Esplorare Tjumen: da avamposto russo in Siberia a capitale del gas e del petrolio

Tjumen. Vista sul fiume Tura. Da sinistra: Chiesa dell’Innalzamento della Croce, Scuola di Commercio, Monastero della Trinità con la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e Cattedrale della Trinità. 4 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

All’inizio del XX secolo, il chimico e fotografo russo Sergej Prokudin-Gorskij (1863-1944) sviluppò un complesso processo tecnologico per ottenere dettagliate fotografie dai colori vividi. La sua visione della fotografia come forma di educazione e di divulgazione emerge con particolare chiarezza nelle sue immagini dei monumenti architettonici dei siti storici di tutta la Russia.

Tjumen. Vista sul fiume Tura. Da sinistra: Cattedrale dell’Annunciazione (demolita); Chiesa dell’Innalzamento della Croce; Chiesa dell’Ascensione e di San Giorgio; Monastero della Trinità. Estate 1912 Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Nel giugno del 1912, Prokudin-Gorskij si avventurò nella Siberia occidentale nell’ambito di un lavoro su commissione per documentare la via d’acqua Kama-Tobolsk, un collegamento tra il versante europeo e quello asiatico degli Urali. La città di Tjumen gli servì da punto di partenza per il viaggio verso nord fino a Tobolsk, sul fiume Irtysh.

Cattedrale dell’Icona della Vergine del Segno (Znamenskij), vista sud. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

Durante il suo viaggio, Prokudin-Gorskij scattò numerose fotografie di straordinario valore, sia di Tjumen che di Tobolsk. Le mie fotografie di Tjumen e Tobolsk sono state scattate alla fine dell’estate del 1999.

Umili origini

Cattedrale dell’Icona della Vergine del Segno (Znamenskij), vista sud-ovest. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

Considerata il primo insediamento permanente russo in Siberia, Tjumen fu fondata nel 1586 sul sito di un accampamento tataro alla confluenza dei fiumi Tura e Tjumenka. L’iniziativa per la sua creazione fu di Boris Godunov, il potente che tirava le fila dietro al trono dello zar Fjodor (il figlio di Ivan il Terribile, nato con disabilità mentale) e, infine, divenuto zar lui stesso nel 1598.

Cattedrale dell’Icona della Vergine del Segno (Znamenskij), facciata sud. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

Godunov era strettamente alleato con gli Stroganov, che dal loro centro commerciale nella città settentrionale di Solvychegodsk avevano inviato un distaccamento di cosacchi comandato da un certo Ermak nelle profondità della Siberia per sfidare il potere del sovrano dei Tatari siberiani, Khan Kuchum.

Sebbene le date precise siano opinabili, sembra che, nell’autunno del 1581, Ermak abbia abbia conquistato Chingi-Tura (oggi Tjumen), ma abbia abbandonato la conquista per dirigersi direttamente a Kashlyk, capitale di Khan Kuchum, che Ermak sconfisse nel 1582 durante una battaglia presso il fiume Irtysh.

Chiesa dell’Immagine Miracolosa del Salvatore, vista sud-ovest. Costruita originariamente nel 1794-1819, è un eccellente esempio di architettura “barocca siberiana“. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

In seguito alla morte di Ermak in un’incursione tartara a sorpresa nel 1584, le sue conquiste rimasero temporaneamente non consolidate dopo la sua morte. Tuttavia, Boris Godunov era consapevole dell’enorme importanza della Siberia e lanciò una campagna per fondare insediamenti, come fece in altre zone di confine dello Stato moscovita medievale.

Chiesa dell’Ascensione e di San Giorgio, vista sud. Costruita originariamente nel 1770-89, deturpata negli anni Trenta e restaurata dopo il 2003 con la ricostruzione del campanile. 4 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Una posizione strategica

Chiesa dell’Innalzamento della Croce, vista sud-est. Costruita nel 1774-91. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

La posizione di Tjumen sul fiume Tura forniva anche un collegamento diretto verso ovest con la città di Verkhoturje, fondata da Boris Godunov sul versante asiatico degli Urali nel 1598. A est e a nord di Tjumen, il fiume Tura si fonde con il Tobol, che a sua volta si unisce al grande Irtysh vicino a Tobolsk. In virtù della sua posizione, Tjumen era destinata fin dall’inizio a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo russo della Siberia.

