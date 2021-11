Venezia, cala il sipario sulla Biennale di Architettura: elogi per il padiglione russo restaurato

Lo storico padiglione ai Giardini, da poco rimesso a nuovo, ha ottenuto una menzione speciale dalla giuria per il lavoro svolto

Sta per calare il sipario sulla Mostra di Architettura di Venezia: il 21 novembre si chiuderà la XVII edizione della Biennale, che quest’anno ha toccato il tema “How can we live together?”.

Marco Cappelletti Marco Cappelletti

Anche la Russia ha accolto la sfida, partecipando con un proprio programma nello storico padiglione ai Giardini, costruito più di 100 anni fa su progetto di Aleksej Shchusev e da poco restaurato.

Marco Cappelletti Marco Cappelletti

Il padiglione russo a Venezia è stato costruito nel 1914 dall’architetto Aleksej Shchusev, diventato successivamente famoso per il progetto del mausoleo di Lenin.

Marco Cappelletti Marco Cappelletti

Realizzato in stile russo con elementi di architettura veneziana, fu la prima rappresentazione permanente dell'arte russa all'estero.

Marco Cappelletti Marco Cappelletti

La soluzione architettonica di Aleksej Shchusev prevedeva un collegamento tra lo spazio espositivo e la natura dei Giardini, ma nel corso dei secoli nel luogo sono sorti muri e divisori, che ne hanno modificato la struttura.

Marco Cappelletti Marco Cappelletti

Il compito di ristabilire l’originale connessione tra il padiglione e il paesaggio circostante, giocando con la penetrazione della luce, è stato affidato allo studio russo-giapponese KASA, nato dall’incontro tra Aleksandra Kovaleva (Russia) e Kei Sato (Giappone). Teresa Mavica, già direttrice del fondo V-A-C, è commissario del padiglione; il curatore è invece Ippolito Pestellini Laparelli.

Marco Cappelletti Marco Cappelletti

Oggi la porta che conduce alla terrazza, rimasta chiusa per molti anni, si spalanca nuovamente sul paesaggio circostante; all’interno del padiglione è stato organizzato un spazio espositivo a due luci e l'edificio stesso ha recuperato il suo colore verde originale. Il 30 agosto, il padiglione ha ricevuto una menzione speciale da parte della giuria della XVII Biennale di Architettura.

Marco Cappelletti Marco Cappelletti

Marco Cappelletti Marco Cappelletti

Marco Cappelletti Marco Cappelletti

Marco Cappelletti Marco Cappelletti

Marco Cappelletti Marco Cappelletti

Marco Cappelletti Marco Cappelletti

Marco Cappelletti Marco Cappelletti

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale