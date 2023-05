Com’era la Russia nel 2003? (FOTO)

Russia Beyond

Questa è stata la penultima volta che il 7 novembre è stato celebrato in Russia. Era l’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre del 1917 o, come veniva chiamato negli anni Novanta, il “Giorno dell’Accordo e della Riconciliazione in Russia”.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

In seguito, la festa fu cancellata, ma ne fu introdotta una nuova, chiamata Giornata dell’Unità Nazionale, il 4 novembre.

Yurij Belinskij/TASS Yurij Belinskij/TASS

Una vista di Mosca piuttosto fresca. La Cattedrale di Cristo Salvatore, demolita negli anni Trenta dai bolscevichi, venne ricostruita alla fine degli anni Novanta e le liturgie ripresero qui dal 2000. In epoca sovietica, al suo posto c’era la piscina all’aperto “Moskva”.

Nikolaj Malyshev/TASS Nikolaj Malyshev/TASS

Vladimir Putin e il Patriarca Alessio II a un incontro della Chiesa ortodossa.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

La ginnasta Alina Kabaeva dopo aver ricevuto una medaglia durante il campionato europeo.

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Un’immagine sempre uguale nei secoli: gli allevatori di renne che si recano al lavoro nella Penisola Jamal.

Sergej Subbotin/Sputnik Sergej Subbotin/Sputnik

Nel 2003 San Pietroburgo ha festeggiato il suo 300° anniversario.

Yurij Belinskij/TASS Yurij Belinskij/TASS

E la festa è stata celebrata su larga scala.

Sergej Guneev/Sputnik Sergej Guneev/Sputnik

Parteciparono grandi ospiti internazionali, tra cui l’allora presidente degli Stati Uniti George W. Bush.

Sergej Guneev/Sputnik Sergej Guneev/Sputnik

Vladimir Putin inaugura la nuova stazione ferroviaria Ladoga a San Pietroburgo.

Aleksej Panov/Sputnik Aleksej Panov/Sputnik

La preziosa Sala d’Ambra del Palazzo di Tsarskoe Selo dopo il restauro.

Sergej Velichkin/Sputnik Sergej Velichkin/Sputnik

La moda nel 2003…

Yurij Abramochkin/Sputnik Yurij Abramochkin/Sputnik

Il negozio Eliseevskij di Mosca viene reinaugurato dopo il restauro.

Dmitrij Korobejnikov/Sputnik Dmitrij Korobejnikov/Sputnik

Broker al lavoro nel centro informatico della Borsa di Mosca.

Dmitrij Korobejnikov/Sputnik Dmitrij Korobejnikov/Sputnik

Giovani ginnasti in lotta per la vittoria.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Indovinate chi è questo giovane? Esatto, è l’uomo d’affari russo Roman Abramovich.

Sergej Guneev/Sputnik Sergej Guneev/Sputnik

“Il bagno del cavallo rosso” (1912), dipinto di Kuzma Petrov-Vodkin. Una grande mostra fu dedicata al 125° anniversario della nascita dell’artista (1878-1939).

Dmitrij Korobejnikov/Sputnik Dmitrij Korobejnikov/Sputnik

Kopejka, uno dei primi supermercati a basso prezzo in Russia.

Igor Mikhalev/Sputnik Igor Mikhalev/Sputnik

Una coppia visita una mostra su Stalin.

Yurij Abramochkin/Sputnik Yurij Abramochkin/Sputnik

Una giovane donna cecena con il suo bambino in braccio. Nel 2003, il conflitto ceceno (operazione antiterrorismo nei territori della regione del Caucaso settentrionale) era in una fase calda.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

La prima gara di Formula 1 di Mosca si svolge davanti all’Università Statale di Mosca.

Dmitrij Korobejnikov/Sputnik Dmitrij Korobejnikov/Sputnik

Il Premio Nobel per la Fisica 2003 viene assegnato ai fisici russi Aleksej Abrikosov e Vitalij Ginzburg (nella foto sotto) e al britannico-americano Anthony James Leggett, “per i contributi pionieristici alla teoria dei superconduttori e dei superfluidi”.

Dmitrij Korobejnikov/Sputnik Dmitrij Korobejnikov/Sputnik

Le donne festeggiano la notte di Ivan Kupala, una tradizionale celebrazione estiva slava.

Valerij Morev/TASS Valerij Morev/TASS

Un abitante del luogo suona uno strumento a corda a Derbent, nella Repubblica del Daghestan.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Il lavoro dei giornalisti nel 2003… Nella foto sotto, mentre raccontano le elezioni in Cecenia.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

“Alye Parusá” (“Vele Scarlatte”), un nuovo complesso residenziale a Mosca.

Dmitrij Korobejnikov/Sputnik Dmitrij Korobejnikov/Sputnik

All’interno del Palazzo di Stato del Cremlino. Gli emblemi delle repubbliche sovietiche sono rimasti parte della storia architettonica.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Esibizione di un gruppo folkloristico della Chukotka.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Studenti dell’Accademia di balletto Vaganova di San Pietroburgo si esercitano.

Sergej Subbotin/Sputnik Sergej Subbotin/Sputnik

Viktorija Lopyreva vince il concorso di bellezza “Miss Russia” 2003. È considerata una delle donne più belle della Russia ed è diventata il volto dei Mondiali di Calcio 2018 in Russia.

Marat Abulkhatin/TASS Marat Abulkhatin/TASS

Una donna autista di tram si è vestita in modo festivo per Capodanno durante il suo turno di lavoro.

Oleg Lastochkin/Sputnik Oleg Lastochkin/Sputnik



