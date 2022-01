Come potrebbe divertirsi Kanye West se fosse vera la notizia del suo sbarco in Russia

Su internet è diventata virale la voce secondo cui il rapper americano era pronto a partire alla volta di Mosca, per “ampliare il suo giro d’affari nel Paese”. I rumors, che si sono diffusi dopo un articolo di “Billboard”, si sono poi rivelati infondati, ma noi abbiamo cercato comunque di dargli qualche consiglio su come passare il tempo dalle nostre parti

Sì, siamo stati informati dai manager di Ye, così come dal Cremlino, che l’intera faccenda è poco più che un prodotto della fantasia oscura e contorta di qualcuno, ma siamo ancora convinti che un grande viaggio di Kanye West in Russia potrebbe essere un’idea fantastica… in particolare se facciamo volare l’immaginazione per vedere come potrebbe andare l’avventura!

Sappiamo che Ye ama andare oltre i limiti e vivere la vita sulla corsia di sorpasso, e quale posto migliore c’è per farlo se non la Russia? Continuate a leggere per scoprire cosa avevamo in serbo per l’icona del rap. L’elenco è pieno dei passatempi più tipicamente russi a cui avremmo potuto far partecipare Ye (la sua visita, del resto, prima o poi potrebbe davvero avvenire).

1/ Festeggiare il giorno dei paracadutisti

Chi visita la Russia all’inizio di agosto ha la garanzia di fare esperienza della Russia più selvaggia in ambiente urbano. Il 2 agosto è noto anche come la Giornata delle forze aviotrasportate o la Giornata dei paracadutisti.

In quell’occasione potrete fare il bagno in numerose fontane cittadine (anche se tecnicamente è illegale!); o rompervi qualche bottiglia di vetro sulla testa per dimostrare che siete dei duri (ma non provateci con quelle dello spumante: sono praticamente infrangibili, e i paracadutisti la prenderebbero male; dovete bere qualcosa di più forte, lo spumante è da deboli).

A proposito, se siete di quegli occidentali che pensano che le forze armate russe siano nazionaliste o che vi alberghino sentimenti razzisti, ricredetevi. Kanye West non avrebbe alcun problema per il colore della pelle: molti uomini di colore hanno servito e continuano a prestare servizio all’interno dei ranghi russi.

2 / Girare un Mad Max alla russa

Ye si è comprato uno Sherp, il famoso veicolo russo capace di andare su ogni terreno accidentato. Ma chi saremmo se non avessimo veicoli molto più interessanti in offerta? Nessuna esperienza di guida russa è completa senza fare un giro nelle condizioni più estreme, come usare Lada per fare drifting o guidare a -50 °C.

3 / Fare un viaggio nella tundra

Quando ha presentato il suo album “Donda” nel 2021, Ye è apparso con indosso suo famoso piumino (è anche un amante delle pellicce), quindi un viaggio in Russia potrebbe essere una grande opportunità per verificare se i suoi vestiti sono abbastanza caldi per la tundra russa, mentre si mette alla prova come pastore nomade di renne da qualche parte nella Penisola Jamal.

4 / Visitare una banja russa

Siamo tutti d’accordo sul fatto che Ye sia probabilmente uno dei ragazzi più sexy del pianeta Terra? Ok. Perché proprio non riusciamo a capire come Kim Kardashian abbia potuto divorziare da quest’uomo! A ogni modo, prima di avere delusiono, non c’è prova più vera della propria capacità di resistere alle alte temperature che visitare la sauna più calda del mondo: la buona vecchia banja. A proposito, Ye non beve alcolici, il che è positivo, dal momento che quella tradizione è in declino (i medici sconsigliano di unire alcol e alte temperature!).

5 / Ballare… ma non in una cattedrale!

Purtroppo, i “Sunday Service” di Ye (una sorta di messe gospel che tiene ormai da qualche anno) non funzionerebbero in Russia: finirebbe in manette e probabilmente ci sarebbe un enorme scandalo diplomatico. Vedete, i cristiani ortodossi in realtà non sono il tipo di persone che amano il divertimento quando si tratta di manifestazioni di devozione estatica a Cristo: la danza è completamente fuori questione; è accettato solo il canto solenne della Chiesa ufficiale. Ma ciò non significa che i russi stessi non siano amanti della danza praticamente in ogni altra occasione.

6 / Incontrare Putin!

Sappiamo tutti che il presidente russo non ha carenza di modi divertenti per trascorrere i suoi rari giorni liberi, e non c’è dubbio che Vladimir Putin e Ye potrebbero passare un weekend pazzesco, con un bel viaggio attraverso la Russia (magari nell’amata Tuva) o persino sul tatami per un buon vecchio combattimento.

Questo è solo un piccolo elenco di cose che mi vengono in mente se Ye decidesse di arrivare in Russia! Allora, Kanye, se leggi questo: ti aspettiamo a braccia aperte! Basta non venire con scarpe da ginnastica estive e vestiti succinti, o ti congelerai il sedere!

P.S. Sarà mica perché nervoso per non essere venuto in Russia che Kanye West ha preso a pugni un suo fan per strada?



