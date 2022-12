Come preparare l’insalata russa “Corona di Monomaco” per la tavola delle Feste (Ricetta)

La “corona di Monomaco” è uno dei principali simboli dell’autocrazia in Russia e veniva usata per la cerimonia di incoronazione quando gli zar russi salivano al trono, almeno fino a Pietro il Grande, che cambiò il cerimoniale nel 1721, al momento della proclamazione dell’Impero Russo. Esistono diverse versioni sull’origine della corona di Monomaco. La leggenda narra che fu un dono dell’imperatore bizantino Costantino IX Monomaco (1000-1055). Ma gli esperti hanno stabilito che è molto più tarda, e risale al XVI secolo.

Proprio come l’origine della corona di Monomaco, anche l’origine dell’insalata omonima (in russo: “Салат ’Шапка Мономаха’”; “Salát ‘Shapka Monomákha’) non è del tutto chiara. Ciò che è sicuro è che la ricetta risale ai tempi dell’Unione Sovietica.

Tra le insalate più conosciute, come l’Olivier (l’insalata russa), la mimosa, l’insalata di bastoncini di granchio e l’aringa in pelliccia, anche l’insalata corona di Monomaco aveva un posto speciale durante le feste di fine anno.

Tradizionalmente, si tratta di un’insalata di carne preparata con manzo, maiale o pollo lessi. Ma esistono insalate simili che utilizzano salmone in scatola o lingua di manzo. Gli altri ingredienti principali sono le consuete patate, carote, barbabietole e uova.

Il punto forte di questa insalata, secondo me, è l’aglio mescolato alle barbabietole, alle carote e alle noci triturate. Per quanto siano buone nell’insalata, avvertite però i vostri ospiti, perché non tutti amano l’aglio e qualcuno potrebbe essere allergico alle noci!

Per imitare la corona originale, che ha la forma di un cono dorato con una guarnizione di zibellino, modellate una forma simile con gli ingredienti. Per il centro dell’insalata, gli ingredienti vengono impilati a strati e spalmati di maionese. Per la pelliccia si usano formaggio grattugiato, albume e patate. Le “pietre preziose” sono replicate con semi di melograno, piselli e carote. Le noci ricordano l’oro di cui è fatta la corona l’originale.

Un interessante confronto tra originale e insalata può essere fatto non solo per l’aspetto. Per esempio, la corona di Monomaco veniva esposta una sola volta, nel giorno dell’incoronazione. E anche l’insalata viene preparata soltanto per occasioni molto speciali. A quanto pare, durante il periodo sovietico veniva preparata solo da un piccolo segmento della società, e ancora oggi è considerata piuttosto rara e pochi la conoscono in Russia. Ma ora voi la conoscete e potete vantarvi di essere in grado di preparare una delle più rare e deliziose insalate sovietiche!

Ingredienti (per 6 porzioni):

Julia Mulino Julia Mulino

Patate – 2-3

Pollo affumicato – 150 g

Carota – 1 (di media grandezza)

Uova – 4

Barbabietola – 1

Aglio – 2 spicchi

Noci – 50 g

Sale – un pizzico

Maionese – 100 g (o più, a piacere)

Melograno, piselli – q.b per la decorazione

Preparazione:

Preparate i vari ingredienti. Io avevo le barbabietole già bollite e il petto di pollo già affumicato. Inoltre, ho bollito patate, carote e uova e le ho sbucciate. Ho grattugiato le patate su una grattugia fine e le ho divise in 3 mucchietti. Ho sistemato con cura il primo mucchietto di patate, usando due forchette, sul fondo di un piatto da portata.

Julia Mulino Julia Mulino

Per facilitare la preparazione della giusta dose di maionese, mettetela in una sac à poche in modo da poterla distribuire più facilmente. Se non cel l’avete potete usare un sacchetto di plastica da alimenti e praticare un piccolo taglio in un angolo.

Julia Mulino Julia Mulino

Grattugiate le barbabietole con la grattugia, aggiungete lo spicchio d’aglio schiacciato e il sale.

Julia Mulino Julia Mulino

Disponete uno strato di patate e spalmate la maionese.

Julia Mulino Julia Mulino

Anche il formaggio viene diviso in tre parti: prima si aggiunge lo strato di barbabietole, poi quello verdure e infine il primo strato di formaggio e maionese.

Julia Mulino Julia Mulino

Tritate finemente il pollo e dividetelo in due parti. A questo punto, posizionate il primo strato e spennellare con la maionese.

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete il prezzemolo.

Julia Mulino Julia Mulino

Separate gli albumi dai tuorli nelle uova lesse.

Julia Mulino Julia Mulino

Fate uno strato di tuorli e maionese.

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete uno strato di carote e aglio, salate e spennellate con la maionese.

Julia Mulino Julia Mulino

Tritate le noci e mettetele come strato successivo.

Julia Mulino Julia Mulino

Ripetete gli strati con formaggio e pollo, tamponando con la maionese. Ricoprite l’insalata con la seconda parte delle patate.

Julia Mulino Julia Mulino

Mescolate il resto delle patate e del formaggio con l’albume grattugiato. Distribuite l’insalata a cucchiaiate, formando un bordo. Spennellate la parte superiore dell’insalata con la maionese, aiutandovi con un cucchiaio.

Julia Mulino Julia Mulino

Decorate con chicchi di melograno, fette di carota, piselli e noci.

Julia Mulino Julia Mulino

Lasciate riposare l’insalata in frigorifero per almeno un paio d’ore.

Julia Mulino Julia Mulino

Buon appetito! E buone Feste!

Julia Mulino Julia Mulino



