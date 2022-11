Cinque eredi russi al trono, morti a causa dei loro antenati reali (FOTO)

1 / Dmitrij Ivanovich, nipote di Ivan III (1483-1509)

Dmitrij raffigurato su un ricamo ortodosso realizzato da sua madre Elena Dominio pubblico Dominio pubblico

Dmitrij era un erede al trono di Mosca, ma morì in prigione. Dmitrij Ivanovich nacque nel 1483; era figlio di Ivan il Giovane, principe ereditario di Mosca e nipote di Ivan III, Gran Principe di Mosca e fondatore dello Stato moscovita. Nella storia russa è noto come “Dmitrij Vnuk”, letteralmente “Dmitrij il nipote”.

Nel 1490, Ivan il Giovane, allora erede al trono di Mosca, si ammalò improvvisamente. Un medico straniero invitato da Venezia promise di guarire l'erede, ma non ci riuscì e fu giustiziato da Ivan III; Ivan il Giovane alla fine morì. Otto anni dopo, nel 1498, Dmitrij Ivanovich fu nominato erede da suo nonno, Ivan III.

Tuttavia, Ivan III ebbe altri figli dal suo secondo matrimonio con Zoe (Sophia) Palaiologina. Il loro figlio maggiore Vasilij Ivanovich era zio dell'erede Dmitrij Ivanovich e di quattro anni più anziano. Nel 1502 Vasilij riuscì a diventare il co-regnante del padre e fu incoronato Gran Principe di Mosca e di Vladimir [un'altra grande città russa dell'epoca] e di tutta la Russia.

Quando Ivan III morì, nel 1505, Vasilij divenne di fatto il sovrano e mise in prigione lo sfortunato Dmitrij Ivanovich, che morì nel 1509, a soli 25 anni. Non si sa nulla della sua vita e l'unica immagine di Dmitrij Ivanovich si trova su un ricamo presumibilmente realizzato dalla madre.

2 / Fjodor Godunov (1589-1605)

Fjodor Godunov Dominio pubblico Dominio pubblico

Fjodor era figlio di Boris Godunov. Boris era il fratello della zarina Irina, moglie dello zar Fjodor Ioannovich, figlio di Ivan il Terribile. Lo zar Fjodor non era molto coinvolto nella politica e nel processo di governo, mentre Boris Godunov era di fatto il reggente dello Stato. Così, dopo la morte di Fjodor Ioannovich, nel 1598, lo Zemskij Sobor (letteralmente, “assemblea della terra”, il primo parlamento russo su base feudale) nominò Boris zar successivo.

Fin da piccolo Fjodor fu trattato come una persona designata al trono e quando, nel 1598, suo padre divenne zar, partecipò alla cerimonia di incoronazione. A nove anni Fjodor aveva già il suo sigillo di Stato personale. Il ragazzo ricevette una buona educazione e partecipò alle cerimonie e agli atti di Stato.

Nell'aprile del 1605 Boris Godunov morì all’improvviso, proprio nel bel mezzo di una guerra: il falso Dmitrij I, aiutato dai polacchi, mirava a conquistare Mosca. Durante il Periodo dei Torbidi, in Russia apparvero diversi zar impostori che sostenevano di essere Dmitrij di Uglich, un giovane figlio di Ivan IV il Terribile, morto in giovane età nel 1591 (ne abbiamo parlato qui).

Boris Godunov osserva il figlio Fjodor mentre studia. Immagine del XIX secolo Dominio pubblico Dominio pubblico

Il sedicenne Fjodor divenne effettivamente zar, ma non era ancora pronto a portare la corona. Non era ancora stato consacrato zar, quando, nel giugno 1605, fu arrestato al Cremlino, mentre il falso Dmitrij I veniva proclamato zar “autentico”. Probabilmente lo stesso giorno Fjodor Godunov fu ucciso a Mosca insieme alla madre Maria Godunova.

3 / Ivan Dmitrevich, figlio del Falso Dmitrij II (1610-1613)

Marina Mniszech e suo figlio Ivan ritratti da Leon Jan Vychulkovsky, artista polacco del XIX secolo Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel 1608, un altro zar impostore, il Falso Dmitrij II, sposò pubblicamente la nobildonna polacca Marina Mniszech, moglie del Falso Dmitrij I, lo zar impostore precedente. Sebbene il Falso Dmitrij I fosse stato evidentemente assassinato e il suo corpo esposto sulla Piazza Rossa, Marina “riconobbe” il marito “miracolosamente salvato”. Ovviamente si trattava di un inganno per farsi passare per i sovrani di Mosca.

