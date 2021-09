I “verbi con i prefissi” russi: la magia per espandere il vostro vocabolario (6 - Rabotat)

Proseguiamo il nostro viaggio nei “verbi russi con i prefissi”, quando cioè uno “za-”, un “do-”, un “na-” ecc., attaccati prima del verbo, ne cambiano il significato, a volte aggiungendo una sfumatura, a volte mutando radicalmente il senso. Dopo aver esplorato gli effetti di questa “magia” con i verbi “parlare” (“говорить”), “scrivere” (“писать”), “fare” (“делать”), “leggere” (“читать”) e “pensare” (“думать”), è la volta di “lavorare” (“работать”; “rabótat”). Indicheremo solo i “verbi con prefissi” di aspetto perfettivo, ma considerate che ci sono anche quelli imperfettivi: per esempio заработать (zarabótat) ha зарабатывать (“zarabátyvat”), переработать (pererabótat) ha перерабатывать (pererabátivat), e così via.

Работать – Rabótat

È il verbo “lavorare” in tutti i significati dell’italiano. 1. “Fare qualche mestiere”, “avere un impiego”, “operare in qualche luogo di lavoro, con qualche modalità”: per esempio “lavorare come segretaria”; “lavorare in banca”, “lavorare in fabbrica”, “lavorare a cottimo” ecc.

Come “svolgimento di un’azione creativa o simili”: “lavorare a un romanzo”, “lavorare su se stessi” ecc.

Come “utilizzo di uno strumento”: “lavorare con la pala” ecc.

Inoltre il verbo russo ha il significato di “funzionare” se usato con meccanismi, macchine ecc. e di “essere aperto” se riferito a negozi, banche, uffici. Per cui vedrete scritto “Не работает” (“ne rabótaet”) se il bancomat “non funziona”, e se il museo, l’alimentari, la posta sono “chiusi”.

Ovviamente molte sono le parole di uso comune che provengono dalla radice di questo verbo: per esempio i sostantivi “работа” (“rabóta; “lavoro”) “рабочий” (“rabócij”; “operaio”); “работник” (“rabótnik”; “lavoratore dipendente”); “работадатель” (“rabotadatél”; “datore di lavoro”) e così via.

ВЫ-

Выработать – Výrabotat

Il prefisso “vy-” può conferire diversi significati al verbo “rabotat”. Il primo è quello di “elaborare”, “preparare”, se parliamo di un “piano d”azione”, “un progetto”, “una strategia” ecc. Il secondo è un “lavorare per migliorarsi”, per “far emergere qualche qualità”. Si può per esempio dire: “выработать правильное русское произношение” (“výrabotat právilnoe rússkoe proiznoshénie”); ossia “lavorare per ottenere una pronuncia russa corretta”.

Simile a questo è il terzo significato: “formare”, “sviluppare”, “farsi”; per esempio “farsi un’abitudine” (“выработать привычку”; “výrabotat pryvíchku”) o “plasmare il carattere” (“выработать характер”; “výrabotat kharákter”).

Infine “výrabotat” può essere usato come “esaurire” se si parla di “cave”, “filoni auriferi”, “zone di estrazione”, “miniere”. Ma a meno che non siate geologi, probabilmente vi servirà poco.

ДО-

Доработать – Dorabótat

Il prefisso “do-” è sempre portatore di un senso di fine. Per cui “dorabótat” significa “finire di lavorare” (“fino alla pensione”; “fino alle dimissioni”, ecc.); “lavorare fino a un dato punto”, per esempio “доработать до утра” (“dorabótat do utrá) “lavorare fino al mattino”) e ovviamente ha anche la sfumatura di “lavorare per portare qualcosa a un miglior livello”, quindi “perfezionare” o “migliorare” (un “progetto” o un “manufatto”).

НЕДО-

Недоработать – Nedorabótat

In questo caso, nel prefisso “nedo-” abbiamo una negazione “ne-” prima del “do-” che indica fine. Quindi “nedorabótat” è un “lavorare meno del necessario”, “uscire prima dal lavoro” o anche “non ultimare”, “lasciare incompleto” o “incompiuto”, un progetto o simili.

ОТ-

Отработать – Otrabótat

“Otrabotat” è per molti versi sinonimo di “dorabotat”. Si può infatti usare sia come “finire di lavorare” (più nel senso della “giornata lavorativa” o del “compito che doveva essere svolto”) e anche per “rifinire”, “ultimare” (“un’opera”, “un progetto”…) o “perfezionare”. Ha però anche il significato di “ripagare con il lavoro”. Per esempio “отработать долг” (“otrabotat dolg”), vuol dire “ripagare (con il lavoro) un debito”.

ПЕРЕ-

Переработать – Pererabótat

Per la vostra salute, meglio portare sì a termine il lavoro, ma senza “pererabótat”, ossia “lavorare più del dovuto”, “affaticarsi”, “stancarsi per il lavoro eccessivo”. Il verbo ha però anche un significato positivo, specie nei nostri tempi: “riciclare”. E con “переработка отходов” (“pererabótka otkhódov”) o “переработка мусора” (“pererabótka músora”) si indica il “riciclaggio della spazzatura”. Più in generale “pererabotat” indica il “trasformare (all’interno di un processo produttivo)”; per esempio “le materie prime in prodotti finiti” e, nel caso del petrolio, significa “raffinare” (“переработать нефть”; “pererabotat neft”).

С-

Сработать – Srabótat

Si usa per meccanismi e simili che “entrano in azione”, “scattano”, “si mettono in funzione”. Per esempio “l’allarme”, “un relè”, e così via.

Сработаться – Srabotatsja

Il verbo riflessivo si usa invece per le persone e significa grosso modo che “funzionano bene assieme”, insomma è un “affiatarsi”, un “trovare affiatamento”, in campo lavorativo e non solo.

ПО-

Поработать – Porabótat

Indica il “lavorare (per qualche tempo)” e il “mettersi sotto” per svolgere qualche compito.

ПРО-

Проработать – Prorabótat

Anche “prorabotat” indica il “lavorare per qualche tempo”, soprattutto se si esplicita l’indicazione temporale: per esempio “проработать три года в банке” (‘prorabotat tri goda v banke”; “lavorare tre anni in banca”). Visto che, come abbiamo detto all’inizio, “rabotat” significa anche “funzionare”, si può usare anche per macchinari e simili, per esempio se qualcosa “ha funzionato per un certo periodo di tempo (e poi si è guastato)”.

Ma il verbo ha anche un altro significato: “studiare a fondo”; “esaminare in tutti i dettagli”, “la questione”, “il problema” ecc.

РАЗ-

Разработать – Razrabótat

Quando tutti i dettagli sono a posto, si può “razrabotat”, ossia “preparare”, “sviluppare” (“un progetto”, “un sito”, “una app”…). Con questo verbo si esprime anche il “far funzionare”, il “mettere in buono stato di funzionamento” una macchina o simili. E infine, sempre per chi lavora nel campo estrattivo, così come il già visto “výrabotat”, si usa per dire “esaurire (un minerale in un giacimento)”.

ОБ-

Обработать – Obrabótat

Il prefisso “ob-” conferisce al verbo un ventaglio di significati diversi, ma tutti d’uso comune e importanti da sapere.

Vi siete tagliati? Dovete “обработать рану” (“obrabotat ranu”); “disinfettare la ferita”.

Volete avere qualche verdura a chilometro zero? Dovete “обработать землю, поле, огород…” (“obrabotat zemlju, pole, ogorod…”); “lavorare la terra, il campo, l’orto…”.

Avete dei dati? Dovere “elaborarli”: “обработать данные” (“obrabotat dannye”).

In generale, il verbo significa “trattare” i materiali e quindi anche, nel caso della pelle o del cuoio, “conciare”: “обработать кожу” (“obrabotat kozhu”).

Ah, e per finire, a livello colloquiale “obrabotat” vuol dire anche “conciare per le feste”, “riempire di botte”, ma speriamo che non vi capiti.

ЗА-

Заработать – Zarabótat

Dopo tutto questo lavorare è arrivato il momento della giusta ricompensa. Se lavorate in Russia questo è uno dei primi verbi che vi interesserà, perché “zarabótat” significa “guadagnare”, “percepire uno stipendio”. Importante anche il sostantivo “зарплата” (“zarpláta”), crasi di “заработная плата” (“zárabotnaja plata”): “salario”, “stipendio”, ”paga”.

Заработаться – Zarabótatsja

Il riflessivo ha invece tutt’altro significato: “strapazzarsi per il troppo lavoro”; “lavorare così concentrati da perdere la nozione del tempo”; “lavorare fino a tardi”. Vi auguriamo che, se lavorate così tanto, la “zarplata” sia all’altezza della situazione.

ПОД-

Подработать – Podrabótat

Altrimenti sarete probabilmente costretti, per sbarcare il lunario, a “podrabotat”, ossia “guadagnare qualche extra”, facendo qualche “lavoretto”, qualche “secondo lavoro”: la “подработка” (podrabótka).



