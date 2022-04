Stivali, barche e lampadari: ecco gli oggetti realizzati a mano da Pietro il Grande

Una barca

L'imbarcazione "Fortuna", fatta da Pietro il Grande, in un museo di Pereslavl JukoFF (CC BY-SA 3.0) JukoFF (CC BY-SA 3.0)

Questa barca, chiamata “Fortuna”, è l’unica barca ancora intatta della prima flotta di Pietro il Grande, basata sul lago Pleshchejevo, in Russia. Lo zar la usava da ragazzo per esercitarsi con il suo esercito giocattolo.

Il modellino di una nave creato da Pietro il Grande Museo Navale Centrale

La barca ha cinque paia di remi e un posto per l’albero. Le condizioni in cui è stata tenuta e curata fanno pensare che sia stata creata da Pietro il Grande in persona, il quale, all'inizio della sua vita, imparò le basi della progettazione navale. In un museo di San Pietroburgo è conservato anche un modellino incompiuto della nave creata da Pietro.

Alcuni pezzi di ferro

Un pezzo di ferro tagliato da Pietro il Grande Ermitage Ermitage

Nel 1720, mentre visitava gli impianti di lavorazione dei metalli a Petrozavodsk, Pietro fece qualche lavoretto come fabbro. Tagliò questo pezzo di ferro da materiale grezzo e ci mise sopra un timbro.

Una striscia di ferro forgiata da Pietro il Grande Ermitage Ermitage

Due anni dopo a Istje, nella regione di Rjazan, lo zar lavorò di nuovo in una fonderia. Peter Miller, suo contemporaneo, ricorda: “Fondeva e forgiava con le sue mani. Una volta imparato il mestiere, in uno degli ultimi giorni del suo soggiorno, tirò fuori quindici libbre di ferro e segnò ogni pezzo con il suo timbro”. Una di queste strisce forgiate da Pietro il Grande è conservata all'Ermitage di San Pietroburgo.

Un lampadario

Un lampadario creato nel laboratorio di Pietro da Ivan Zakharov e Pietro il Grande Ermitage Ermitage

Il tornio fu una delle prime macchine straniere che il giovane Pietro ordinò dall’estero quando era ancora ragazzo e si dilettava nello studio dei diversi mestieri. Più tardi allestì una torneria proprio accanto ai suoi appartamenti, nel palazzo. Pietro trascorreva infatti molto tempo nel suo laboratorio, facendo lavoretti di vario tipo.

Tra le sue creazioni si conta un lampadario con 27 candele, realizzato da lui stesso. Il lampadario è stato recentemente restaurato all'Ermitage.

Un paio di stivali

Gli stivali fatti da Pietro il Grande, conservati nell'Armeria del Cremlino Oleg Ignatovich/Sputnik Oleg Ignatovich/Sputnik

I musei del Cremlino di Mosca conservano degli stivali che si presume siano stati fatti dallo stesso zar Pietro.

Una sedia

Una sedia fatta da Pietro il Grande Museo Russo, dipartimento di restauro Museo Russo, dipartimento di restauro

Avendo preso confidenza con gli attrezzi del mestiere, Pietro riusciva a realizzare anche dei mobili. Questa sedia, esposta nella riserva del museo statale Kolomenskoe di Mosca, è stata fatta dall'imperatore in persona.

Una tazza di legno

Un calice di legno di betulla creato da Pietro il Grande Ermitage Ermitage

Nel suo laboratorio, Pietro e i suoi discepoli crearono dei classici oggetti “da studio”, come questa tazza di legno di betulla della Carelia, con decorazioni in avorio.

