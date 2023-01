I dieci articoli di cultura più letti nel 2022

Russia Beyond

Letteratura, musica, cinema, poesia… ecco quali sono stati i pezzi di Russia Beyond più cliccati dell’anno

1 / I maestri della musica classica russa

I compositori russi appartengono da sempre al firmamento internazionale della musica classica. Alcuni di loro hanno dettato i canoni del genere; altri, al contrario, si sono accaniti a infrangerli o hanno conservato nelle loro opere le melodie della tradizione popolare russa e rielaborato la musica medievale; altri ancora hanno cercato i suoni del futuro.

In questo articolo, tra i più letti dell’anno, vi proponiamo un mini-viaggio nell’universo dei più celebri compositori russi: da Mikhail Glinka ad Alfred Schnittke.

2 / I dieci più importanti poeti russi e i loro versi che non potete non conoscere

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Le poesie sono sempre difficili da tradurre, e quelle russe ancor di più. In questo articolo vi abbiamo presentato i versi più emozionanti. Buona lettura!

3 / Le cinque più sontuose corone imperiali russe giunte fino a noi

La corona dell'imperatrice Anna Ioannovna Musei del Cremlino di Mosca Musei del Cremlino di Mosca

Solitamente questi lussuosissimi copricapi, simbolo del potere regale, venivano creati per l’incoronazione e poi rismontati. Ma ci sono state alcune importanti eccezioni. Ne abbiamo parlato qui.

4 / Le cinque leggendarie canzoni russe che tutti conoscono nel mondo

Sicuramente le avrete sentite e canticchiate. Ma sapete la storia di Kalinka, Katjusha, Kazachok, Trololo? E ricordate il bacio delle t.A.T.u? Ne abbiamo parlato in questo pezz, tra i più cliccati dell’anno.

5 / I dieci principali artisti della propaganda sovietica

Iraklij Toidze. Discorso di Stalin alla riunione cerimoniale dedicata al 24° anniversario della Rivoluzione del 1917. 1947 Dominio pubblico Dominio pubblico

Dalla nascita dell'URSS, la propaganda è stata uno strumento importante per diffondere l'ideologia comunista e i principi del collettivismo. Ciò è avvenuto attraverso manifesti iconici, dipinti, film e altre opere d'arte. La propaganda sovietica è stata molto di più di un semplice strumento politico: una forma d'arte unica che ha plasmato l’eredità culturale sovietica.

Leggete l’articolo cliccando qui.

6 / Ivan il Terribile e suo figlio Ivan: i segreti del quadro di Repin

Ilya Repin/Galleria Tretjakov Ilya Repin/Galleria Tretjakov

Dalla censura ai vandalismi, ecco la storia che ha segnato uno dei maggiori capolavori dell'arte russa. Cliccate qui per saperne di più.

7 / I cinque più grandi capolavori di Dostoevskij, che sono raffinatissimi trattati di psicologia

Evgenij Mironov nei panni del principe Lev Myshkin Vladimir Bortko/Теlefilm, 2003 Vladimir Bortko/Теlefilm, 2003

I romanzi di Fjodor Dostoevskij riscattano la realtà e ridefiniscono la vita. Con un’intensità e una chiaroveggenza degne di William Shakespeare e Sigmund Freud, Dostoevskij è penetrato negli angoli più oscuri del decadimento morale, della povertà e della crisi umana. In questo articolo, molto apprezzato da voi lettori, abbiamo ripercorso i suoi libri più belli.

8 / Cinque poesie che ogni russo conosce a memoria

Foto d'archivio Foto d'archivio

Si studiano a scuola per allenare la memoria. In questo articolo abbiamo selezionato i versi più famosi… che potreste imparare anche voi per stupire i vostri amici!

9 / Dieci libri di Tolstoj da leggere assolutamente

Una scena tratta dalla serie tv "Guerra e pace" della BBC Tom Harper/BBC Cymru Wales, 2016 Tom Harper/BBC Cymru Wales, 2016

I più noti sono “Guerra e pace” e “Anna Karenina”. Ma la produzione letteraria del genio russo è fatta di capolavori forse meno conosciuti, ma altrettanto meravigliosi. Scopriteli qui.

10 / Dieci pittori che sono la summa dell’arte russa

La trinità Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

A loro sono state intitolate strade, piazze e persino pianeti lontani, e alle loro mostre si formano sempre code infinite. Chi sono gli artisti più conosciuti e amati dai russi? Scopritelo qui.

LEGGI ANCHE: Tutto quello che c’è da sapere sullo stile khokhloma, la pittura “dorata” delle stoviglie russe

