat, talvolta con argomenti dal titolo davvero insolito, come: “Gli stranieri e la prigione russa”. Per comprendere appieno i contenuti è richiesto un livello avanzato di conoscenza del russo.

9 / Very much Russian

Se avete già imparato le basi della lingua, è giunto il momento di affinare le vostre conoscenze con l’uso di fraseologismi, slang e modi di dire. Solo così potrete confondervi davvero con un madrelingua! Il podcast Very Much Russian fa proprio al caso vostro: presenta innumerevoli frasi e parole che non troverete nei classici libri di testo.

10 / Like Pushkin

L'autore di questo podcast assicura che i suoi ascoltatori si faranno “i muscoli per parlare” in pochissimo tempo; abbandona volutamente le regole classiche di insegnamento e si butta in monologhi incentrati su vari argomenti. Il podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme.