Tuttavia, il falso Dmitrij II fu assassinato nel 1610, lasciando Marina incinta. Marina diede alla luce Ivan Dmitrevich pochi giorni dopo la morte del Falso Dmitrij II. Conrad Bussow, un tedesco al servizio della Russia, scrisse che i nobili russi “promisero di crescere [il bambino] in segreto, in modo che non venisse ucciso dai persecutori. E se Dio gli avesse concesso la vita, in futuro sarebbe diventato un sovrano in Russia”.

Nel 1613, quando Ivan aveva appena tre anni, Marina, che viveva con il bambino a Kolomna, annunciò che suo figlio vantava i diritti al trono. Dopo la salita al trono dei Romanov, Marina e suo figlio furono dichiarati criminali e cercarono di fuggire ad Astrakhan, ma furono catturati. Marina fu chiusa in prigione, mentre il piccolo Ivan Dmitrevich, che a malapena capiva cosa stava succedendo, fu impiccato pubblicamente a Mosca. Secondo una leggenda, Marina Mniszech avrebbe maledetto i Romanov a causa dell'impiccagione del figlio.

4 / Ivan VI, la “maschera di ferro russa” (1740-1764)

L'imperatore Ivan VI Dominio pubblico Dominio pubblico

Ivan VI aveva diritti molto vaghi al trono russo. Era nato come pronipote di Ivan V, co-regnante con Pietro il Grande, mentre la Russia era governata da Anna Ioannovna (1693-1740), figlia di Ivan V. Anna voleva mantenere il trono all'interno della famiglia Romanov, così Ivan VI, figlio di sua nipote, fu dichiarato il prossimo imperatore nel testamento di Anna.

Poco dopo la morte di Anna Ioannovna, sua nipote e madre di Ivan VI, Anna Leopoldovna, si dichiarò reggente del trono. Fu depositata nel 1741 da Elisabetta Petrovna, che mandò Anna Leopoldovna e tutta la sua famiglia, compreso il figlio, in esilio nel villaggio di Kholmogory, nel nord della Russia. Lì, Anna Leopoldovna morì nel 1746.

Vasilij Mirovich in piedi davanti al corpo di Ivan VI nella fortezza di Schlusselburg. Ivan Tvorozhnikov, 1884 Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel 1756, Ivan fu trasferito nella prigione di massima sicurezza di Shlisselburg, dove fu tenuto in isolamento; alle guardie fu addirittura vietato di parlare con lui, che era a conoscenza delle sue origini reali.

Nel 1762, Caterina la Grande visitò Ivan VI in prigione e successivamente ordinò di uccidere il prigioniero se avesse tentato di fuggire. Nel 1764, il tenente Vasilij Mirovich cercò di organizzare l'evasione di Ivan VI dalla prigione e Ivan fu ucciso nella fuga.

5 / Zarevich Aleksej Nikolaevich (1904-1918)

Lo zarevich Aleksej Dominio pubblico Dominio pubblico

Lo Zarevich Aleksej, figlio di Nicola II, fu l'ultimo erede dell'Impero russo, assassinato dai bolscevichi a Ekaterinburg il 18 luglio 1918 (ne abbiamo parlato qui).

Fin dalla sua prima infanzia, fu evidente che Aleksej soffriva di emofilia, una malattia del sangue ereditata dalla madre. La malattia dell'erede spinse i genitori a cercare aiuto non solo tra i medici professionisti, ma anche tra i ciarlatani e chiaroveggenti. Sembrava che Grigorij Rasputin, nonostante la sua losca reputazione, fosse in grado di guarire lo Zarevich… o almeno di far cessare l'emorragia.

LEGGI ANCHE: Come “maghi” e “guaritori” hanno abbindolato per secoli gli zar russi

Lo zarevich Aleksej, 1915-1916, Mogilev Dominio pubblico Dominio pubblico

La malattia, tuttavia, non intaccò il carattere di Aleksej, che crebbe come un ragazzino dispettoso, che non amava studiare e si interessava all'esercito. In qualità di erede al trono, Aleksej era l'Ataman (comandante) di tutti i reggimenti cosacchi dell'Impero ed era anche capo onorario di oltre 20 reggimenti. Amava trascorrere il tempo con i soldati. Lo Zarevich mangiava porridge e borsch insieme ai soldati e suonava addirittura la balalajka, uno strumento "sconveniente" per i reali, che forse proprio per questo piaceva tanto al ragazzo.

Aleksej condivise tutte le difficoltà della rivoluzione e del successivo esilio con il padre, la madre, le sorelle e i servitori più stretti fino alla fine, quando furono tutti brutalmente assassinati. Nel 2000 è stato canonizzato dalla Chiesa ortodossa russa come portatore di passione insieme al resto della famiglia Romanov.

LEGGI ANCHE: Cinque maledizioni che hanno perseguitato la dinastia Romanov

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale