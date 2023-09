Cinque leggendari presentatori della tv sovietica

1 / Anna Shatilova (1938-)

Studentessa della facoltà di Fisica, Anna Shatilova superò inaspettatamente la selezione per la principale radio dell’Urss. Su 500 persone solo lei e altri quattro candidati furono scelti dal più famoso conduttore sovietico Jurij Levitan e dalla sua collega Olga Vysotskaja. In seguito, proprio queste due leggende della radio sovietica divennero i suoi tutori.

Dal 1962 Anna Shatilova ha lavorato alla Televisione Centrale dell’Urss, restando in onda fino al 1995. Per oltre trent’anni è stata una delle principali presentatrici del Paese.

Anna Shatilova è diventata la prima annunciatrice del principale programma televisivo di notizie del Paese, Vremja. Ha condotto “Goluboj Ogonjok”, il principale programma della notte di Capodanno in Urss, e ha commentato le trasmissioni della Parata della Vittoria del 9 maggio sulla Piazza Rossa e altre manifestazioni ed eventi di primo piano. Nel 1973 ha condotto lezioni di lingua russa alla televisione giapponese.

2 / Igor Kirillov (1932-2021)



Un altro simbolo dell’era sovietica: conduttore per oltre vent’anni del programma Vremja della Televisione Centrale, era amato dai telespettatori per il suo caratteristico tono sonoro da baritono. Fu Kirillov ad annunciare il 4 ottobre 1957 il lancio del primo satellite artificiale, lo Sputnik, e il 12 aprile 1961 il volo nello Spazio di Jurij Gagarin. Inoltre, ha letto a lungo i discorsi di Capodanno al popolo a nome della leadership dell’Urss.

È stato per molti anni il compagno in video di Anna Shatilova: insieme hanno commentato le parate sulla Piazza Rossa. Questa coppia televisiva per molti anni è stata parte integrante della cerimonia.

Kirillov è stato spesso invitato in documentari e lungometraggi per le voci fuori campo. Ha condotto programmi alla radio, è apparso nelle pubblicità. Le registrazioni della voce di Igor Kirillov si possono ascoltare nelle canzoni “Russians” di Sting, “I Want You Now” e “To Have and To Hold” dei Depeche Mode.

3 / Valentina Leontjeva (1923-2007)



Attrice di formazione, Valentina Leontjeva ha iniziato la sua carriera in televisione come conduttrice.

Ha lavorato per il grande pubblico: ha condotto “Goluboj Ogonjok” e i programmi per bambini “Spokojnoj nochi, malyshi!” (“Buona notte, bimbi!”) e “V gostjakh u skazki” (“Ospiti di una fiaba”), che raccontava ai bambini le fiabe sovietiche e straniere. I giovani spettatori amavano particolarmente il programma per la possibilità di inviare lettere a “zia Valja”: alcune venivano lette in diretta.

Il progetto più di successo della conduttrice è stato il programma “Ot vsej dushí” (“Di tutto cuore”), che si è guadagnato la fama di “programma più cordiale” della televisione. La Leontjeva viaggiava per tutto il Paese tenendo incontri con i lavoratori di fabbriche e istituzioni, riunendoli nelle locali sale della cultura. Eroi della trasmissione diventavano lavoratori semplici, veterani della guerra e del lavoro. A questi incontri e programmi partecipavano artisti famosi e cantanti pop. Il programma andò in onda dal 1972 al 1987 e fu premiato con un alto riconoscimento statale.

Nel 2013 è stato istituito a Uljanovsk il Festival internazionale del cinema “Ot vsej dushi”, alla memoria di Valentina Leontjeva. È proprio nella regione di Uljanovsk che la donna ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

4 / Angelina Vovk (1942-)



Ha iniziato la sua carriera come annunciatrice di notizie e ha rivelato il suo talento anche come presentatrice di programmi televisivi per bambini. Ha condotto per vent’anni il principale programma dell’Urss per bambini “Spokojnoj nochi, malyshi!” (“Buona notte, bimbi!”).

La Vovk è diventata famosa anche come presentatrice di concerti e programmi musicali. Con la sua partecipazione, nel 1993 la Russia ha fatto rivivere il leggendario festival di musica pop “Pesnja goda” (“La canzone dell’anno”), che per trent’anni, dal 1971 al 1991, si era tenuto senza interruzioni. Lei ne è stata la conduttrice per 17 volte; un record assoluto.

Nel 2013, Angelina Vovk ha fondato il festival-concorso televisivo internazionale per bambini “Pesenka goda” (“Canzoncina dell’anno”). Si tiene ogni anno presso il centro russo “Orljonok”, sulla costa del Mar Nero.

5 / Jurij Senkevich (1937-2003)



Il principale viaggiatore del Paese: per trent’anni è stato il conduttore del più antico programma della TV sovietica “Klub puteshestvennikov” (“Il Club dei Viaggiatori”), andato in onda per la prima volta nel 1960 con il titolo “Klub kinoputeshestvii” (“Il Club dei viaggi cinematografici”). Con lui il programma ha raggiunto il massimo successo e, dopo la morte del conduttore nel 2003, è stato chiuso.

Jurij Senkevich era medico militare di professione. Ha lavorato presso l’Istituto di medicina aeronautica e spaziale del Ministero della Difesa dell’Urss. Qui, in particolare, preparò i cani Ugoljok e Veterok per il lancio nello Spazio nel 1966. Anche lui fu selezionato per il volo, ma andò invece in Antartide per condurre ricerche sulle capacità del corpo umano.

Come medico, Senkevich ha partecipato alle spedizioni dell’antropologo ed esploratore norvegese Thor Heyerdahl nel 1969, 1970 e 1977. E nel 1982 ha accompagnato i primi alpinisti sovietici a scalare l’Everest.



