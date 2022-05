Tutta la storia russa riassunta in dieci splendidi quadri

1 / Vasilij Perov (1834-1882). “I primi cristiani a Kiev” (1880)

Museo Russo Museo Russo

Il cristianesimo arrivò in Russia dall’Impero bizantino, e aveva cominciato a diffondersi in Russia molto prima del “battesimo” ufficiale del Paese, voluto dal Gran principe Vladimir I di Kiev nel 988. Secondo alcuni documenti, già alla fine del IX secolo i governanti di Kiev Askold e Dir, insieme alla nobiltà e a parte del popolo, avevano adottato la nuova fede. Ma in modo più certo si sa del battesimo della principessa Olga, che regnò sulla Rus’ di Kiev a metà del X secolo.

2 / Pavel Ryzhenko (1970-2014). “Kalka” (1996)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Il primo confronto militare della Rus’ con l’Impero mongolo ebbe luogo il 31 maggio del 1223 sul fiume Kalka (sul territorio dell’odierna oblast di Donetsk). Dopo essersi uniti ai nomadi Cumani, i russi cercarono di fermare gli invasori alle porte delle loro terre, ma subirono una sconfitta schiacciante: dodici principi morirono e solo un decimo dell’intero esercito sopravvisse. Tuttavia, nonostante la sconfitta, l’invasione mongola in Russia in quel momento non ebbe seguito; iniziò solo quattordici anni dopo.

3 / Mikhail Avilov (1882-1954). “Il duello di Peresvet con Chelubej sul campo di Kulikovo” (1943)

Museo Russo Museo Russo

L’8 settembre 1380 il principe moscovita Dmitrij Ivanovich sconfisse un esercito del temnik (signore della guerra) mongolo Mamaj nella Battaglia di Kulikovo (270 km a sud di Mosca), facendo un passo fondamentale per liberare la Russia dal dominio dei khan. Secondo la leggenda, la battaglia fu preceduta da un duello tra i guerrieri più forti di entrambe le parti: il monaco Peresvet e il guerriero Chelubej. Gli avversari si trafissero a morte con le lance, ma se il mongolo cadde subito dalla sella, il cavallo del bogatyr russo portò il padrone senza vita fino alle file dell’esercito russo.

4 / Vasilij Surikov (1848-1916). “Stenka Razin” (1908)

Museo Russo Museo Russo

Alla fine degli anni Sessanta del Seicento lo Stato russo fu sconvolto da una ampia ribellione di contadini e cosacchi che si opponevano al rafforzamento dell’oppressione feudale. Il leader di questa “guerra contadina” fu l’atamano cosacco Stepan Razin. I ribelli agirono con successo nella zona del bacino del fiume Volga e stavano anche per marciare su Mosca, ma furono sconfitti sotto le mura di Simbirsk (la moderna Uljanovsk). Razin stesso fu catturato nell’aprile del 1671 e immediatamente inviato nella capitale. Dopo dure torture fu squartato pubblicamente sulla Piazza Rossa.

5 / Aleksandr Kotzebue (1815-1889). “La Battaglia di Narva” (1846)

Museo Russo Museo Russo

All’inizio del XVIII secolo la Russia, la Sassonia, la Confederazione polacco-lituana e il Regno di Danimarca e Norvegia sfidarono l’egemonia svedese sul Mar Baltico. Tuttavia, la Guerra del Nord non iniziò senza problemi per gli alleati. Il 30 novembre del 1700, il giovane re Carlo XII decapitò l’esercito russo nella battaglia di Narva. La vittoria giocò uno scherzo crudele agli svedesi: credevano di aver chiuso con lo zar Pietro il Grande. In realtà, dopo la disgrazia di Narva, lo zar modernizzò e riarmò le sue truppe, cosa che alla fine lo portò al trionfo nella battaglia di Poltava, nel 1709.

6 / Vasilij Surikov (1848-1916). “Menshikov a Berjozovo” (1883)

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Stretto collaboratore di Pietro il Grande, Aleksandr Menshikov fu uno degli statisti più influenti in Russia nella prima metà del XVIII secolo. Il principe prese effettivamente il controllo del Paese dopo la morte dell’imperatore nel 1725, quando sua moglie Caterina I gli succedette. L’era di Menshikov, tuttavia, ebbe vita breve. Quando l’imperatrice morì nel 1727, perse la lotta per il potere e fu esiliato in Siberia, a Berjozovo, da Pietro II, dove morì due anni dopo.

7 / Vasilij Vereshchagin (1842-1904). “Napoleone e il maresciallo Lauriston (Pace con ogni mezzo)” (1900)

Museo Statale di Storia Museo Statale di Storia

La conquista di Mosca da parte della Grande Armata di Napoleone durante la Guerra patriottica del 1812 non portò, come sperava l’imperatore dei francesi, alla capitolazione della Russia. Per quasi tre settimane Bonaparte rimase in città, aspettando invano gli inviati dello zar Alessandro I per proporre la pace. Nel frattempo, la situazione delle sue truppe cominciava a diventare critica con l’avvicinarsi del freddo. Il 3 ottobre, inviò il conte Jacques Alexandre Law de Lauriston al comandante in capo, Mikhail Kutuzov, al campo dell’esercito russo vicino al villaggio di Tarutino con le parole: “Ho bisogno della pace, ne ho assolutamente bisogno con ogni mezzo, salvate il mio onore”. Tuttavia, un accordo con i russi non fu mai raggiunto, e il 19 ottobre la Grande Armata lasciò Mosca, andando incontro a una disastrosa ritirata.

8 / Ilja Repin (1844-1930). “L’imperatore Alessandro III riceve i marescialli nel cortile del palazzo Petrovskij a Mosca” (1885)

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Il regno dell’imperatore Alessandro III (1881-1894) fu uno dei periodi più pacifici nella storia della Russia: sotto di lui l’impero non combatté neppure una guerra. Soprannominato “Pacificatore”, lo zar concluse un’alleanza politico-militare con la Francia, che pose le basi della futura Intesa. Ci volle più tempo per venire a patti con gli inglesi; la cooperazione con loro non fu stabilita fino al 1900, sotto Nicola II.

9 / Ilja Repin (1844-1930). “Manifestazione del 17 ottobre 1905” (1911)

Museo Russo Museo Russo

Dopo la pesante sconfitta nella guerra contro il Giappone, l’Impero fu sconvolto dalla prima rivoluzione russa, quella del 1905-1907. Incapaci di far fronte alla crescente marea di malcontento pubblico, le autorità iniziarono a fare marcia indietro. Il 17 ottobre 1905, Nicola II emise un manifesto che garantiva la libertà di coscienza, di parola, di riunione e di associazione, ed espandeva i poteri della Duma di Stato, da organo consultivo a legislativo. Tuttavia, visto che l’autocrate fece poi in seguito tutto ciò che era in suo potere per limitare queste aperture, la tensione sociale nella società russa persistette fino alla doppia rivoluzione del 1917.

10 / Mikhail Khmelko (1919-1996). “Il trionfo della Patria vittoriosa” (1949)

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Il 24 giugno 1945 sulla Piazza Rossa ebbe luogo la parata (qui le foto) in onore della vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nella Grande Guerra Patriottica (la Seconda guerra mondiale). Duecento insegne e bandiere naziste catturate furono gettate ai piedi del Mausoleo, dove si trovavano in quel momento la leadership del Paese e i massimi comandanti militari sovietici. Secondo una versione, fu lo storico Evgenij Tarle a suggerire una tale cerimonia a Stalin, dopo avergli parlato della tradizione romana di gettare gli stendardi del nemico sconfitto ai piedi di Cesare.

