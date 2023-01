Chi è Anna Linnikova, la ragazza che ha rappresentato la Russia a Miss Universo (FOTO)

Anna Linnikova, 22 anni, era la concorrente russa del concorso internazionale “Miss Universo 2022”, la cui premiazione si è tenuta a New Orleans il 14 gennaio 2023. È arrivata alle semifinali, diventando una delle 86 ragazze più belle del Pianeta, ma non è riuscita ad arrivare tra le prime 16. Per l’Italia era in lizza la trentina Virginia Stablum (anche lei non è entrata nella Top 16). La vittoria finale è andata alla concorrente statunitense (di origini filippine) R’Bonney Gabriel, 28 anni.

Josh Brasted/Getty Images Josh Brasted/Getty Images

Uno dei momenti più memorabili di Anna è stata la sfilata dei costumi nazionali, dove è apparsa con un abito chiamato “Corona dell’Impero russo”: un abito corto ricamato con perle, zirconi e cristalli di rubino, ispirato all’epoca dei Romanov.

Josh Brasted/Getty Images Josh Brasted/Getty Images

Questo è il suo secondo concorso di bellezza. In precedenza, Anna aveva partecipato al concorso nazionale di Miss Russia, e lo aveva vinto, battendo la concorrenza di 75.000 donne di tutta la Russia. Per la sua vittoria ha ricevuto un bel compenso, un contratto e una corona del valore di 66 milioni di rubli (quasi 1 milione di dollari). Tuttavia, continua a ripetere che non si sarebbe mai immaginata di fare la modella o di partecipare a concorsi di bellezza.

Josh Brasted/Getty Images Josh Brasted/Getty Images

Anna è nata a Orenbúrg in una famiglia semplice. Il suo primo lavoro è stato in una fabbrica quando aveva 14 anni: “L’ho voluto io stessa e sono andata in un centro per l’impiego per adolescenti”, racconta Anna. Ha un fratello minore che da bambino ha subito un grave trauma cranico e la famiglia ha speso tutti i soldi per la sua riabilitazione.

Vyacheslav Prokofiev/TASS Vyacheslav Prokofiev/TASS

Un caso fortunato l’ha portata nel mondo della moda. Un’agenzia l’ha scovata sui social network. Hanno visto le sue foto e le hanno offerto un contratto. “Volevo solo una nuova foto profilo per VKontakte e mi ero fatta scattare delle immagini in strada. E grazie a quelle ho finito per firmare un contratto! È così che sono iniziati i miei viaggi all’estero”, ricorda. Tre mesi dopo è andata in Cina, poi ci sono stati contratti in Giappone, Vietnam, Indonesia e altri Paesi asiatici.

"Miss Russia"/TASS "Miss Russia"/TASS

Ha dovuto continuare a distanza i suoi studi, in un istituto a specializzazione fisico-matematica. “Sorprendentemente, studiavo meglio da sola all’estero che seduta a un banco a scuola”, dice.

"Miss Russia"/TASS "Miss Russia"/TASS

Anna ritiene che i suoi punti di forza siano la capacità di lavorare, la resistenza e la consapevolezza, ed è questo, dice, che l’ha portata dove si trova oggi. Con un’altezza relativamente bassa per una modella (173 cm), è comunque riuscita a sfondare.

“Metto sempre i soldi da parte e cerco di investire in me stessa o nella mia attività. Ho messo in un conto deposito anche la mia prima sostanziosa parcella, per prenderci gli interessi”, racconta.

Oltre a fare la modella, studia relazioni pubbliche all’Università di Management, Tecnologia ed Economia di San Pietroburgo, ha in programma di studiare critica d’arte e sta già sviluppando il proprio marchio di abbigliamento, “Line 44”. Da sempre interessata alla cultura e all’arte, Anna conosce bene l’inglese e il francese.

Nonostante il suo grande amore per i trucchi, non ha paura di mostrarsi acqua e sapone. “Esco spesso senza trucco”, dice. “Mi prendo una pausa. Posso mettere un po’ di fard e sistemare le sopracciglia. L’importante è avere una pelle pulita e curata. Mi idrato molto. Cerco di bere molta acqua, circa 1,5 litri al giorno. E mi assicuro di dormire a sufficienza. Questo è il miglior segreto di bellezza”.

Anna ha festeggiato la sua vittoria a Miss Russia lo scorso luglio mangiando in un fast food. Ammette di non seguire diete rigide e di aderire a principi intuitivi di alimentazione. “Ora sono in equilibrio con il mio corpo, quindi non sono attratta dal cibo spazzatura così spesso. Al contrario, mi piace mangiare insalate, pesce, verdure, e adoro la frutta. Se all’improvviso mi viene voglia di mangiare qualcosa di poco sano, non me lo nego. L’importante è farlo con moderazione”.

La ragazza non riesce a immaginare la sua vita senza lo sport. A scuola amava correre e ora va regolarmente in palestra.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la modella ventiduenne afferma in modo conciso: “In questo momento il mio cuore è libero”.



