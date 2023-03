Che fine hanno fatto le vincitrici di “Miss Russia” dal 1993 a oggi?

Anna Bajchik. 1993

Vitalij Arutyunov/Sputnik Vitalij Arutyunov/Sputnik

Anna aveva solo 16 anni quando vinse il premio. Con i soldi vinti andò a Miami con la madre. Ma non ha poi seguito il classico percorso da modella. Si è dedicata al lavoro accademico nel dipartimento di giornalismo internazionale.

Inna Zobova. 1994

Dopo la vittoria, la ragazza si è laureata all’Università Statale di Mosca ed è partita per andare a lavorare a Parigi, dove ha fatto una carriera come top model. Ha partecipato a sfilate per Yves Saint Laurent, Hermes, Givenchy e molti altri, ed è apparsa sulle copertine di riviste di moda mondiali. Vive ancora a Parigi con il fidanzato Bruno Aveillan fotografo e regista francese.

Elmira Tujusheva. 1995

Elmira ha vinto il concorso a 18 anni, dopodiché ha lasciato gli studi e ha intrapreso la carriera di modella. La ragazza ha anche debuttato al cinema, recitando anche in “Gloss” (titolo originale russo: “Gljanets”) di Andrej Konchalovskij nel 2007.

Aleksandra Petrova. 1996

Aleksandr Ovchinnikov/TASS Aleksandr Ovchinnikov/TASS

Dopo aver vinto il concorso, la sedicenne Aleksandra fu inondata di contratti all’estero. L’offerta più importante era un contratto con l’agenzia Ford Models, ma la ragazza rifiutò perché le veniva richiesto di perdere peso, imparare l’inglese e tagliarsi i capelli corti. Il destino di Aleksandra fu tragico: fu uccisa nella sua città natale, Cheboksary, da un proiettile vagante (l’obiettivo del killer era il ragazzo con cui stava uscendo, un businessman con contatti opachi nel mondo della mala). Mancavano due giorni al suo ventesimo compleanno.

Elena Rogozhina. 1997

Nikitin Nikolaj/TASS Nikitin Nikolaj/TASS

Due anni dopo la vittoria in Russia, la ragazza è diventata Miss Europa, ha sposato l’uomo d’affari Denis Ershov ed è partita per Los Angeles per lavorare come modella. In California rimase per un anno e mezzo, poi tornò in Europa. Non amava la vita mondana. Ebbe una figlia e poi un figlio. Dopo la morte del marito, nel 2017, Elena è diventata una imprenditrice. Ha aperto un salone di bellezza e una boutique di abbigliamento in Bulgaria.

Anna Malova. 1998

Patrick McMullan/Getty Images Patrick McMullan/Getty Images

Anna partecipava al concorso dal 1993 e finalmente lo vinse all’età di 26 anni. In seguito, come molte vincitrici, si è trasferita negli Stati Uniti, diventando il volto di alcune campagne pubblicitarie. La ragazza ha frequentato il miliardario George Soros e il comico Harry Shendling. Nel 2010 è stata oggetto di un procedimento giudiziario dopo un tentativo fallito di falsificare ricette mediche ed è stata condannata a un trattamento sanitario obbligatorio per tossicodipendenza.

Anna Kruglova. 1999

Anton Denisov/TASS Anton Denisov/TASS

Anna vinse il concorso a 17 anni e in seguito prese una decisione atipica: non partecipare mai più a eventi di questo tipo e tornare alla vita normale.

Oksana Fedorova. 2001 (il concorso non è stato organizzato nel 2000)

Anton Denisov/TASS Anton Denisov/TASS

Oksana si è diplomata in una scuola di polizia, ma nel 2001 ha vinto Miss Russia. È la vincitrice più famosa di tutti gli anni. In seguito ha vinto la corona di Miss Universo e ha fatto una carriera come presentatrice televisiva e attrice.

Svetlana Koroleva. 2002

Dmitrij Korobeinikov/Sputnik Dmitrij Korobeinikov/Sputnik

Nello stesso anno, il 2002, Svetlana Koroleva ha vinto anche il titolo di Miss Europa ed è entrata nel mondo della moda. Possiede un marchio di abbigliamento classico femminile.

Viktorija Lopyrjova. 2003

Marat Abulkhatin/TASS Marat Abulkhatin/TASS

Dopo la competizione, la diciannovenne Viktoria si trasferisce a Mosca e inizia subito a lavorare per la televisione centrale come presentatrice sportiva. Nel 2018 è stata ambasciatrice della Campionato del Mondo.

Diana Zaripova. 2004

Mikhail Fomichev/TASS Mikhail Fomichev/TASS

Dopo Miss Russia, ha partecipato a diversi concorsi internazionali, ma alla fine ha abbandonato la carriera di modella. Diana si è diplomata, si è sposata e ha avuto due figli.

