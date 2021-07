Spaghetti in brodo di latte e zucchero: le bizzarre combinazioni di cibo più amate dai russi

Anguria in salamoia e cioccolato ai frutti di mare. Strano, ma vero! Ecco quali sono gli abbinamenti culinari più incredibili che potete trovare in Russia

1 / Senape & gelatina

La carne in gelatina, chiamata kholodets, e il pesce in gelatina, chiamato zalivnoe, sono piatti della tradizione molto diffusi sulle tavole russe. Richiedono lunghi tempi di preparazione ed è per questo che di solito vengono fatti solo per le occasioni speciali. Agli occhi di molti stranieri, l’idea di servire la carne in gelatina suona strana… e secondo alcuni, ancor più strano è che alla gelatina si aggiungano senape e rafano! Ah, che meravigliosa combinazione piccante!

2 / Pasta dolce & maionese

I russi dicono scherzando (ma non troppo) che tutto è più buono con l’aggiunta di abbondante maionese. La mettono ovunque, dai ravioli alla carne, come vi abbiamo raccontato qui. Fanno addirittura dei biscotti a base di maionese! Incredibile, vero?

I biscotti realizzati con pasta di maionese sono abbastanza leggeri, croccanti e si mantengono per vari giorni.

Un piatto che può essere servito come aperitivo o dessert, da accompagnare con una tazza di tè o caffè. Trovate qui la ricetta.

3 / Insalata di verdure & condimento a base di bibita gassata

Eccolo, il piatto russo più discusso di sempre! Si chiama okroshka, ed è una zuppa fredda estiva a base di insalata di verdure, con uova e mortadella (come l’insalata russa), immersa nel kvas, una bevanda tradizionale russa fatta con pane di segale secco e lievito. Ma c’è chi preferisce fare l’okroshka a base di kefir, un derivato del latte.

Vi abbiamo messo curiosità e volete provare anche voi questa bizzarra zuppa? Seguite questa ricetta.

4 / Spaghetti in brodo di latte & zucchero

La zuppa di pasta dolce era uno dei piatti preferiti del leader rivoluzionario Vladimir Lenin. Consiste in latte caldo, spaghetti sottili (vermicelli o tagliatelle fatte in casa) e zucchero, il tutto servito caldo con un pezzo di burro. Molto nutriente!

Questa zuppa è spesso inserita nei menu degli asili e può essere facilmente cucinata a casa e servita a colazione.

5 / Anguria & aceto

I russi amano il cibo in salamoia: cetrioli, aglio, pomodori… Utilizzano praticamente ogni cosa cresca nell’orto della loro dacia. E nelle calde regioni meridionali è molto popolare mettere sotto aceto addirittura... le angurie! La ricetta è semplice: anguria a fette, zucchero, sale e aceto. E che ci crediate o no, è davvero molto gustosa!

Se volete provare qualcosa di ancor più delizioso, sperimentate le mele in salamoia, fatte con una marinata di sale, malto e zucchero o miele.

6 / Cioccolato & frutti di mare

Il cioccolato con alga laminaria, sale marino o ricci di mare è un dolce abbastanza comune nelle regioni dell'Estremo Oriente russo e si può trovare in qualsiasi negozio online del paese. Assomiglia a una normale barretta di cioccolato, ma con l’aggiunta di un leggero sapore e odore di iodio. Il souvenir perfetto da infilare in valigia durante un viaggio a Vladivostok o Khabarovsk!

7 / Rabarbaro, amido & zucchero

Avete mai provato il kissel russo? Questa bevanda fredda, dolce e nutriente di solito viene fatta a base di bacche e amido. Ma in Russia il kissel può essere anche a base di altre piante. Il kissel al rabarbaro è considerato un cibo sano, ideale come merenda per i bambini.

8 / Tè, sale & burro

Il tè al latte e sale è una bevanda che proviene dai popoli nomadi ed è particolarmente popolare in Calmucchia, Buriazia e in Altaj. Il tè salato aiuta a regolare l'equilibrio idrico del corpo, soprattutto durante il caldo estivo (e le steppe della Calmucchia sono uno dei luoghi più caldi della Russia). Il latte o il burro trasformano questa bevanda in un pranzo nutriente. A proposito, nei negozi locali si possono comprare anche bustine già pronte.

