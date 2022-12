Dodici originali insalate di Capodanno da servire sulla tavola delle vostre Feste

La tavola russa delle feste è famosa per le tradizionali insalate con la maionese. E ognuna può essere trasformata in un capolavoro!

1 / Questa deliziosa insalata Mimosa attende lo scoccare della mezzanotte, con un orologio fatto di carote e maionese.

Legion Media Legion Media

2 / La barbabietola può essere facilmente utilizzata per realizzare un gustoso Cremlino, mentre i cetrioli sottaceto formano l’albero di Natale. La neve? Una cascata di formaggio grattuggiato!

Legion Media Legion Media

3 / I bastoncini di granchio si trasformano in… candele! Un’ottima rivisitazione per un’insalata di granchio con fiocchi!

Legion Media Legion Media

4 / Questa insalata di aringhe è decorata in stile retrò con una rosa di barbabietole, una decorazione di maionese e tanta erbetta cipollina fresca.

Legion Media Legion Media

5 / Che inverno è senza un pupazzo di neve? E per farlo basta poco: vi serviranno una carota per il naso, un paio di pomodori per le guance e due olive per gli occhi. La bocca può essere fatta con un'alga.

Legion Media Legion Media

6 / La decorazione principale delle insalate russe è l'aneto… che può trasformarsi in un simpatico albero di Natale con le palline fatte di mais e la stella di carota.

Legion Media Legion Media

7 / Un pomodoro e un po’ di maionese formano il funghetto perfetto. Troppo bello per essere mangiato!

Legion Media Legion Media

8 / E che dire di questo maialino? L'aringa in pelliccia fa da base, e il resto viene realizzato con barbabietola tagliata, uova e chiodi di garofano.

Legion Media Legion Media

9 / Ecco un'altra opzione economica per guarnire un’insalata: fettine di salame, carote tagliate sottili e maionese!

Legion Media Legion Media

10 / Se avete in casa un piatto a forma di albero di Natale, metteteci dentro le olive e cospargete i bordi di erbette fresche. Un modo veloce e scenografico di servire un’insalata!

Legion Media Legion Media

11 / Oppure potete creare una bellissima corona natalizia: cospargete i bordi del piatto con erbette fresche e decorate con verdure colorate.

Legion Media Legion Media

12 / Il kholodets può avere un aspetto davvero elegante se fatto con verdure tagliate a forma di animali e uova. Guardate che capolavoro!

Legion Media Legion Media

