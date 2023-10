Quindici fatti curiosi sulla Russia che, molto probabilmente, non conoscete

1 / In Russia il sushi è più popolare che in Giappone

Egor Aleev/TASS Egor Aleev/TASS

In Russia, il sushi è apparso negli anni Novanta, ma era ancora considerato un cibo esotico. Tuttavia, più cresceva la popolarità, più il sushi diventava accessibile a livello di costo. Oggi è ormai parte della realtà quotidiana ed è servito in moltissimi ristoranti fast food. C’è da dire però che in Russia il sushi è parecchio diverso dalla classica versione giapponese e anche da quello che si trova in Europa. Ricorda più la versione americana, con molto formaggio e molte salse.

LEGGI ANCHE: Perché in Russia si mangia così tanto sushi?

2 / Una delle più antiche città del mondo tuttora abitate si trova in Russia

Sergej Savostyanov/TASS Sergej Savostyanov/TASS

È la città di Derbent, in Daghestan. Secondo alcuni dati, le persone vivevano qui già 5.000 anni fa. Ai tempi antichi, questa città era una semplice fortezza, soprannominata “porta del Caspio”, ed era abitata soprattutto da persiani che difendevano il passaggio del Caspio da eventuali aggressori.

LEGGI ANCHE: Derbent, la città più antica della Russia

3 / Il Cremlino di Mosca è la più grande fortezza medievale d’Europa

natmint/Getty Images natmint/Getty Images

Il Cremlino occupa un’area di 277.000 metri quadrati e il perimetro delle sue mura s’estende per oltre 2 km! Al suo interno si trovano numerosi monumenti architettonici dei secoli XIV-XX: chiese, cattedrali, un arsenale dei tempi di Pietro I, nonché il Gran Palazzo del Cremlino e il Palazzo del Senato, dove si trova l’ufficio del presidente della Russia.

LEGGI ANCHE: Cosa c’è all’interno del Cremlino di Mosca?

4 / Anche il monte più antico si trova in Russia

Valentina Plotnikova (CC BY-SA 4.0) Valentina Plotnikova (CC BY-SA 4.0)

È il Monte Karandash che ha l’età di 4,2 miliardi di anni ed è costituito da rocce magmatiche, uscite in superficie a seguito di movimenti tellurici. Il monte è compreso nel sistema montuoso degli Urali e si trova nella regione di Cheljabinsk.

5 / In Russia abbondano i monumenti insoliti

Grigorij Sysoev/Sputnik Grigorij Sysoev/Sputnik

Ai russi i monumenti piacciono: ce ne sono 172.000 nel Paese! Alcuni sono piuttosto insoliti, per non dire bizzarri. Per esempio, nella regione di Stavropol vi è un monumento al clistere, mentre a Mosca uno dei monumenti è dedicato al formaggino…

6 / In Russia ci sono più di 1.100 città, ma soltanto 15 hanno più di 1 milione di abitanti

Aleksandr Avilov/Moscow Agency Aleksandr Avilov/Moscow Agency

Secondo i dati del 2023, a Mosca vivono più di 13 milioni di persone. È la città più popolosa del Paese. La maggioranza delle altre metropoli, con oltre 1 milione di abitanti, si trova nella parte occidentale della Russia.

7 / Golf in elicottero, il gioco strano che piace ai russi

È il gioco nel quale il giocatore, che si trova a bordo di un elicottero, deve colpire con un bastone lungo 4 m una palla che ha il diametro di 1 metro, mandandola a segno. Il primo torneo di questo insolito gioco si è disputato nel 2013.

8 / Anche la ferrovia più lunga del mondo si trova in Russia

Ilja Naimushin/Sputnik Ilja Naimushin/Sputnik

La ferrovia Transiberiana è lunga 9298 km e si estende per 8 fusi orari, attraversando 87 città e ben 16 grandi fiumi. Per percorrerla da un capo all’altro ci vogliono 6-7 giorni.

LEGGI ANCHE: Transiberiana, il viaggio della vita: sei consigli per organizzarlo risparmiando

9 / La maggior parte del territorio russo è disabitata

Ilja Naimushin/Sputnik Ilja Naimushin/Sputnik

Più del 50% del territorio della Russia è costituito da foreste e territori dell’Estremo Nord. Di conseguenza, la maggior parte dei cittadini abita nella parte occidentale e sud-occidentale del Paese.

10 / Sullo stemma della città di Cheljabinsk è raffigurato un cammello, sebbene da queste parti l’animale non abbia mai vissuto

Dominio pubblico Dominio pubblico

Il fatto è dovuto alla posizione della città: nel passato, si trovava sulla rotta della Via della seta, quando il principale mezzo di trasporto era, appunto, il cammello.

11 / Sochi, la città del caldo, si trova più a Nord di Vladivostok

Dmitrij Feoktistov/TASS Dmitrij Feoktistov/TASS

Sochi, una delle più popolari località di villeggiatura del Sud della Russia, è posizionata più a Nord di Vladivostok, la città più a Est del paese. La differenza però è insignificante: entrambe le città si trovano alla latitudine di 43°.

12 / Il più antico tra i vulcani attivi si trova in Russia

Marina Lystseva/TASS Marina Lystseva/TASS

Si tratta della Kljuchevskaja Sopka, stratovulcano situato nella penisola della Kamchatka, che ha l’età di oltre 7.000 anni. Questo vulcano è considerato uno dei più attivi al mondo: negli ultimi 100 anni ha eruttato più di 30 volte.

LEGGI ANCHE: I dieci vulcani più belli della Russia (FOTO)

13 / Suzdal ha una densità di 3,5 chiese per chilometro quadrato

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

L’area complessiva di Suzdal è di soli 15 km quadrati. Eppure, la città vanta ben 53 chiese ortodosse, di cui la più antica è la cattedrale della Natività di Cristo, eretta nel XII secolo.

LEGGI ANCHE: Suzdal, cosa visitare (e mangiare) nella città più russa di tutte

14 / In Russia gli scacchi sono più popolari del calcio

Gli scacchi arrivarono in Russia dall’Oriente nel VII-IX secolo. Nel Settecento, Pietro il Grande si adoperò per diffondere il gioco tra la nobiltà, ma il gioco piacque anche ai russi comuni. Fu così che gli scacchi diventarono popolari in tutto il Paese. Quanto al calcio, sbarcò in Russia soltanto due secoli dopo. Ai tempi dell’Unione Sovietica, nel Paese esisteva un vero culto degli scacchi. Negli anni Trenta, gli scacchisti furono i primi ad essere autorizzati da Stalin a recarsi all’estero per partecipare ai tornei internazionali.

LEGGI ANCHE: Perché in Unione Sovietica c’era una passione così ossessiva per gli scacchi? (FOTO)

15 / Ekaterinburg è stata inclusa nel Guinness dei primati come la città con il consumo pro capite più grande di maionese

Anna Mayorova/TASS Anna Mayorova/TASS

Ovviamente, al successo ha contribuito la fabbrica di maionese che si trova nei pressi di Ekaterinburg ed è una delle più grandi in Russia. Siccome, nella città, questa salsa sin dall’inizio aveva un prezzo molto accessibile, col tempo è diventata un must della cucina locale.

LEGGI ANCHE: Perché i russi vanno pazzi per la maionese?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale