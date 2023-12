Aleksej Shchusev: non perdetevi a Roma il documentario dedicato al geniale architetto e urbanista

Russia Beyond

Sarà proiettato alla Casa Russa a Roma giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 18.30, nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della sua nascita

Il Padiglione russo a Venezia, la Chiesa Ortodossa Russa di San Nicola di Bari, la Chiesa di Cristo Salvatore di Sanremo: questi edifici sono l’eredità italiana dell’eccezionale architetto russo Aleksej Shchusev (1873-1949). In Russia è l’autore di progetti quali il Mausoleo di Lenin, il famoso albergo “Moskva”, la Stazione Kazanskij, ed è uno degli ideatori del piano per la ricostruzione di Mosca, nonché il fondatore del Museo Statale di Architettura della capitale (che oggi porta il suo nome).

Nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario della sua nascita è stato realizzato un documentario che si intitola “Aleksej Shchusev. Architetto delle tre epoche”, che presenta una visione moderna dei progetti di Shchusev, raccontando il suo lavoro di architetto e restauratore in oltre mezzo secolo di brillante carriera, e rivela le sue idee e i suoi metodi che continuano a essere attuali ancora oggi.

Il documentario include interviste a famosi architetti, storici dell’arte, ricercatori. Ogni esperto racconta nuovi dettagli legati alla vita e all’opera del protagonista. Oltre che al Museo di Architettura “Shchusev” le riprese si sono svolte nella Galleria Tretjakov, nell’Accademia di Belle Arti “Ilja Repin” di San Pietroburgo, presso la stazione Kazanskij, e in altri luoghi significativi. La pellicola ha ricevuto il premio dell’Unione degli Architetti della Russia come il Miglior film documentario dell’anno.

Non perdete l’occasione di assistere alla proiezione, che si tiene giovedì 14 dicembre alle 18:30, presso la Casa Russa a Roma (Piazza Benedetto Cairoli 6). L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione (potete farla qui), ed è obbligatorio presentare un documento d’identità. Il film, che sarà presentato dalla sceneggiatrice e produttrice Elena Chernjak, è in russo ma con sottotitoli in italiano.



