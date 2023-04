Com’era la Russia nel 1993? (FOTO)

Russia Beyond

Uno degli eventi politici più importanti dell’anno fu la “Crisi costituzionale russa del 1993”. È nota anche come “Golpe d’ottobre”, “Assalto della Casa Bianca” o “Cannoneggiamento della Casa Bianca”. Per “Casa Bianca” si intende il grande palazzo di Mosca che era allora sede del Soviet Supremo della Federazione Russa. La crisi fu causata dal conflitto tra l’allora presidente Boris Eltsin e il Congresso dei Soviet che, secondo la Costituzione russa allora in vigore, era l’organo più potente e doveva ratificare la maggior parte delle decisioni e delle nomine di Eltsin.

Vitalij Saveliev/Sputnik Vitalij Saveliev/Sputnik

Il conflitto durò due giorni, iniziò con l’assalto alla torre televisiva di Ostankino e si concluse con il cannoneggiamento della Casa Bianca russa, dove erano assediati i deputati e altri sostenitori dell’ordine costituzionale, da parte dell’esercito fedele a Eltsin.

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Mosca cadde nel caos, con barricate e manifestazioni di massa.

Igor Mikhalev/Sputnik Igor Mikhalev/Sputnik

La crisi apparve subito così violenta che il Patriarca della Chiesa ortodossa russa guidò persino una liturgia di massa pregando per una soluzione pacifica.

Yurij Kaver/Sputnik Yurij Kaver/Sputnik

Almeno 200 persone sono morte in questi disordini. E, come risultato, a dicembre entrò in vigore la nuova costituzione presidenzialista voluta da Eltsin.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Il Paese desiderava il cambiamento e non voleva avere a che fare con la vecchia politica. Tuttavia, c’erano ancora molte persone fedeli al passato sovietico, compreso Stalin, nonostante tutte le nuove informazioni sul suo regime diventate pubbliche.

Un ritratto di Lenin era ancora presente in molti luoghi, e molte istituzioni portavano ancora il suo nome.

Igor Mikhalev/Sputnik Igor Mikhalev/Sputnik

Molti (soprattutto della generazione più anziana) continuavano a celebrare l’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre del 1917, che con il nuovo calendario cade il 7 di novembre.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

E i simboli sovietici erano ancora visibili ovunque. Lo striscione nella foto sotto dice: “Pcus” (“Partito Comunista dell’Unione Sovietica”).

Vitalij Arutunov/Sputnik Vitalij Arutunov/Sputnik

Tuttavia, il soffio dell’Occidente e del capitalismo era troppo evidente e si vedeva anche nell’aspetto di Mosca nel 1993.

I.Nosov/Sputnik I.Nosov/Sputnik

I personaggi dei cartoni animati occidentali erano presenti ai festeggiamenti per il nuovo anno sulla Piazza Rossa.

Aleksandr Polyakov/Sputnik Aleksandr Polyakov/Sputnik

Ed ecco una foto del Presidente Boris Eltsin mentre inaugura il secondo McDonald’s di Mosca (il primo, ancora con la falce e martello, era stato aperto nel 1990).

Dmitrij Donskoj/Sputnik Dmitrij Donskoj/Sputnik

E qui la first lady, Naina Eltsina, prova una Coca-cola (o un frullato?) all’apertura del terzo McDonald’s, nello stesso anno.

Dmitrij Donskoj/Sputnik Dmitrij Donskoj/Sputnik

Kirsan Iljumzhinov, 1º Presidente della Repubblica di Calmucchia, mentre cena a casa.

Aleksej Bojtsov/Sputnik Aleksej Bojtsov/Sputnik

La liberalizzazione economica e il nuovo libero mercato cominciano a farsi vedere.

Andrej Solomonov/Sputnik Andrej Solomonov/Sputnik

Nel frattempo, in Russia iniziano ad aprire i primi veri supermercati.

Boris Prikhodko/Sputnik Boris Prikhodko/Sputnik

Allo stesso tempo, l’economia non riesce a gestire i rapidi cambiamenti e scoppia una crisi che porta deficit e povertà per molti.

Andrej Solomonov/Sputnik Andrej Solomonov/Sputnik

Dopo il crollo dell’Urss, la Chiesa Ortodossa Russa ricominciò a ricevere il sostegno dello Stato. Molte chiese furono riaperte e i sacerdoti smisero di essere perseguitati. Boris Eltsin e il Patriarca Alessio II si incontrarono persino al Cremlino.

Dmitrij Donskoj/Sputnik Dmitrij Donskoj/Sputnik

Dopo circa settant’anni, i credenti ebbero la possibilità di confessare di nuovo apertamente la loro fede.

Rudolf Kucherov/Sputnik Rudolf Kucherov/Sputnik

Le persone ebbero anche la possibilità di sposarsi di nuovo in chiesa.

Dmitrij Fedorenko/Sputnik Dmitrij Fedorenko/Sputnik

Dopo anni di attività come Museo dell’ateismo, la Cattedrale di Kazan di San Pietroburgo tornò all’attività liturgica.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Nella foto sotto, una badessa di un monastero in profonda preghiera e riflessione.

Yurij Kaver/Sputnik Yurij Kaver/Sputnik

La Piazza Rossa, che per quasi settant’anni era stata luogo di parate e dimostrazioni comuniste, iniziò a ospitare eventi molto diversi. Ad esempio, un concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale degli Stati Uniti diretta dal direttore russo Mstislav Rostropovich.

Anche la politica assunse un aspetto diverso. Nella foto, il primo ministro Viktor Chernomyrdin suona la fisarmonica mentre si riposa con la famiglia.

Aleksandr Makarov/Sputnik Aleksandr Makarov/Sputnik

Le ragazze divennero meno timide e i concorsi di bellezza diventarono ancora più interessanti da guardare.

Vitalij Arutunov/Sputnik Vitalij Arutunov/Sputnik

Le persone erano libere di esprimersi nell’arte e apparvero progetti molto audaci e controversi, tra cui questo duetto musicale chiamato “Politsia Nravov” (“Polizia morale”), nella foto sotto.

Dmitrij Korobejnikov/Sputnik Dmitrij Korobejnikov/Sputnik

Dopo anni di abiti monotoni, le donne ebbero finalmente la possibilità di provare nuove mode. Nella foto una donna che sceglie una pelliccia.

Aleksandr Lyskin/Sputnik Aleksandr Lyskin/Sputnik

Una donna elegante degli anni Novanta chiacchiera al telefono pubblico.

B.Kosyrev/Sputnik B.Kosyrev/Sputnik

Le strade vennero invase da un numero sempre maggiore di automobili.

O.Nosova/Sputnik O.Nosova/Sputnik

Anche i battelli fluviali si fecero più frequenti a Mosca.

Viktor Chernov/Sputnik Viktor Chernov/Sputnik

Ed ecco dei giovani ciclisti.

Viktor Chernov/Sputnik Viktor Chernov/Sputnik

Un venditore di shashlyk all’aperto nel parco.

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

E finalmente i bambini hanno potuto godersi la loro infanzia nei parchi tematici!

Andrej Solomnov/Sputnik Andrej Solomnov/Sputnik



