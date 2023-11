Quali regioni della Russia sono completamente senza ferrovie e perché?

Il sogno di molti turisti è viaggiare per tutta la Russia in treno, e possono farlo sulla Transiberiana e su molte altre linee della terza rete ferroviaria più estesa al mondo. Eppure sarà curioso sapere che ci sono dei soggetti della Federazione dove finora non c’è neppure l’ombra di un binario. Ecco quali sono

La Russia è terza al mondo quanto a lunghezza della rete ferroviaria, dopo Stati Uniti e Cina. Non sorprende, quindi, che la maggior parte dei russi percepisca il treno come qualcosa che non può mancare, anche laddove non c’è nient’altro. Eppure, anche in Russia ci sono vaste aree non coperte dal trasporto su rotaia! Vediamo quali sono.

1 / Repubblica dell’Altaj – 92.903 km²

La valle del fiume Kyzylshin al tramonto, in autunno. Repubblica dell'Altaj, distretto di Kosh-Agach Legion Media Legion Media

Gli Altaj sono una delle mete turistiche più popolari in Russia. I viaggiatori sono attratti dalle montagne, dai laghi e dalle foreste. Vi si può arrivare solamente in aereo, attraverso l’unico aeroporto di Gorno-Altajsk, oppure in auto. Gran parte della repubblica è composta da riserve naturali con alte montagne e fiumi impetuosi. Inoltre, la popolazione qui è relativamente esigua, la repubblica ha un totale di 210 mila abitanti. La stazione ferroviaria più vicina si trova nella città di Bijsk, nel vicino Territorio dell’Altaj (il Territorio dell’Altaj e la Repubblica dell’Altaj sono regioni diverse). Tuttavia, i progetti di collegamento ferroviario tra Bijsk e Gorno-Altajsk risalgono addirittura all’inizio del XX secolo. Il percorso è di solo 120 km, che per gli standard della Siberia non sono affatto una grande distanza. Hanno fatto da ostacolo la Prima guerra mondiale e successivamente quella Civile. Poi il progetto è stato rinviato a tempi migliori. La linea è stata approvata solamente nel 1980, ma non ci fu il tempo di iniziarne i lavori: l’Unione Sovietica crollò nel 1991. Oggi è stato nuovamente creato un gruppo di lavoro per questo progetto, ma la costruzione ancora non è iniziata.

2 / Repubblica di Tuva – 170.500 km²

Una delle cime della catena montuosa dei Sajany orientali. I numerosi nastri legati ai bastoni sono una forma di rito religioso. Repubblica di Tuva zhaubasar/Getty Images zhaubasar/Getty Images

Tuva è un’altra repubblica piccola quanto numero di abitanti situata nel sud della Siberia. Circa 340 mila persone vivono qui, delle quali un terzo nella capitale, la città di Kyzyl. Qui ci sono l’aeroporto e una strada di grande comunicazione che la collega alla Khakassia ma la ferrovia è comparsa nei piani solamente dagli anni Dieci del 2000. Tutto a causa del paesaggio montuoso e della taiga, che rendono i costi di costruzione piuttosto alti. I piani prevedono la costruzione dei binari dalla stazione di Kuragino (a sud del Territorio di Krasnojarsk; su una deviazione della linea principale della Siberia meridionale) a Kyzyl. Questa linea non solo collegherà due regioni, ma aiuterà anche a sviluppare dei giacimenti di carbone a Tuva e a creare migliaia di posti di lavoro. Il progetto è stato al momento posposto al 2026.

3 / Circondario autonomo dei Nenets – 176.700 km²

Renne in un’area di sosta e campeggio per allevatori di renne vicino al villaggio di Karataika, nel Circondario autonomo dei Nenets, nell’estremo nord della Russia Sergej Karpukhin/TASS Sergej Karpukhin/TASS

Gran parte di questa regione della Russia si trova al di sopra del Circolo polare artico. La metà della popolazione, 23 mila persone, vive nella città di Narjan-Mar. Il resto vive in piccoli villaggi. Qui, ovviamente, la natura è incredibilmente bella: il Circondario è bagnato dalle acque del Mar Glaciale Artico, ha la tundra, diverse alture e un gran numero di riserve di petrolio e gas. A causa della sua complessa geografia, però, il Circondario autonomo dei Nenets fino a poco tempo fa è stato collegato al “Continente” (“Materik”; come le persone delle zone più difficilmente accessibili chiamano le parti della Russia più urbanizzate e ricche di infrastrutture) solo tramite il trasporto aereo e, nella breve stagione estiva, attraverso il trasporto fluviale. Anche le strade qui sono poco sviluppate. Ed è l’unica regione della Russia europea che non dispone di ferrovie: la stazione più vicina è quella di Usinsk, nella Repubblica dei Komi, a 350 km da Narjan-Mar.

4 / Circondario autonomo della Chukotka – 721.481 km²

Vista dall’alto sulla Baia Komsomolskaja e sull'insediamento di Providenija Kadnikov Valerii/Getty Images Kadnikov Valerii/Getty Images

In linea generale, la Chukotka è raggiungibile solo in aereo. Ci sono 11 aeroporti per 50 mila abitanti. Elicotteri e piccoli aerei rappresentano i principali trasporti interurbani. Le strade asfaltate sono presenti solamente nei pressi delle aree abitate, ma ci si può spostare da un villaggio a un altro per via aerea o attraverso le strade di ghiaccio. Tutto a causa del territorio difficile, del clima ostile e della bassa redditività.

5 / Oblast di Magadan – 461.400 km²

La strada federale “Kolymá” Pro-syanov/Getty Images Pro-syanov/Getty Images

La oblast di Magadan si trova a sud della Chukotka, e anche questa regione è tagliata fuori dal “Continente”. In un vasto territorio vivono in tutto 135 mila persone (di cui 90 mila nel capoluogo, Magadan): costruire ferrovie qui è assolutamente non redditizio. Siccome la oblast ha accesso al Mare di Okhotsk, tutto ciò di cui ha bisogno se lo procura via acqua. Eppure, le ferrovie qui c’erano già a metà del XX secolo. Si trattava di una rete a scartamento ridotto per l’esportazione di legname e carbone, che però è stata interamente smantellata alla fine degli anni Cinquanta. Il progetto per la costruzione di una ferrovia moderna attraverso Magadan è in divenire. Dovrebbe diventare una diramazione della Ferrovia Bajkal-Amur, ma finora resta in prospettiva molto lontana.

6 / Territorio della Kamchatka – 464.275 km²

Montagne e vulcani innevati al tramonto sul passo Viljuchinskij nella Penisola di Kamchatka Olga Gavrilova/Getty Images Olga Gavrilova/Getty Images

La penisola della Kamchatka è un territorio di difficile accesso nell’Estremo Oriente, raggiungibile solo in aereo o nave. Tuttavia, negli anni Settanta nacque il grandioso progetto della linea ferroviaria Lensk-Kamchatka, lunga cinquemila chilometri. Avrebbe dovuto collegare la stazione di Ust-Kut nella oblast di Irkutsk a Petropavlovsk-Kamchatskij, capitale della Kamchatka. Le discussioni sulla fattibilità del progetto sono riprese negli anni Dieci del 2000.