Palazzo del Consiglio comunale. Costruito originariamente nel 1828-33 in stile neoclassico semplificato. L’orologio a pendolo fu aggiunto nel 1857. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

L’apertura della Siberia alla colonizzazione russa tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo fu un epico confronto tra le sterminate distanze di questa terra aspra e l’intraprendenza dei mercanti russi, i cui interessi commerciali coincidevano con gli appetiti degli zar di l’espansione verso oriente. Sebbene i suoi fiumi fossero solo affluenti dell’Irtysh (a sua volta affluente del grande fiume Ob), Tjumen era ben situata per utilizzare la vasta rete idrica della Siberia.

Casa Kolokolnikov, angolo tra via della Repubblica 18 e via Turgenev. Costruita nel 1804 dal mercante Ivan Ikonnikov, questo superbo esempio di architettura classica in legno fu acquistato nel 1888 dal mercante Ivan Kolokolnikov, che ne modificò il progetto originale. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

Come la maggior parte delle prime città russe in Siberia, Tjumen fungeva originariamente da insediamento fortificato per i cosacchi e altre truppe, che nel XVII secolo proteggevano le rotte commerciali appena sviluppate, in particolare con la Cina. Quando, nel XVIII secolo, il confine meridionale del territorio asiatico di Mosca divenne più stabile, l’importanza di Tjumen aumentò per lo sviluppo dei trasporti e delle piccole imprese commerciali e industriali. Il suo status di nodo di trasporto coinvolgeva anche il sistema di esilio interno, con l’invio di detenuti ed esuli politici in tutta la Siberia.

Palazzo di Nikolaj Masharov, via Lenin 24. Costruita alla fine del XIX secolo dal fondatore delle Ferriere di Tjumen. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

Sede della Chiesa ortodossa

Come punto amministrativo regionale della Siberia occidentale, Tjumen divenne rapidamente un centro della Chiesa ortodossa russa. Il suo Monastero della Trinità fu fondato nel 1616 sull’alta riva destra del fiume Tura. Originariamente dedicato alla Trasfigurazione, il monastero era un modesto insieme di edifici in legno fino alla sua trasformazione nella prima parte del XVIII secolo ad opera di un energico prelato ucraino, il vescovo Fjodor Leshchinskij.

Edificio commerciale (angolo tra le vie Repubblica e Kirov) costruito dal mercante Nikolaj Jadryshnikov nel 1897. Esempio di “stile con mattoni a vista” altamente decorato, quello preferito per gli edifici commerciali alla fine del XIX secolo. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

Alleato di Pietro il Grande, il vescovo Fjodor vedeva l’architettura come un riflesso di un’ampia trasformazione culturale e la Chiesa della Trinità che costruì nel monastero nel 1709-1715 è il primo edificio sopravvissuto di Tjumen. Sventrata durante l’era sovietica, la Chiesa della Trinità è stata ristrutturata (con modifiche) insieme alla sua vicina, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, costruita nel 1741-1755. Fortunatamente, Prokudin-Gorskij ha fotografato entrambi gli edifici sacri nel 1912.

Scuola di Commercio (ora Istituto di Ingegneria). Completata nel 1914 durante il boom edilizio siberiano, stimolato dallo sviluppo del commercio lungo la Transiberiana. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

Questi primi esempi di stile barocco provinciale servirono da modello per altre chiese del XVIII secolo a Tjumen, culminando con la sontuosa Cattedrale dell’Icona della Vergine del Segno (Znamenskij), che è stata recentemente ristrutturata in modo splendido. Costruita in più fasi tra il 1768 e il 1891, la cattedrale presenta la decorazione florida tipica di gran parte dell’architettura ecclesiastica siberiana.

Scuola artigianale Tekutjev, via Dzerzhinskij 2. Completato nel 1914, l’edificio è un ottimo esempio di “stile moderno” provinciale. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

La sottomissione della Siberia

La sconcertante vastità della Siberia fu resa gradualmente più affrontabile, nel XIX secolo, dalle nuove forme di trasporto. Il primo battello a vapore a solcare un fiume siberiano fu costruito qui nel 1838.

Palazzo Shaichik, via Lenin 47. Costruita nel 1914 da Jankel Shaichik, importante proprietario di negozi e commerciante di prodotti secchi. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

Il più grande impulso alla crescita economica arrivò con il completamento della ferrovia da Ekaterinburg, sul versante orientale degli Urali, nel 1885. Questa linea divenne infine un importante segmento della ferrovia Transiberiana, trasportando le ricchezze delle foreste, delle miniere e delle nuove regioni agricole della Siberia, nonché il cuoio e gli altri prodotti delle fabbriche locali.

