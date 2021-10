Dashi Namdakov: così un ragazzo di un villaggio buriato è diventato uno scultore famoso nel mondo

Dashi Namdakov opens his solo exhibition 'Between Heaven & Earth' in London, 2014

Le sue opere potete vederle in Francia come a Londra, nella metro di Mosca e in importanti musei e mostre, da New York a Canton. Ma lui, dopo anni di vita nelle metropoli, è tornato là dove era nato, in un paesino di cento abitanti che rischiava di scomparire dalla carta

Il nome dell’artista si traduce dalla lingua buriata come “sole fortunato” e gli antenati di questa popolazione che vive nella zona del Lago Bajkal credevano che il nome e il destino di una persona fossero collegati in modo sacro. Da bambino, Namdakov si ammalò gravemente e la medicina tradizionale era impotente. I genitori, disperati, portarono il ragazzino da una sciamana. Lei decise di provare ad aiutarlo, ma disse che la malattia era il prezzo per aver rotto i legami con la natura. Completamente guarito dopo appena un giorno, il ragazzo da allora non ha più perso il contatto né con la natura né con le sue radici.

Da un villaggio buriato a Londra

Il talento artistico di Dashi, che è nato nel 1967, è stato ereditato: nella sua famiglia ci sono diversi artigiani e suo padre era un famoso artista buriato. “I miei antenati e i miei genitori mi hanno trasmesso l’amore per la creatività. Sono, prima di tutto, lavoratori, capaci di imparare costantemente cose nuove. E dovevano tirare avanti una famiglia numerosa. È così che è apparsa nella nostra famiglia una propensione per l’artigianato, la creazione e, penso, lo sviluppo”, afferma Dashi.

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

Nel suo villaggio natale, Dashi era letteralmente circondato da antiche leggende buddiste su creature fiabesche, spiriti misteriosi e forze degli elementi e della natura. Pertanto, questi sono i temi principali del suo lavoro.

Successivamente andò a studiare a Novosibirsk, e poi a Krasnojarsk, e in seguito si trasferì nella capitale della Buriazia, Ulán-Udé, e mise su famiglia. Il percorso verso il riconoscimento della sua arte non è stato facile: Dashi ha lavorato come gioielliere, e con il ricavato acquistava bronzo e altri materiali per le sue sculture. La moglie non si opponeva a quelle spese; era contenta che realizzasse il suo potenziale creativo.

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

La prima mostra personale dell’artista, allora trentatreenne, si svolse nel 2000 a Irkutsk, poi è stata la volta di mostre di sculture in Buriazia e in Mongolia. Venne notato, e nel 2002 gli fu offerto di partecipare a una mostra collettiva presso la Casa Centrale degli Artisti di Mosca, città dove presto si trasferì. Un anno dopo, sempre nella capitale, c’è stata una sua personale presso il Museo delle Arti Orientali. Inoltre, lo scultore è stato insignito della Medaglia d’Argento dell’Accademia delle Arti. Da allora, la sua biografia internazionale si è arricchita di mostre in tutto il mondo, da New York a Canton.

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

“Pensavo che la mia arte fosse interessante solo per la gente della mia regione. Invece, è successo che le persone di altri luoghi apprezzassero il lavoro. Spero che le mie sculture siano interessanti e appaiano come qualcosa di nuovo ed eccitante”, afferma Dashi.

Ora le sue opere sono conservate nel Museo Etnografico Russo, all’Ermitage e in molti altri musei in tutto il mondo.

La scultura di Gengis Khan rimasta all’Hyde Park di Londra per due anni Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

Anche nella metropolitana di Mosca, nella stazione Novomoskovskaja, in costruzione (l’apertura è prevista per il 2023), apparirà una composizione di Dashi.

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

Dashi considera una delle sue più grandi vittorie creative la composizione “La caccia dello zar” nella città siberiana di Kyzyl, la capitale della Repubblica di Tuva. “Tuva è una terra di straordinaria bellezza, con una storia così antica da togliere il fiato”, afferma Dashi.

Composizione scultorea “La caccia dello zar” Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

“Ho cercato di trasmettere la poetica del rito della caccia, ricostruendola non con metodo scientifico, ma con la mia stessa immaginazione. Il grande fiume Enisej inizia nelle vicinanze, circondato dalle pendici dei Monti Sajani. L’epica qui è nell’aria.”

Il lungofiume dello Enisej a Kyzyl con l’opera “La caccia dello zar”. In lontananza, un’altra opera di Dashi, il “Centro dell’Asia” Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

Ritorno alle origini

Dopo aver viaggiato per il mondo, e aver vissuto a Irkutsk, Londra e Mosca, il famoso scultore è tornato nel suo villaggio natale buriato.

“La mia Patria, il villaggio di Ukurik, nel Territorio della Transbajkalia, è stato abbandonato negli ultimi decenni e potrebbe scomparire del tutto dalla mappa della regione, come molti altri villaggi. Pertanto, io e i miei connazionali abbiamo deciso di farlo rivivere”, afferma Dashi.

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

Nell’agosto 2021 ha aperto qui il suo laboratorio e il parco di sculture in legno “Tuzhi”. Il progetto è di creare un marchio turistico “Tuzhi”, dal nome dell’area, che viene tradotto dal buriato come “valle dei mestieri”.

A Tuzhi, Dashi ha iniziato a lavorare attivamente con il legno. “Per me questa è una nuova sfida, c’è una trama diversa, non devi rompere la natura del tronco, devi trovare un’immagine e trasmetterla in armonia con il materiale, è molto interessante.”

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

“Vorremmo che i nostri nipoti venissero con piacere tra dieci anni e imparassero a lavorare il legno insieme in modo che possano comunicare nella loro lingua natale, il buriato”, afferma Dashi. A quanto racconta, nel fuggire dalla metropoli per tornare alla taiga, ha cercato di ottenere la libertà.

Ecco le opere di Dashi Namdakov in Russia e nel mondo.

1 / “Trasformazione”, nel campus dell’Università Federale Siberiana a Krasnojarsk

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

2 / “Meditazione”, Giardini di Étretat, in Normandia, Francia

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

3 / “Zilant” (creatura della mitologia tatara), Kazan

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

4 / “La custode, Hyde Park, Londra (mostra temporanea nel 2015)

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

5 / Bassorilievo (particolare) nella Chiesa centrale delle forze armate a Kubinka, Regione di Mosca

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

6 / “L’uccello e la tigre”, Galleria V. Bronshtein, Irkutsk

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

7 / “Il custode del Bajkal”, Isola di Olkhon, Lago Bajkal

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

8 / “Centro dell’Asia”, complesso scultoreo nella città di Kyzyl, Repubblica di Tuva

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

9 / “Zolotaja Shoria”, città di Tashtagol, regione di Kemerovo

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov

10 / “I quattro amici”, villaggio di Aginskoe, Territorio della Tranbaikalja

Fondazione di Dashi Namdakov Fondazione di Dashi Namdakov



LEGGI ANCHE: Quindici capolavori senza tempo della scultura russa (FOTO)

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale