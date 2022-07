Ecco le 25 finaliste e la vincitrice del concorso di bellezza Miss Russia 2022 (FOTO)

Russia Beyond

Più di 150.000 ragazze si sono candidate per diventare "Miss Russia 2022". La finale si è tenuta a Mosca il 25 luglio scorso e ha visto sfidarsi 25 finaliste. Così come ha annunciato il comitato organizzatore, lo scettro è stato assegnato ad Anna Linnikova, studentessa 22enne dell'università di San Pietroburgo. Al secondo posto si è classificata Anna Budaeva, della Chuvashia, seguita da Daria Nemaeva, della regione di Khabarovsk. Di seguito vi presentiamo la lista delle finaliste, provenienti dalle 85 regioni della Russia!

Violetta Saraeva, 20 anni, Ekaterinburg

Musicista professionista specializzata in pianoforte, cantante, ma anche esperta di sci alpino, tiro a segno e atletica leggera. Violetta Saraeva è una ragazza dai tanti talenti. Sogna di lavorare nella pubblica amministrazione e per questo sta studiando per conseguire una laurea specialistica.

Anna Rybalko, 18 anni, Rostov sul Don

Anna si è appena diplomata e sogna di diventare giornalista. Da tempo lavora come modella professionista: l'anno scorso è stata eletta ufficialmente la ragazza più bella di Rostov sul Don. Ama leggere e studiare le lingue straniere; di recente ha organizzato la sua prima raccolta fondi di beneficenza per i bambini disabili.

Maria Kuznetsova, 18 anni, Ivanovo

Appena diplomata, Maria vanta già alcune esperienze lavorative all’estero come modella. Ama l’arte e la letteratura, ma anche il cinema e il teatro. Suona la chitarra.

Anastasija Sofina, 19 anni, Cheljabinsk

Nata a Cheljabinsk, negli Urali, Anastasija ha conseguito un paio di medaglie nel combattimento corpo a corpo, che ha studiato per cinque anni. Oggi è una modella professionista; parallelamente studia psicologia e pedagogia all'università locale.

Jana Galanina, 19 anni, Cheboksari

Nata in una famiglia numerosa, Jana ama fin da piccola posare davanti alle telecamere e oggi collabora con alcune agenzie per modelle. Nel tempo libero pratica yoga e nuoto: due attività che le permettono di scaricare lo stress.

Olga Pynu, 19 anni, Togliatti

Bellissima e determinata: ecco Olga, che sta studiando per diventare specialista in sicurezza economica, ha una mente acuta e sa cosa serve per vincere.

Ekaterina Sokolova, 21 anni, regione di Sverdlovsk

Ekaterina sta studiando per diventare ingegnere-architetto e parallelamente sta sviluppando una piccola attività: uno studio di bellezza per l'estensione delle ciglia. In futuro sogna di aprire un proprio studio all'estero. Nel tempo libero le piace fare sapsurf, ballare sui tacchi alti e fare la modella.

Akulina Morozova, 19 anni, regione di Mosca

Akulina è un'ex ginnasta professionista. Ha una flessibilità incredibile e lo dimostra con spaccate ed esercizi acrobatici che sfoggia anche durante i servizi fotografici. Oltre alla ginnastica, ama leggere e cucinare.

Anna Atamanova, 18 anni, Nizhnekamsk

Non è la prima volta che Anna partecipa a un concorso di bellezza: di recente ha vinto lo scettro di Miss Kazan. Ora sta studiando per diventare insegnante di inglese e si occupa anche di SMM-marketing.

Anna Budaeva, 19 anni, Repubblica di Chuvashia

Oltre a fare la modella, Anna studia per sviluppare applicazioni multimediali, gioca a basket e aiuta i rifugi per animali come volontaria. Ha vinto il titolo di Miss Cheboksarij nel 2020 e di Miss Chuvashia nel 2022.

Valeria Beljaeva, 22 anni, Repubblica di Udmurtia

Valeria studia in una prestigiosa università di Mosca, la Higher School of Economics, e si interessa di ecologia, tecnologia “verde” e parità di genere.

