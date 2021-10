Dove acquistare prodotti Made in Russia (anche all’estero)

Russia Beyond (krakatauwear.com, Heart of Moscow, organic-shops.ru, chaykin.ru, Legion Media)

In epoca di pandemia non è facile viaggiare. Ma se sognate di mangiare del cibo russo, indossare dei gioielli o dei vestiti davvero originali, o regalare a un vostro amico un souvenir di Mosca, ora sapete a chi rivolgervi, grazie a questa nostra guida sulle merci russe disponibili per l'acquisto online e nei negozi locali

1 / Cibo

Al giorno d'oggi si possono trovare negozietti russi anche all’estero: dall’Arbat Store di Budapest al Rossia Supermarkt di Berlino, passando per Kalinka, con sedi a Milano, Verona e Brescia. Vi basterà fare una semplice ricerca su internet per trovare il negozio più vicino a voi. Lì potrete trovare semi di girasole, vareniki, gelato russo, tvorog e naturalmente caviale!

2 / Moda

Volchok, Mir Stores Volchok, Mir Stores

Quando si parla di Russia, la prima cosa che viene in mente probabilmente non è legata alla moda. Tuttavia, ci sono stilisti come Gosha Rubchinskiij che sono ormai famosi in tutto il mondo e i loro vestiti sono in vendita in molti paesi (solamente a New York si contano quattro suoi negozi!). Fra i brand che vale la pena di prendere in considerazione per lo shopping ci sono Outlaw Moscow, MIR Stores e Krakatau.

3 / Orologi

chaykin.ru; sturmanskie.ru; slava.su chaykin.ru; sturmanskie.ru; slava.su

Stanchi delle solite marche? Bene, esistono diverse aziende russe che producono orologi incredibili con design che non hanno assolutamente nulla in comune con qualsiasi altro prodotto. La fabbrica Raketa, ad esempio, ha 300 anni di storia; Poljot e Slava si ispirano all'epoca sovietica, mentre Chaykin è il figlio del più rinomato orologiaio russo.

4 / Cosmetici

La Russia vanta una serie di prodotti di bellezza disponibili anche all’estero: Babushka Agafia, Natura Siberica, Organic Shop, Velvet Hands, Pure Line. Si tratta di cosmetici fatti con ingredienti biologici (talvolta vegani) ricavati da erbe e fiori selvatici, succo di betulla e altri componenti tradizionali.

5 / Porcellana

Imperial Porcelain Factory Imperial Porcelain Factory

Vuoi bere il caffè da una tazza disegnata da Kazimir Malevich? La Fabbrica Imperiale di Porcellana produce statuette, piatti e servizi da tè con i disegni più vari. In epoca sovietica la fabbrica ha continuato a lavorare con il nome di Fabbrica di porcellana di Leningrado, realizzando le “porcellane di propaganda” disegnate dai migliori artisti d'avanguardia degli anni Venti. Nel 2017, per commemorare il 100° anniversario della Rivoluzione bolscevica, la fabbrica ha rilanciato questi oggetti, ancora oggi disponibili per l'acquisto. I negozi di porcellana russa si trovano in molti paesi, e questi prodotti si possono comprare anche online.

6 / Gioielli

Sergei Izmestiev / Ufficio stampa Sergei Izmestiev / Ufficio stampa

Gli orafi russi oggi sono meno conosciuti di quanto lo fosse Fabergé. Tuttavia, creano oggetti di grande prestigio che hanno ottenuto anche importanti premi internazionali. Ognuno di loro ha un proprio stile unico e usa una varietà di metalli e pietre preziose. Gli anelli, i braccialetti e gli orecchini del designer daghestano German Kabirski sono indossati da celebrità come Kylie Jenner e Selena Gomez.

7 / Interior design

Maisonette; Krapiva; MY Botanica Maisonette; Krapiva; MY Botanica

Dimenticate i mobili Ikea! Gli interior designer russi creano mobili, decorazioni d'interni, vasi, poster, tessuti, candele, ceramiche e altri oggetti davvero originali, spesso fatti a mano dai più talentuosi artigiani locali.

8 / Oggettistica

Heart of Moscow / Ufficio stampa Heart of Moscow / Ufficio stampa

Se siete innamorati di Mosca, allora questi souvenir fanno proprio al caso vostro! L’azienda “Heart of Moscow” realizza oggettistica pensata per far innamorare i turisti della capitale russa. Spille, magliette, borse, tazze e calzini dal design elegante e minimalista.

