Come il balletto lo “Schiaccianoci” è diventato un motore del turismo in Russia

Per i russi fare a meno di questo spettacolo a Capodanno è come rinunciare all’insalata Olivier. E visto che vederlo al Bolshoj è un’impresa difficilissima e costosa, aumentano i viaggi in giro per il Paese per gustarselo in altri importanti teatri. Ecco i consigli per questa gita culturale

È quasi impossibile acquistare i biglietti per questo balletto al Bolshoj, e i prezzi sono piuttosto salati: arrivano fino a 20.000 rubli (circa 200 euro). Allora perché non andare a vedere “Lo Schiaccianoci” in un’altra città russa, approfittandone per fare un viaggio? Vi diciamo quanto costerà un viaggio per vedere questa fiaba.

San Pietroburgo

In qualsiasi situazione poco chiara, andate a San Pietroburgo! Soprattutto quando si tratta di balletto. Perché solo qui, al Teatro Mariinskij, a gennaio vengono rappresentate diverse versioni del balletto su due palcoscenici contemporaneamente. Quest’anno la versione classica, coreografata da Vasilij Vainonen, è andata in scena il 31 dicembre e i biglietti costavano da 7.500 a 20.000 (75-200 euro). A danzare erano gli allievi dell’Accademia Vaganova del Balletto Russo. Sempre sul palcoscenico del Teatro Mariinskij si potrà assistere al classico Schiaccianoci messo in scena dal Teatro di Leonid Jacobson. Oltre a quello stravagante creato da Mikhail Shemjakin con la coreografia di Kirill Simonov: l’artista si è ispirato ai personaggi della fiaba di Hoffmann e ha sviluppato i bozzetti per i costumi e le scenografie, reinterpretando le immagini dei personaggi e la loro plasticità. Insomma, fino al 14 gennaio, ogni giorno vengono rappresentate a teatro diverse versioni della magica fiaba. Si può anche riuscire a vedere più versioni in un solo giorno. Il prezzo varia da 5 a 15 mila rubli (50-150 euro). Il viaggio in aereo da Mosca e ritorno costerà 9 mila rubli (90 euro), mentre il treno nei primi giorni di gennaio costa da 5 mila a tratta (50 euro). Un hotel decente parte da 2.400 rubli a notte (24 euro).

Novosibirsk

Il Teatro dell’Opera e del Balletto di Novosibirsk (NOVAT) ha presentato in anteprima un balletto coreografato da Jurij Grigorovich (fu lui a mettere in scena “Lo Schiaccianoci” al Bolshoj nel 1966) in ottobre. Sono previste sei rappresentazioni a gennaio. Per alcune ci sono ancora biglietti.

Si può andare alla vigilia del Natale ortodosso, quando i prezzi saranno significativamente ridotti: il 6 gennaio i biglietti costano da 5 a 15 mila rubli (50-150 euro). Un biglietto aereo da Mosca a Novosibirsk e ritorno nei giorni prefestivi costa a partire da 24.800 rubli (248 euro), mentre una camera per due notti in hotel costa 2.600 rubli (26 euro).

Se vi rimane un po’ di tempo libero, potete avere il tempo di visitare, ad esempio, lo zoo locale.

Perm

Se la vostra anima chiede qualcosa di nuovo, potete tranquillamente programmare un viaggio a Perm: il Teatro dell’Opera e del Balletto presenta “Lo Schiaccianoc”i coreografato da Aleksej Miroshnichenko. Il capo della compagnia di balletto del teatro ha scritto anche il libretto, spostando l’azione a San Pietroburgo nel 1892. Fu allora che il Teatro Mariinskij presentò la prima dello Schiaccianoci. Ci sono biglietti dal 5 al 7 gennaio. Un biglietto per il parterre costa 7-12 mila rubli (70-120 euro). Un volo a/r da Mosca costa 24.500 rubli (245 euro). Due notti in hotel, partono da 2.000 rubli (20 euro). Se si pianifica correttamente il programma di viaggio, si può avere il tempo di vedere la Galleria d’Arte di Perm con le sue sculture intagliate uniche e il Museo d’Arte Contemporanea PERMM, che si è recentemente trasferito in un nuovo edificio.

Nizhnij Novgorod

Il modo più veloce per vedere “Lo Schiaccianoci” da Mosca è il treno ad alta velocità per Nizhnij Novgorod. Il viaggio è breve e, se vi affrettate, potete anche accaparrarvi biglietti economici per il Teatro dell’Opera e del Balletto Pushkin di Nizhnij Novgorod. Lo spettacolo presenta la coreografia classica di Vasilij Vainonen. La messa in scena ha una storia: per la prima volta “Lo Schiaccianoci” è apparso nel repertorio del teatro nel 1955 in una produzione diretta da Georgij Jazvinskij. Da allora non ha mai lasciato il cartellone del teatro e ha già subito sei revisioni. Quella attuale è piuttosto recente, del 2022. Un biglietto per la galleria costerà la modica cifra di 1.000 rubli (10 euro), ma anche il parterre ha prezzi accessibili: 4.000 rubli (40 euro). E se si organizza un viaggio natalizio, allora il 6 gennaio “Lo Schiaccianoci” può essere visto per 800-4.000 rubli (8-40 euro). Altri tre o quattro mila rubli (30-40 euro) costerà una camera d’albergo per due notti. Non resta che acquistare i biglietti del treno: a partire da tremila rubli (30 euro) per la sola andata.

Ekaterinburg

Se non siete mai stati negli Urali, è il momento di esplorare le attrazioni di Ekaterinburg. Potete anche prolungare le vostre vacanze di gennaio e festeggiare il “Vecchio Nuovo anno” (“Staryj Novyj God,” ossia il Capodanno secondo il calendario giuliano) lì e andare al Teatro dell’Opera e del Balletto. Inoltre, ci sono ancora posti a sedere per il 14 gennaio: affrettatevi, sono rimasti solo pochi biglietti per “Lo Schiaccianoci” coreografato da Vasilij Vainonen nel parterre a 10 mila rubli (100 euro). Il viaggio aereo è abbastanza economico: a partire da 8.700 rubli (87 euro), e l’hotel si può trovare da 1.900 rubli (19 euro) per due notti.

Cheboksary

Al Teatro dell’Opera e del Balletto, “Lo Schiaccianoci” è coreografato da Vasilij Vainonen e diretto da Danil Salimbaev, capo della compagnia di balletto. Si può risparmiare molto se si acquistano i biglietti per il 7 gennaio: un posto in prima fila costa solo 800 rubli (8 euro). Parlando del treno, vi ci vorranno 2.700 rubli (27 euro) per un biglietto ferroviario di sola andata. Per l’hotel calcolate almeno 2.600 rubli (26 euro) per due notti.

Rostov sul Don

Il Teatro Musicale di Rostov mette in scena “Lo Schiaccianoci” con la regia di Aleksej Fadeechev, che è stato direttore artistico della compagnia di balletto fino al 2012. Sono rimasti dei posti per le rappresentazioni del 6-7 gennaio. I prezzi vanno da 5,5 a 12 mila rubli (55-120 euro). Tuttavia, non è facile arrivare qui: l’aeroporto di Rostov sul Don resta chiuso. Potete andare in treno: a partire da 3.500 rubli (35 euro) a tratta. Un albergo costa almeno 2.800 rubli (28 euro) per due notti.



