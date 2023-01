Sette fatti sull'Università Statale Lomonosov di Mosca che dovreste conoscere

1 / La più antica università russa

L'imperatrice Elisabetta di Russia; Ivan Shuvalov; Mikhail Lomonosov Galleria Tretjakov; Hermitage; Kunstkamera Galleria Tretjakov; Hermitage; Kunstkamera

L'Università di Mosca fu fondata nel 1755 per volere dell'imperatrice Elisabetta Petrovna. Il programma di studi e il progetto dell’università furono elaborati dal primo accademico russo Mikhail Lomonosov. Ma l'Università Statale di Mosca ha preso il suo nome solo nel 1940.

Le parole di Lomonosov “La scienza è una chiara cognizione della verità, un'illuminazione della mente” adornano oggi lo stemma dell'Università MGU (in russo: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M. V. Lomonosova, MGU).

Lo stemma dell'Università Statale di Mosca Dominio pubblico Dominio pubblico

La nascita dell’ateneo fu patrocinata da un allievo di Lomonosov, nonché favorito di Elisabetta: Ivan Shuvalov, che presentò il progetto all'imperatrice. Divenne anche il primo curatore dell'Università.

Il 25 gennaio si celebrano l’anniversario della fondazione dell’Università di Mosca; questa ricorrenza è nota in Russia come il “Giorno di Tatiana” (ne abbiamo parlato qui): Shuvalov infatti aveva fatto coincidere questa data con il compleanno di sua madre, e l’ateneo ha anche una chiesa dedicata alla Martire Tatiana.

L'Università Statale di Mosca si contende con l'Università di San Pietroburgo il titolo di università più antica del Paese (il dibattito tra gli storici è ancora aperto, e ci si chiede se il primato spetti all’istituzione nata dall'Accademia delle Scienze, fondata da Pietro il Grande nel 1724, o alla riorganizzata Università Pedagogica, fondata nel 1819).

Eppure l'inno dell'Università Statale di Mosca recita: “È nostro! È un primato! È di Mosca!”

2 / Fino al 1953, l'edificio principale dell’università si trovava di fronte al Cremlino

L'edificio dello "Zemskij prikaz" sulla Piazza Rossa di Mosca, 1872 Ivan Aleksandrov/Museo di Mosca Ivan Aleksandrov/Museo di Mosca

Il primo edificio dell’MGU oggi non esiste più: inizialmente la sede si trovava all’interno dell’edificio del Zemskij Prikaz sulla Piazza Rossa di Mosca (oggi in questo luogo c’è il Museo di Storia). L'edificio non corrispondeva alle esigenze della nuova istituzione e negli anni 1780 ne fu costruito uno nuovo, in via Mokhovaja, proprio di fronte al Cremlino.

L'edificio più antico dell'università, che oggi ospita l'Istituto di Studi Asiatici e Africani dell'MGU A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

In questo antico edificio, al civico 11 di via Mokhovaja, si studia ancora oggi: ospita l'Istituto di Studi Asiatici e Africani dell'Università Statale di Mosca.

La Facoltà di Giornalismo dell'MGU, con il monumento a Mikhail Lomonosov di fronte Legion Media Legion Media

Negli anni Trenta del XIX secolo, furono acquisiti dall’università un altro edificio, (costruito nel 1790 e situato a due passi da lì, al civico 9 di via Mokhovaja, che oggi ospita la Facoltà di Giornalismo), e una chiesa. In seguito l'università si allargò, andando a occupare l’intero isolato.

3 / L'edificio principale è uno dei grattacieli staliniani

L'edificio principale dell'MGU in costruzione, 1951 Evgenij Umnov/Unione degli artisti fotografici della Russia

Prima della Rivoluzione del 1917 l'istruzione all'Università di Mosca era elitaria e solo una ristretta cerchia di persone poteva permettersela; dopo la Rivoluzione fu avviata una politica di democratizzazione dell'istruzione: il numero degli studenti è aumentato esponenzialmente e anche gli organi di gestione sono stati riorganizzati.

Prima conferenza dopo la fine della Seconda guerra mondiale. 1 settembre 1945 Emmanuil Yevzerikhin/MAMM/MDF

In quegli anni entrarono a far parte dell’MGU anche i corsi femminili di istruzione superiore, e per la prima volta furono ammesse studentesse e insegnanti donne. Apparvero dunque nuove facoltà e materie di studio, e gli edifici all’epoca utilizzati si rivelarono insufficienti per ospitare tutti gli studenti.

Alla fine degli anni '40, Stalin progettò la costruzione di alcuni grattacieli a Mosca, e inizialmente il grattacielo sulle colline Lenin (oggi Vorobyovy, “Colline dei Passeri”), sull'ansa del fiume Moscova, doveva essere trasformato in un hotel. Ma la direzione dell'Università Statale di Mosca insistette per poterlo utilizzare. Oggi l’edificio più alto dei grattacieli staliniani (chiamati anche “Sette sorelle”) ospita la sede dell’MGU. L’edificio ha 32 piani ed è alto 235 metri (compresa la guglia).

