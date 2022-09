Perché i sovietici hanno eretto dei monumenti a questo idrovolante?

Costruito principalmente per la ricognizione marittima e il pattugliamento costiero, il Beriev Be-6 fu utilizzato anche come aerosilurante, bombardiere e aereo da trasporto. E partecipò addirittura a dei test nucleari

Questo robusto idrovolante, con le sue ali ricurve a forma di gabbiano, garantiva ottime prestazioni sia nelle rigide condizioni dell’Artico, che sulle tranquille acque del Mar Nero. Non stupisce quindi che in epoca sovietica furono addirittura eretti dei monumenti a questo pachiderma, sia in Crimea, che nei pressi di Murmansk.

Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Introdotto poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1949, questo idrovolante a scafo fu progettato per svolgere una serie di compiti diversi: ricognizione marittima, pattugliamento, bombardamento, posa di mine, trasporto di rifornimenti, sbarco di truppe e missioni di salvataggio.

Sputnik Sputnik

È diventato il cavallo di battaglia della Marina sovietica ed è rimasto in servizio per oltre 20 anni. Durante questo periodo, si sono alzati in volo un totale di 123 aerei Be-6.

Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Questo velivolo fu in prima linea anche durante la Guerra Fredda: i Be-6 effettuavano missioni di ricognizione nel Mar del Giappone, dove venivano braccati dai caccia americani. Nella NATO, l'aereo sovietico era chiamato “Madge”.

Un Douglas A-4B Skyhawk della Marina statunitense intercetta un Beriev Be-6 della Marina sovietica a nord del Giappone, 1964 U.S. Navy U.S. Navy

Durante gli esperimenti nucleari condotti negli anni '50 sull'arcipelago di Novaja Zemlja, nel Mar Glaciale Artico, i Be-6 effettuavano ricognizioni aeree per individuare navi da guerra straniere nelle vicinanze. Altri equipaggi erano incaricati di studiare la caduta della radioattività volando attraverso la nube radioattiva a determinati intervalli. L'aereo non era preparato in alcun modo per questo tipo di missione: l'unica cosa che gli equipaggi ricevevano era l'attrezzatura di misurazione.

Georgij Nadezhdin/TASS Georgij Nadezhdin/TASS

Alla fine degli anni '50, il jet IL-28R sostituì il Be-6 come aereo da ricognizione marittima a lungo raggio e quest'ultimo fu utilizzato principalmente come aereo da ricerca e soccorso (Be-6SS) e anti-sommergibile (Be-6PLO). È stato il pioniere dell'aviazione antisommergibile come tipo di forza separata all'interno della Marina dell'URSS.

Mikhail Filimonov/Sputnik Mikhail Filimonov/Sputnik

Alla fine degli anni '60, il Be-6 in Unione Sovietica fu mandato in pensione. La Cina, invece (a cui Mosca aveva consegnato 20 aerei) continuò a usarlo fino al 1998.

Vyacheslav Stepanyuchenko (CC BY 2.0) Vyacheslav Stepanyuchenko (CC BY 2.0)

LEGGI ANCHE: Imbarcazioni volanti: l'evoluzione degli idroplani sovietici e russi





Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale