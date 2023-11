Le quindici migliori commedie sovietiche da guardare online con sottotitoli in inglese

Che ne dite di un doppio esercizio? Guardando in russo, con i sottotitoli in inglese, questi capolavori del cinema, vi divertirete e darete una bella rinfrescata a entrambe le lingue

Mosfilm, il principale studio di produzione cinematografica russo, mette a disposizione sul suo canale YouTube l’intero “archivio d’oro” dei film sovietici, completo di sottotitoli in inglese. Abbiamo scelto alcune delle pellicole più popolari che continuano a essere amate e a riscuotere ammirazione in tutto il mondo.

Vista la particolarità linguistica di questo articolo, oltre al titolo originale russo abbiamo indicato il titolo della distribuzione inglese, anche quando esiste un titolo italiano. Se questo esercizio russo-inglese non vi interessa, potete vedere se sul canale YouTube di Mosfilm questi film sono sottotitolati anche in italiano, oppure cercarli su perestroika.it.

1 / “Operation Y and Shurik’s Other Adventures”

Titolo originale russo: “Операция «Ы» и другие приключения Шурика”

Regista: Leonid Gajdaj, 1965

Commedia eccentrica su uno studente ingenuo di nome Shurik, che si caccia sempre in situazioni assurde. Il film è composto da tre parti, scegliete quella che vi piace di più!

Clicca qui per vedere il film

2 / “Gals” o “The Girls”

Titolo originale russo: “Девчата”

Regista: Jurij Chuljukin, 1961

Diverse ragazze di età e interessi diversi vivono in un dormitorio e lavorano in un grande cantiere sovietico. La più giovane, Tosja, si innamora di un ragazzo e tira dritta per la sua strada, nonostante i consigli delle sue coinquiline.

Clicca qui per vedere il film

3 / “Love and Pigeons”

Titolo originale russo: “Любовь и голуби”

Regista: Vladimir Menshov, 1985

Questa è una commedia sull’amore. Un uomo adulto di campagna con tre figli è un inguaribile romantico. A un certo punto inizia una relazione extraconiugale con una raffinata signora della grande città. Ma presto la nostalgia lo cattura: sembra che voglia vivere solo a casa, nel suo villaggio, con la moglie e… i suoi adorati piccioni!

Clicca qui per vedere il film

4 / “Ivan Vasilievich Changes Profession” o “Ivan Vasilievich: Back to the Future”

Titolo originale russo: “Иван Васильевич меняет профессию”

Regista: Leonid Gajdaj, 1973

Immaginate che lo zar Ivan il Terribile viaggi nel tempo e si ritrovi bloccato negli anni Settanta, in Unione Sovietica... mentre un cittadino sovietico esemplare finisce accidentalmente al posto dello zar! Un’incredibile commedia sovietica.

Clicca qui per vedere il film

5 / “Office Romance”

Titolo originale russo: “Служебный роман”

Regista: Eldar Rjazanov, 1977

Un comune impiegato vive una vita ordinaria ed è troppo timido e insicuro per migliorarla. Così, un suo vecchio amico gli suggerisce di flirtare con il suo capo donna per ottenere una promozione. Ed è qui che iniziano le cose più interessanti!

Clicca qui per vedere il film

6 / “Kidnapping, Caucasian Style” o “Prisoner of the Caucasus or Shurik’s New Adventures”

Titolo originale russo: “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”

Regista: Leonid Gajdaj, 1967

Seconda parte delle avventure dello studente Shurik. Durante il periodo estivo, Shurik si reca nel Caucaso per esplorare le tradizioni locali… e finisce accidentalmente nel bel mezzo di esse!

Clicca qui per vedere il film

7 / “The Diamond Arm”

Titolo originale russo: “Бриллиантовая рука”

Regista: Leonid Gajdaj, 1968

Un cittadino sovietico esemplare si ritrova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Dei contrabbandieri gli mettono per errore un gesso pieno di diamanti al braccio… Così, quando si rendono conto del pasticcio che hanno combinato, cercano ovviamente di recuperare i gioielli… in tutti i modi possibili!