L'edificio principale dell'MGU Natalia Garnelis/TASS Natalia Garnelis/TASS

Accanto all'edificio principale sono stati costruiti altri due stabili per la Facoltà di Chimica e la Facoltà di Fisica, realizzati nello stesso stile.

4 / L’Università MGU possiede centinaia di edifici

La nuova Biblioteca dell'MGU inaugurata nel 2005 Evgenij Biyatov/Sputnik Evgenij Biyatov/Sputnik

Oggi l’MGU possiede centinaia di edifici in tutta Mosca e anche in altre città. Il solo campus principale si estende per centinaia di ettari.

Oltre agli edifici nel centro di Mosca e sulle Colline dei Passeri, l’MGU ha numerose biblioteche, centri di ricerca e laboratori, una propria tipografia, un giardino botanico, diversi musei, un'arena per l'atletica leggera, campi da calcio e da tennis e molto altro ancora.

Gli edifici Shuvalov dell'MGU inaugurati nel 2007 Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Inoltre è dotata di un proprio policlinico, un osservatorio meteorologico e un centro nucleare.

5 / L'università vanta oggi 43 facoltà!

L’MGU vanta oggi più di 300 dipartimenti e 7 filiali in vari Paesi (tra cui le ex repubbliche dell'URSS e la Slovenia).

Studenti davanti al primo edificio di scienze umanistiche, 1975 Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Nel 1755 l'università aveva solo tre facoltà: Filosofia, Giurisprudenza e Medicina. Nel XIX secolo a queste si sono aggiunte le facoltà di Fisica-Matematica e di Scienze linguistiche. Dopo la Rivoluzione del 1917 l'Università è stata riorganizzata e sono comparse nuove facoltà: Chimica, Biologia, Meccanica e Matematica, Fisica, Storia, Geologia, Geografia, Filologia ed Economia.

Nel 1952 la Facoltà di Giornalismo è stata separata da quella di Filologia, e nel 1973 la Facoltà di Scienze del suolo è stata divisa da quella di Biologia. Inoltre sono state istituite la Facoltà di Psicologia, la Facoltà di Matematica computazionale e cibernetica e l'Istituto di studi asiatici e africani.

Studenti in aula, 1978 Vitalij Saveliev/Sputnik Vitalij Saveliev/Sputnik

Oggi all’MGU i ragazzi e le ragazze studiano anche bioingegneria, politica mondiale, amministrazione pubblica, economia, televisione, gestione delle scienze umane e molto altro ancora.

Inoltre, l’MGU ha anche un centro studi per gli studenti delle scuole superiori, finalizzato ad avvicinare i ragazzi al mondo dell’università.

6 / L'accademico Viktor Sadovnichij ha guidato l’MGU per più di 30 anni

Il rettore Viktor Sadovnichij Evgenij Odinokov/Sputnik Evgenij Odinokov/Sputnik

L’accademico Viktor Sadovnichij è a capo dell'Università dal 1992. Si è laureato egli stesso presso la Facoltà di Meccanica e Matematica dell’MGU nel 1963.

Ogni anno, secondo un'antica tradizione, nel giorno del compleanno dell’MGU il rettore offre agli studenti dell'università una bevanda chiamata “medovukha” (idromele).

Ogni anno, secondo un'antica tradizione, il rettore offre agli studenti la medovukha, una bevanda alcolica a base di miele, in occasione del compleanno dell'MGU Sergej Vedyashkin/Moskva Agency Sergej Vedyashkin/Moskva Agency

Oggi Sadovnichij dirige anche l'Unione dei rettori russi ed è professore onorario in molte università straniere, dagli Stati Uniti al Giappone. Ha ricevuto numerosi premi e onorificenze statali. Inoltre, addirittura un asteroide ha preso il suo nome, oltre a una particolare varietà di peonie.

7 / A 11 alunni dell’MGU è stato assegnato il Nobel

Una studentessa dell'MGU Ekaterina Chesnokova/Sputnik Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Attualmente circa 40 mila studenti (di cui quasi 4 mila stranieri provenienti da 80 Paesi) studiano all’MGU. È semplicemente impossibile calcolare quanti giovani si siano laureati in questa Università in tutti gli anni della sua esistenza!

Tre studenti dell'MGU che hanno vinto il premio Nobel: Boris Pasternak, Andrej Sakharov e Mikhail Gorbaciov Legion Media Legion Media

Le persone che studiano all'Università Statale di Mosca diventano politici, uomini d'affari, atleti, scrittori, giornalisti e, naturalmente, accademici di spicco. Undici alunni dell’MGU hanno addirittura vinto il premio Nobel in vari campi:

Nikolaj Semenov (Chimica, 1956)

Igor Tamm e Ilja Frank (Fisica, 1958)

Lev Landau (Fisica, 1962)

Aleksandr Prokhorov (Fisica, 1964)

Andrej Sakharov (Pace, 1975)

Pjotr Kapitsa (Fisica, 1978)

Mikhail Gorbaciov (Pace, 1990)

Vitalij Ginzburg e Aleksej Abrikosov (Fisica, 2003)