Valeria Valuiko, 23 anni, San Pietroburgo

Valeria non partecipa solo a sessioni fotografiche e progetti creativi, ma anche a conferenze scientifiche: ha infatti un diploma in relazioni internazionali conseguito all'Università Statale di Economia di San Pietroburgo e sta studiando per ottenere un secondo diploma. Oggi è impegnata nell'organizzazione di eventi educativi.

Diana Valjakina, 23 anni, regione di Penza

Diana è specializzata in pubblicità e relazioni pubbliche. Ama la creatività e ha studiato presso una scuola d'arte. Sogna di viaggiare in tutto il mondo e di creare un proprio marchio di abbigliamento.

Polina Ivanova, 19 anni, Engels

Questa ragazza, dal sorriso affascinante, è abituata a raggiungere i suoi obiettivi. Ha un diploma di nuoto e un diploma ottenuto presso una scuola d'arte; inoltre ha vinto numerosi concorsi di bellezza. Ora vuole ottenere una laurea in sicurezza economica.

Jana Krutitskikh, 18 anni, Emazhelinsk

Jana ha ricevuto il suo primo titolo all'età di 8 anni, quando è diventata “Miss Charm - 2010”. E in effetti ha fascino da vendere! Sa cantare, ballare e recitare. Dopo 8 anni di scuola d'arte è entrata all'Istituto di Cultura di Cheljabinsk.

Anna Semjonovikh, 21 anni, Repubblica del Tatarstan

A 21 anni Anna è già una event-manager e make-up artist certificata. Oltre ai concorsi di bellezza, è innamorata dell'hockey: è persino la conduttrice di un popolare show sull'hockey.

Veronika Faerovich, 22 anni, Penza

Veronika si è laureata in gestione alberghiera e sogna di gestire un proprio hotel. Ha inoltre una seconda laurea in musica, con specializzazione pianoforte.

Daria Nemaeva, 19 anni, Territorio di Khabarovsk

Daria studia tecnologia bioingegneristica e allo stesso tempo lavora come stilista in un salone di bellezza. In futuro, ha intenzione di unire le sue principali passioni in una sola, creando una propria linea di prodotti di bellezza.

Elizaveta Mits, 18 anni, regione di Primorie

Studia linguistica aziendale e intende diventare specialista in comunicazione interculturale. Nel frattempo, partecipa ai concorsi di bellezza: nel 2020 è diventata la ragazza più bella di Primorie.

Kristina Sakharova, 20 anni, Mosca

Kristina fa la modella da quando aveva 13 anni; oggi studia marketing e pubblicità e sogna una casa in riva al mare.

Ksenia Strelkova, 21 anni, Perm

Ksenia studia all'Accademia delle Dogane e lavora contemporaneamente come DJ. Due mondi molto diversi ma che nella sua vita si integrano perfettamente tra di loro.

Ljajsan Tagirova, 22, Kazan

Eletta Miss Kazan 2021, questa giovane ama dipingere ritratti a olio; nel tempo libero studia tedesco ed equitazione. Sogna di aprire una propria caffetteria dove esporre i suoi quadri.

Anastasia Evmenenko, 19 anni, Jalta

Studentessa dell'Università russa di economia Plekhanov, ama le attività all'aria aperta e lo sport in generale: pratica la boxe, il golf, lo sci e adora fare escursioni in mezzo alla natura. Sa anche cucinare e suonare il pianoforte.

Natalia Pavlova, 19 anni, Tver

Natalia è già una modella affermata e detiene il titolo di Miss Tver 2021, per questo insegna le sue abilità di posa fotografica alla scuola per modelle. Nel tempo libero studia la storia, gli scacchi e il wakeboard.

Anna Linnikova, 22 anni, Orenburg

Anna è una modella professionista che ha collaborato con agenzie per modelle in Cina, Giappone, Corea, Vietnam, Indonesia e Malesia. È appassionata di arte e di moda. Attualmente sta lavorando al proprio marchio di abbigliamento femminile e ha già presentato una prima collezione estiva.