Aleksandra Ivanovskaja. 2005

Aleksej Nikolskij/TASS Aleksej Nikolskij/TASS

Dopo aver vinto il concorso, Aleksandra iniziò a essere confusa con un’altra ragazza che aveva recitato in un film porno. E nonostante il fatto che quella ragazza avesse preso parte alle riprese hard quando Aleksandra aveva solo 5 anni, la nuova miss ha continuato ad essere spesso associata a un tale passato. Alla fine Aleksandra abbandonò la vita pubblica e la carriera di modella per diventare parrucchiera.

Tatjana Kotova. 2006

Grigorij Sysoev/TASS Grigorij Sysoev/TASS

Tatjana ha costruito una carriera pop di successo: per due anni ha fatto parte del gruppo pop ViaGra, poi ha iniziato una carriera da solista.

Ksenia Sukhinova. 2007

Maksim Shemetov/TASS Maksim Shemetov/TASS

Un anno dopo la ragazza divenne Miss Mondo, iniziò una relazione con il milionario Sergej Govjadin e partì per lavorare come modella a New York. La relazione finì, ma Ksenia continuò la sua carriera. Per un certo periodo è stata il volto di L’Oréal.

Sofia Rudjeva. 2009 (il concorso non è stato organizzato nel 2008)

Ruslan Krivobok/Sputnik Ruslan Krivobok/Sputnik

La sua vittoria è stata accompagnata da un grande scandalo: durante il concorso è emerso un servizio fotografico erotico che aveva realizzato all’età di 15 anni. Dopo il concorso è scomparsa e non ha nemmeno i social media.

Irina Antonenko. 2010

Ha abbandonato la carriera di modella, preferendo quella di attrice. Il suo debutto è stato brillante: Irina ha recitato in “L’ora nera” di Chris Gorak, prodotto da Timur Bekmambetov.

Natalija Gantimurova. 2011

Ruslan Krivobok/Sputnik Ruslan Krivobok/Sputnik

Dopo il concorso, Natalija ha studiato in una delle migliori università del Paese, la RGGU (“Statale Umanitaria”), continuando occasionalmente a salire in passerella. Oggi è una influencer.

Elizaveta Golovanova. 2012

Elizaveta non era mai stata interessata alla carriera di modella e la partecipazione al concorso fu un esperimento. Viene da una famiglia di medici, ma ha rotto la tradizione familiare ed è diventata un avvocato di successo.

Elmira Abdrazakova. 2013

La vittoria di Elmira è diventata motivo di bullismo nei confronti della ragazza. Dopo il concorso, ha ricevuto migliaia di messaggi sui social media da parte di persone che non erano d’accordo con la sua vittoria, non essendo contenti del suo aspetto e della sua identità etnica (è una kazaka naturalizzata). Elmira ha dovuto temporaneamente cancellare i suoi account e sparire dalla sfera pubblica.

Julia Alipova. 2014

Vyacheslav Prokofiev/TASS Vyacheslav Prokofiev/TASS

Non ha continuato la carriera di modella. Ha invece conseguito due diplomi universitari: ingegnere termoelettrico e traduttore di inglese.

Sofia Nikitchuk. 2015

Artem Korotaev/TASS Artem Korotaev/TASS

Uno scandalo ha seppellito la carriera di Sofia: è apparsa nuda sulla copertina di una rivista, avvolta in una bandiera russa. Questo ha provocato persino un’indagine. Il procedimento penale [per offesa ai simboli nazionali] non è stato aperto, ma Sofia non è più apparsa in pubblico.

Jana Dobrovolskaja. 2016

Dopo il concorso, Jana si iscrive all’Istituto di psicoanalisi di Mosca e diventa psicologa praticante. I media le stanno ancora cercando per farla partecipare a vari reality show, ma lei rifiuta categoricamente tutte le offerte.

Polina Popova. 2017

Vyacheslav Prokofiev/TASS Vyacheslav Prokofiev/TASS

Anche Polina è scomparsa rapidamente dai radar, preferendo una vita familiare non pubblica: si è sposata e ha un figlio. La ragazza non racconta niente del padre del bambino e appare raramente sui social media.

Julia Poljachikhina. 2018

Sergej Bobylev/TASS Sergej Bobylev/TASS

La ragazza sognava di fare la modella fin da bambina, ma la sua carriera non è decollata. È noto che qualche anno dopo ha avuto una figlia da un oligarca, il banchiere Rustam Tariko.

Alina Sanko. 2019

Sergej Bobylev/TASS Sergej Bobylev/TASS

La ragazza si realizza nella creatività: dipinge quadri. Ha anche una laurea in architettura.

Anna Linnikova. 2022 (a causa della pandemia, non c’è stato il concorso per due anni)

Vyacheslav Prokofiev/TASS Vyacheslav Prokofiev/TASS

La sua vita lavorativa è iniziata lavorando in una fabbrica e si è conclusa con migliaia di contratti da modella.



