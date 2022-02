Le cinque supermodelle russe che hanno portato il concetto di bellezza ai massimi livelli

5 / Sasha Luss

Bionda e dai meravigliosi occhi azzurri, Sasha Luss è una vera reginetta di bellezza. Sasha (diminutivo-vezzeggiativo di Aleksandra) è nata a Magadan il 6 giugno del 1992 e sognava di diventare una ballerina. Dopo un brutto infortunio alla caviglia ha dovuto però dire addio al suo sogno. All’età di 13 anni, sua mamma l’ha portata in un’agenzia di modelle. Aveva ragione, visto che pochi anni dopo, la giovane modella avrebbe fatto scalpore sfilando alla settimana della moda di Mosca. Fu nientepopodimeno che il leggendario Karl Lagerfeld, dopo averla vista nella pubblicità di un’etichetta russa, a volerla per le sue sfilate del 2012. Questo dette il via alla sua grande carriera, con Dior che scritturò Sasha Luss anche per le sfilate primavera-estate!

Nella stagione autunno-inverno 2013 Sasha ha preso parte a sessanta sfilate per alcuni dei marchi di moda più venerati! La fiducia in se stessa è sicuramente la cosa più attraente che una ragazza possa indossare, a maggior ragione se quella ragazza è una star delle passerelle. Nel 2017, ha debuttato come attrice, recitando nel film di soggetto spaziale “Valerian e la città dei mille pianeti” di Luc Besson. Sempre con il regista francese, e stavolta già in un ruolo da protagonista, ha preso parte nel 2019 al film “Anna”. Nel 2022 reciterà in tre pellicole.

4 / Anna Vjalitsyna

Anna Vjalítsyna proviene da una famiglia di medici (come Sasha Luss). E proprio come Natalja Vodjanova è nata a Gorkij (ora Nizhnij Novgorod), il 19 marzo 1986, e ha iniziato a fare la modella quasi per caso, all’età di 15 anni. Uno scout di IMG Models l’ha vista a San Pietroburgo mentre cercava nuovi talenti per “Fashionably Loud” di MTV. Anna ha vinto il concorso e si è trasferita a Parigi e poi a New York. A 16 anni è stata scelta per diventare il volto del profumo “Chance” di Chanel. Alta 178 cm è stata anche protagonista di dieci edizioni di Sports Illustrated Swimsuit Issue (dal 2005 al 2014). Ha sfilato in passerella per stilisti del calibro di Louis Vuitton, Chanel, Prada, Dolce & Gabbana e Givenchy, solo per citarne alcuni. La modella è apparsa anche negli show di Victoria’s Secret.

Nel 2010, Anna è apparsa in un video musicale dei Maroon 5 per il loro singolo di successo “Misery”. Ha avuto una relazione con il cantante della band, Adam Levine, ed è persino apparsa sulla copertina di Vogue con lui. Purtroppo, la loro relazione non ha resistito alla prova del tempo e la coppia si è separata nel 2012. Anna ha incontrato un altro Adam (l’uomo d’affari americano Adam Cahan) e, nel 2015, hanno avuto una figlia. L’hanno chiamata “Alaska” per un semplice motivo: è il luogo “in cui gli Stati Uniti e la Russia si incontrano”. Che dolcezza!

3 / Aleksandra Pivovarova

Gli zigomi affilati, la fronte alta, gli occhi leggermente a mandorla e uno sguardo freddo, quasi gelido, hanno fatto guadagnare a Sasha Pivovárova il soprannome di “Aliena”. È nata a Mosca il 21 gennaio 1985 e stava studiando storia dell’arte all’Università statale russa di scienze umane quando incontrò il suo futuro marito, l’artista e fotografo Igor Vishnjakov. Fu lui a vedere in lei la futura top model. Igor scattò diverse foto alla sua bellissima ragazza e le inviò direttamente all’agenzia internazionale IMG con sede a New York. Aleksandra venne scelta per andare a Milano, dove ha debuttato in passerella alla sfilata di Prada nel 2005. Impressionata dal carisma e dalla professionalità della Pivovarova, la leggenda della moda italiana Miuccia Prada firmò immediatamente un contratto di esclusiva con lei per tre anni.

Da allora Aleksandra è stata vista sulle passerelle di quasi tutte le principali sfilate di moda, con la sua sicurezza che traspariva sempre. La Pivovarova, vegetariana di lunga data, vive a New York con il marito fotografo e la figlia di dieci anni, Mia Isis.

2 / Natalja Vodjanova

La bellezza attira l’attenzione, ma la personalità cattura il cuore, disse una volta Marilyn Monroe. Questo è esattamente il caso di Natalja Vodjanova, esempio di eleganza, bellezza ed empatia. Cresciuta in povertà a Gorkij (ora Nizhnij Novgorod) con le sue due sorelle, una di loro con problemi di salute., nella sua adolescenza, Natalja, nata il 28 febbraio 1982, è stata costretta ad abbandonare la scuola, ad un certo punto, per aiutare la madre single a vendere frutta al mercato. Fortunatamente, la bella ragazza è riuscita presto a entrare a far parte di un’agenzia di modelle locale e durante uno spettacolo è stata avvistata da uno scout di Viva Model Management. Ha firmato con l’agenzia con sede a Parigi all’età di 17 anni ed è diventata la top model simbolo degli anni Duemila. Le sue foto sono state sulle copertine di tutte le principali riviste di moda, e ha calcato le passerelle più importanti del mondo.

Ma è la combinazione di bellezza e simpatia a farla emergere dalla massa. La sua Naked Heart Foundation, creata nel 2004, ha aiutato a costruire centinaia di campi da gioco in Russia e ora sta lavorando per “affrontare lo stigma della disabilità”.

La top model si è anche cimentata nella recitazione ed è apparsa al fianco di Jonathan Rhys Meyers nell’adattamento cinematografico del famoso romanzo d’amore di Albert Cohen, “Bella del Signore” (“Belle du Seigneur”) nel 2012.

1 / Irina Shayk

Con i suoi grandi occhi verdi, la pelle color bronzo, il look da urlo e le gambe infinite, Irina è un tornado sexy. Nata da un padre minatore e da una madre insegnante di musica, la Shayk (il cui vero nome è Irina Shaykhlislámova) ha avuto la sua prima grande opportunità nel 2004, quando ha vinto un concorso di bellezza a Cheljabinsk, a pochi chilometri dalla sua città di origine, Emanzhelinsk. dove è nata il 6 gennaio 1986. Aveva 18 anni e da lì la sua carriera di modella è decollata. Negli ultimi 15 anni, Irina è stata protagonista di campagne pubblicitarie per tutti i principali marchi del lusso, da Versace a Burberry. È apparsa anche in numerose riviste di moda internazionali e, nel 2010, è stata votata Modella Internazionale dell’anno da Glamour Magazine.

Eppure, la sua cosa più bella è sicuramente il suo sorriso! La Shayk ha recitato nel video musicale della canzone di successo di Kanye West “Power”. Due anni dopo, ha sfilato in passerella nella sua sfilata di moda Yeezy. Secondo quanto riferito, le due stelle si erano frequentate brevemente, ma hanno finito poi per prendere strade separate.

Quando Irina non sfila sul red carpet in festival cinematografici glamour o eventi di moda, è impegnata a crescere sua figlia, avuta con l’attore e regista americano Bradley Cooper, con cui ha avuto una relazione di quattro anni e con cui ha mantenuto buoni rapporti.



