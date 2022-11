I personaggi inglesi ai quali la Russia ha dedicato un monumento

1 / Winston Churchill

Il monumento a Joseph Stalin, Franklin Roosevelt e Winston Churchill a Sochi

Questo monumento a Sochi, realizzato dallo scultore israeliano Frank Meisler, commemora la Conferenza di Teheran del 1943, il primo incontro tra i leader della coalizione anti-hitleriana. Rappresenta il segretario generale dell'URSS Joseph Stalin, il primo ministro britannico Winston Churchill e il presidente americano Franklin Roosevelt. Il monumento, eretto nel 2008, ricorda la famosa foto scattata alla conferenza. L'iscrizione sul piedistallo recita "Dedicato alla cooperazione tra grandi potenze".

Il monumento a Joseph Stalin, Franklin Roosevelt e Winston Churchill a Jalta

Un altro monumento ai "Tre Grandi" è stato eretto a Jalta ed è dedicato alla Conferenza di Jalta del 1945. Firmato da Zurab Tsereteli, è stato inaugurato nel 2015 in una piazza vicino al Palazzo di Livadia, dove si svolse l'incontro tra gli Alleati. Anche questa scultura rispecchia la foto della Conferenza di Jalta.

2 / Sherlock Holmes e il dottor Watson

Il monumento a Sherlock Holmes e al Dr. Watson a Mosca

Questi personaggi, che non sono ovviamente persone reali ma figure nate dalla fantasia dello scrittore Arthur Ignatius Conan Doyle, sono ancora incredibilmente popolari in Russia. Nel 2007 è stato eretto un monumento a Mosca, accanto all'ambasciata britannica, in onore del 120° anniversario del primo racconto di Sherlock.

Come prototipi per il monumento, lo scultore Andrej Orlov ha utilizzato le immagini degli attori Vasilij Livanov e Vitalij Solomin, che hanno interpretato questi ruoli nella serie cult sovietica basata sulle opere di Arthur Conan Doyle. Vasilij Livanov, che interpretava Holmes, fu persino insignito dell'Ordine dell'Impero Britannico per la sua recitazione.

3 / Charles Gascoigne

Il monumento a Charles Gascoigne a Petrozavodsk

Il monumento a Charles (o, come veniva chiamato in Russia, Karl) Gascoigne, armaiolo, inventore e metallurgista scozzese, è stato eretto nel 2021 nel centro di Petrozavodsk, di fronte alla fonderia di cannoni che egli gestì per 20 anni. Gascoigne si recò in Russia nel 1786 su invito di Caterina II e lì usò una nuova tecnologia per fondere i cannoni. In tre anni fornì all'esercito russo 386 cannoni di ferro, all’epoca i migliori d’Europa.

Bassorilievi raffiguranti il lavoro in una fonderia

La scultura in bronzo è circondata da bassorilievi che raffigurano il lavoro nelle officine della fabbrica.

4 / Clark Charles

Il monumento al capitano Charles Clerke a Petropavlovsk-Kamchatskij

Questo obelisco fu eretto nel centro di Petropavlovsk-Kamchatskij nel 1914 sulla tomba del navigatore Clark Charles: fu lui a guidare la terza circumnavigazione inglese del globo dopo la morte di James Cook alle Hawaii. Nel 1779, le navi della spedizione fecero scalo nel porto di Petropavlovsk, in Kamchatka, e gli ufficiali russi diedero al navigatore un caloroso benvenuto, consegnandogli una grande quantità di provviste e mappe più precise. Salpato non lontano dalla costa della Kamchatka, Clark, già malato di tisi, morì in mare. L'equipaggio decise infine di tornare e di seppellire il proprio capitano.

5 / Richard Chancellor

Il monumento a Richard Chancellor e alle relazioni tra Russia e Regno Unito

Si ritiene che il capitano Richard Chancellor sia stato il primo ad aprire la rotta marittima dall'Inghilterra a Mosca. Nell'estate del 1553 la sua nave raggiunse la foce della Dvina settentrionale, sul Mar Bianco. Oggi in questo luogo sorge la città di Severodvinsk e lì, nel 1998, è stato eretto un monumento in suo onore.

Il monumento a Richard Chancellor a Severodvinsk

Il monumento è costituito da due cannoni, una vera ancora antica e un blocco di granito del Mar Bianco con la targa "A Richard Chancellor, capitano della 'Edward Bonaventure', Londra, che diede inizio alle relazioni regolari tra Russia e Inghilterra quando venne qui il 24 agosto 1553".

6 / Gli inglesi caduti nella guerra di Crimea del 1854-1856

Memoriale dei soldati inglesi che persero la vita nella guerra di Crimea a Sebastopoli

Non lontano da Sebastopoli si trovano diversi monumenti ai soldati britannici caduti nella guerra di Crimea, oltre a un intero cimitero inglese.

Monumento ai soldati installato sul luogo della battaglia di Inkerman nel 1856

Uno degli obelischi è dedicato alla memoria dei caduti nella battaglia di Balaklava del 25 ottobre 1854. Il famigerato "Attacco della Brigata Leggera" (dove furono uccisi più di 500 soldati e ufficiali britannici) è passato alla storia.

7 / Partecipanti al convoglio artico della Seconda guerra mondiale

Durante la Seconda guerra mondiale, i convogli artici britannici fornirono un'enorme assistenza all'URSS: attraverso le navi che attraversavano l'Atlantico e l'Oceano Artico, consegnavano cibo e munizioni ai porti settentrionali dell'URSS e fornivano assistenza militare, anche con l'aiuto di aerei. Nel 2016 è stato celebrato il 75° anniversario dell'arrivo del primo convoglio artico Dervish ad Arkhangelsk. Anche la principessa britannica Anna si recò in città per deporre dei fiori al monumento presso il cimitero di guerra britannico.

La Principessa Anna depone dei fiori al cimitero di guerra britannico di Arkhangelsk

Vicino ad Arkhangelsk , sull'isola di Kego, nel 2016 è stato eretto un monumento ai piloti del 151° Stormo della Royal Air Force che per tre mesi rimasero nel nord dell'URSS, addestrando i piloti sovietici e conducendo pattuglie e sortite di combattimento. Questa pagina della storia della Seconda guerra mondiale è nota come Operazione Benedict.

La Principessa Anna depone dei fiori al cimitero di guerra britannico di Arkhangelsk

Diversi monumenti sono dedicati ai soldati morti nella battaglia di Inkerman del 5 novembre 1854. L'esercito britannico perse più di 2.000 uomini in questa battaglia, tra cui il generale George Cathcart, che si distinse nella battaglia di Waterloo. In suo onore, nel cimitero inglese, su una collina che porta anch'essa il suo nome, è stato eretto un obelisco.

Il console generale britannico a San Pietroburgo, Keith Allan, commemora i piloti britannici sull'isola di Kego