Casa Burkov, via Dzerzhinskij 30. Costruita all’inizio del XX secolo da Vasilij Burkov, commerciante di grano siberiano a livello internazionale (Cina, Giappone). 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

All’inizio del XX secolo, la città fu punto di passaggio per oltre mezzo milione di coloni verso le terre libere e fertili della Siberia. Fortunatamente, i resti di questo periodo sono sopravvissuti nella parte centrale della città.

Casa Kozlov, via Turgenev 9. Costruita alla fine del XIX secolo da Ivan e Marija Kozlov, commercianti locali. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

Questa memoria del passato è particolarmente evidente nelle notevoli case in legno della città, con elaborate cornici e finestre intagliate in uno stile specifico di Tjumen. Queste massicce costruzioni di finestre spesso includono pannelli intagliati sotto il davanzale come ulteriore dispositivo decorativo e protettivo. La loro solida costruzione permetteva di avere file di grandi finestre nelle case di legno anche in questo clima rigido, portando così la massima luce disponibile agli interni durante i lunghi inverni siberiani.

Scuola elementare Nikolaevskoe, via Lenin 5. Edificio in legno costruito nel 1897 come parte di una rete di scuole pubbliche. 29 agosto1999 William Brumfield William Brumfield

Il presente e il futuro

Casa in legno, angolo tra via Volodarskij 9 e via Semakov. Costruita alla fine del XIX secolo, la casa presenta esuberanti cornici decorative intagliate alle finestre. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

Finestra di una casa in legno, via Komsomol 17. Costruita intorno al 1900 come ala della tenuta di A. G. Andreev, questa piccola struttura presenta notevoli esempi di traforo decorativo. 30 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

Oggi Tjumen è la capitale di un’enorme regione che si estende dal Kazakistan, in Asia centrale, fino al Mar Glaciale Artico (visto che al suo interno ricadono anche due altri soggetti federali: il Circondario autonomo dei Khanty-Mansi-Jugra e il Circondario autonomo Jamalo-Nenets), ed è una delle regioni più ricche di fonti energetiche al mondo (in particolare gas naturale e petrolio). Tjumen ha beneficiato di questa abbondanza di risorse naturali ed è attualmente una delle poche città siberiane a registrare una crescita demografica importante: da poco più di mezzo milione al censimento del 2002 a circa 850 mila secondo l’ultima stima. Come di consueto nelle città siberiane, la maggior parte dei residenti vive al di fuori del centro storico, in complessi residenziali di epoca sovietica.

Casa in tronchi divisa in appartamenti, civico 57 (via sconosciuta; la casa potrebbe essere stata demolita). Bell’esempio di cornici di finestre intagliate su una tipica struttura in tronchi. 29 agosto 1999 William Brumfield William Brumfield

Una passeggiata nel centro storico della città mostra i vividi contrasti tra i modesti edifici pre-rivoluzionari in mattoni e legno, raramente alti più di due piani, con i ponderosi edifici sovietici e i nuovi eleganti centri commerciali. Alcune delle nuove strutture sono case private, altre sono banche e uffici, altre ancora fanno parte dell’Università Statale di Tjumen, un ateneo in forte espansione.

Casa Minshutin, via Vodoprovodnaia 43. Costruita nel 1891, la casa è stata restaurata nel 1998 dall’architetto A. Klimchenko con cornici decorative alle finestre scolpite da Vadim Sheetov. 4 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Prokudin-Gorskij, il suo metodo e la sua eredità

Nei primi anni del XX secolo il fotografo russo Sergej Prokudin-Gorskij inventò un complesso procedimento per ottenere fotografie a colori. Tra il 1903 e il 1916 viaggiò per l’Impero Russo e scattò oltre 2.000 foto con il nuovo metodo, che comprendeva tre esposizioni su una lastra di vetro. Nell’agosto del 1918 lasciò la Russia con gran parte della sua collezione di negativi su vetro e si stabilì in Francia. Dopo la sua morte, a Parigi, nel 1944, i suoi eredi vendettero la collezione alla Biblioteca del Congresso Usa. All’inizio del XXI secolo, la Biblioteca del Congresso ha digitalizzato le immagini di Prokudin-Gorskij, rendendo le foto pubblicamente e gratuitamente disponibili al pubblico mondiale. Un gran numero di siti russi ora ha una copia della collezione. Nel 1986 lo storico dell’architettura e fotografo William Brumfield (1944-) organizzò la prima mostra delle foto di Prokudin-Gorskij alla Biblioteca del Congresso. In un lungo periodo di lavoro, cominciato agli inizi degli anni Settanta del Novecento, Brumfield ha rifotografato la gran parte dei luoghi visitati da Prokudin-Gorskij. Questa serie di articoli mette a confronto questi complessi architettonici a circa un secolo di distanza.