Clicca qui per vedere il film

8 / “The Irony of Fate”

Titolo originale russo: “Ирония судьбы, или С лёгким паром!”

Regista: Eldar Rjazanov, 1976

Tutte le città sovietiche avevano aree residenziali assolutamente identiche. Così, dopo essersi ubriacato la notte di Capodanno, un uomo di Mosca crede di entrare a casa sua mentre invece è in un appartamento identico a Leningrado (oggi San Pietroburgo)… E, mentre si sveglia pensando di essere a casa, entra una bellissima donna, la vera padrona dell’alloggio. La commedia degli equivoci (e romantica) può iniziare.

Clicca qui per vedere il film

9 / “Moscow Does Not Believe in Tears”

Titolo originale russo: “Москва слезам не верит”

Regista: Vladimir Menshov, 1979

Una ragazza di provincia di nome Katja studia e lavora a Mosca. La turbolenta vita della città la trasforma in una madre single, ma riesce comunque ad avere una grande carriera. Ma l’amore? Questo film ha vinto l’Oscar!

Clicca qui per vedere il film

10 / “Sportloto-82”

Titolo originale russo: “Спортлото-82”

Regista: Leonid Gajdaj, 1982

In viaggio verso il Sud nell’estate del 1982, quattro passeggeri dello stesso scompartimento del treno leggono un intrigante romanzo poliziesco appena pubblicato. Tutti hanno la stessa edizione. E, a un certo punto, uno dei passeggeri mette un biglietto vincente della lotteria in uno dei quattro libri. Sì, ma quale? Dopo aver lasciato il treno, tutti iniziano a dare la caccia al libro fortunato.

Clicca qui per vedere il film

11 / “Gentlemen of Fortune”

Titolo originale russo: “Джентльмены удачи”

Regista: Aleksandr Seryj, 1971

Un gentile maestro d’asilo è per sua sfortuna identico a un feroce criminale. La polizia sovietica chiede all’insegnante di aiutarla a scoprire dove si trova il vero malvivente. L’insegnante deve comportarsi come lui e far credere ai compagni di prigione del boss del crimine di essere il vero criminale per farsi confidare dei segreti.

Clicca qui per vedere il film

12 / “The Twelve Chairs”

Titolo originale russo: “12 стульев”

Regista: Leonid Gajdaj, 1971

Due avventurieri vanno a caccia di diamanti nascosti in una delle dodici sedie di un set di mobili. Il problema è che tutte le sedie sono state vendute, una per una, a persone diverse, e questo li costringe a cercare in giro per tutta l’Unione Sovietica. Tratto dall’omonimo romanzo di Ilf e Petrov.

Clicca qui per vedere il film

13 / “Afonya”

Titolo originale russo: “Афоня”

Regista: George Danelia, 1975

Afonja è un idraulico a cui interessa solo bere. Stranamente, una ragazza gentile si innamora di quest’uomo sgradevole…

Clicca qui per vedere il film

14 / “Impossible!”

Titolo originale russo: “Не может быть!”

Regista: Leonid Gajdaj, 1975

Tre novelle comiche in un unico film raccontano gli eleganti anni Venti sovietici. Parlano di amore, matrimonio e tradimento, mentre le conclusioni affrettate spesso rendono queste storie ancora più scandalose. Si tratta della riproposizione cinematografica di commedie di Mikhail Zoshchenko.

Clicca qui per vedere il film

15 / “The Most Charming & Attractive”

Titolo originale russo: “Самая обаятельная и привлекательная”

Regista: Gerald Bezhanov, 1985

Nessuno si stupirebbe se una donna single di oggi facesse un po’ di lavoro su stessa per darsi sicurezza. Ma una donna sovietica a cui viene consigliato di ripetere “Sono la più affascinante e attraente” per trovare un buon marito? Questo è l’inizio di una grande commedia!

Clicca qui per vedere il film



