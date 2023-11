I dieci film russi dai maggiori incassi all’estero

“Stalingrad”, 68.000.000 $

Fyodor Bondarchuk/Art Pictures, 2013 Fyodor Bondarchuk/Art Pictures, 2013

Il primo film russo creato con la tecnologia IMAX, girato da Fjodor Bondarchuk, si distingue innanzitutto per i suoi aspetti spettacolari.

Incentrato su un episodio della battaglia di Stalingrado, questo film è diventato il più grande successo del nuovo cinema russo, registrando incassi senza precedenti (se riferiti al 2013, anno di uscita) negli Usa e in Cina. In Cina, addirittura, “Stalingrad” si è rivelato il film più visto (tra quelli di produzione non hollywoodiana e non di lingua inglese), mantenendo questa posizione fino al 2015.

Accolto dai critici in modo non concorde, il film fu comunque selezionato per rappresentare la Russia agli Oscar, anche se alle fine non ricevette la nomination. In italiano potete vederlo su Prime Video, YouTube, Google Play Film o Apple TV.

“Tre secondi per la vittoria”, 60.000.000 $

Anton Megerdichev/Trite studio's Trite studio, 2017 Anton Megerdichev/Trite studio's Trite studio, 2017

Questo dramma sportivo è ispirato dagli eventi dell’Olimpiade di Monaco del 1972, quando, nella finale di pallacanestro, la nazionale russa strappò la vittoria agli americani all’ultimo secondo utile.

Dopo la sua uscita nel 2018, “Tre secondi per la vittoria” è diventato il film di maggior incasso in Russia e al botteghino mondiale ha raccolto 60 milioni di dollari. È particolarmente interessante per la sua carica drammatica e le bellissime inquadrature. In italiano potete vederlo su Prime Video, YouTube, Google Play Film o TIM Vision.

“I guardiani della notte”, 34.000.000 $

Timur Bekmambetov/Bazelevs Company, Tabbak, 2004 Timur Bekmambetov/Bazelevs Company, Tabbak, 2004

Film fantasy, tratto dall’omonimo romanzo di Sergej Lukjanenko, viene spesso definito “il primo blockbuster russo”. Il film del regista Timur Bekmambetov che racconta la lotta delle forze della luce contro quelle delle tenebre, ambientato in una Mosca dei nostri giorni, ha stabilito il record degli incassi in Russia, diventando poi un successo anche negli Usa ($ 1.500.000) e in molti altri Paesi. Diventato un vero cult movie, questo film ha fatto nascere numerosi meme e aforismi.

I registi Quentin Tarantino e Danny Boyle hanno esaltato “I guardiani della notte” come uno dei loro film preferiti, mentre la rivista Empire lo ha incluso tra i 100 film migliori di sempre. In italiano potete vederlo su Prime Video.

“Viking”, 30.000.000 $

Andrej Kravchuk/Central Partnership, Trite studio, 2016 Andrej Kravchuk/Central Partnership, Trite studio, 2016

Questo dramma storico, definito da “Screen International” il “Trono di Spade” russo, racconta l’avvento al potere del principe Vladimir (Danila Kozlovskij) e la storia del “Battesimo dell’antica Rus’”, cioè la conversione del Paese al Cristianesimo. Il film è basato sulla “Cronaca degli anni passati”, la più antica cronaca della Rus’ di Kiev.

Nella storia del cinema russo, questo film è stato uno dei progetti più costosi. Dalla critica è stato apprezzato per le scene di guerra e lo slancio epico, ma criticato per le inesattezze storiche. In italiano potete vederlo su Prime Video, Now Tv Italy, YouTube, Google Play Film o Apple TV.

“Mongol”, 26.500.000 $

Sergej Bodrov/CTB film company, Andreevski Flag, X Filme Creative Pool, Eurasia Film, 2007 Sergej Bodrov/CTB film company, Andreevski Flag, X Filme Creative Pool, Eurasia Film, 2007

Coproduzione tra Russia, Kazakistan e Germania, questo film del regista Sergej Bodrov, racconta la vita del mongolo Temujin, rimasto nella storia come Gengis Khan. Nel 2008, questa storia di ascesa del guerriero, che diventa un famoso sovrano e condottiero, ha ricevuto la nomination agli Oscar come miglior film in lingua straniera.

Basato sui canoni del cinema hollywoodiano, il film è stato visto in 30 paesi del mondo. Gli incassi più grandi sono stati registrati negli Usa, nonché in Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Turchia.

C’è chi spiega il successo del progetto con l’interesse per l’Asia, cresciuto sulla scia dei film come “La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone”, “Il regno proibito” e “Kung Fu Panda”, usciti nello stesso periodo. Tuttavia, non si può non rilevare la qualità e l’autenticità della storia. Di “Mongol” il pubblico ha apprezzato le scene di battaglia, i costumi e la forza drammatica. In italiano potete vederlo su Chili, Prime Video, YouTube, Google Play Film o Apple TV.

“La regina delle nevi 3: Fuoco e Ghiaccio”, 24.600.000 $

Aleksej Tsitsilin/Wizart Animation, Fame Node Entertainment, 2016 Aleksej Tsitsilin/Wizart Animation, Fame Node Entertainment, 2016

Cartone animato che può essere considerato la risposta russa alla fiaba sulle principesse Elsa e Anna di “Frozen – Il regno di ghiaccio”. I protagonisti sono Kay e Gerda, ormai cresciuti, che continuano le loro avventure. Alla classica fiaba di Andersen sono stati aggiunti dei personaggi nuovi e anche la storia ha subito delle modifiche significative.

“La regina delle nevi 3: Fuoco e Ghiaccio” ha avuto un successo particolare in Corea del Sud. La parte precedente della serie, “La regina delle nevi 2”, aveva incassato nel mondo quasi 6 milioni di dollari, di cui la maggior parte in Cina.

“Hardcore!”, 17.000.000 $

Ilja Naishuller/Bazelevs, Versus Pictures, 2016 Ilja Naishuller/Bazelevs, Versus Pictures, 2016

In questo film di fantascienza di Ilja Najshuller il pubblico segue il protagonista come in un gioco sparatutto in prima persona. Il protagonista non ricorda il suo passato, sa soltanto di dover salvare sua moglie da una banda di mercenari.

La prima del film si è tenuta al festival di Toronto. Oltre al russo Danila Kozlovskij, nel cast ci sono anche Sharlto Copley e Haley Bennett.

“Hardcore!” è piaciuto molto al pubblico americano. Al botteghino internazionale il film ha incassato quasi 17 milioni di dollari, di cui la maggior parte (9,2 milioni) negli Usa. Il pubblico ha apprezzato le scene d’azione, il dinamismo della trama, il modo inusuale in cui il film è stato girato e la recitazione degli attori. In italiano potete vederlo su YouTube, Google Play Film o Apple TV.

“Metro”, 15.000.000 $

Anton Megerdichev/Profit, 2012 Anton Megerdichev/Profit, 2012

È un dramma del regista Anton Megerdichev che dal punto di vista della spettacolarità non ha nulla da invidiare ai blockbuster americani. Un tunnel della metropolitana di Mosca, costruito decine di anni prima, comincia a cedere e poi viene allagato dall’acqua del fiume Moscova. Il torrente minaccia la sicurezza dei passeggeri.

Questo film catastrofico è una combinazione di dramma e thriller. Durante le riprese, alcuni attori, che non sapevano di soffrire di claustrofobia, sono stati presi dal panico. Gli effetti speciali del film sono stati creati da ben 5 studi. “Metro” ha avuto successo in Francia, Germania e Spagna.

“Dragon”, 10.500.000 $

Indar Dzhendubaev/Bazelevs Production, Globus, 2015 Indar Dzhendubaev/Bazelevs Production, Globus, 2015

Questo film fantasy con elementi della mitologia orientale ha furoreggiato in Cina. La storia della principessa Miroslava, che durante il proprio matrimonio viene rapita da un drago, liberamente tratta dal romanzo “Il rituale” su un uomo-drago, è stata interpretata dagli attori Maria Poezzhaeva e Matvej Lykov.

Le scene drammatiche, i paesaggi (parte delle scene è stata girata in Bulgaria) e gli effetti visivi hanno mandato in visibilio il pubblico cinese. È significativo che le immagini generate al computer (CGI) per questo film siano state create da uno specialista che in precedenza aveva lavorato per lo studio di Peter Jackson (“Avatar”, “King Kong”, “Il Signore degli Anelli”). In italiano potete vederlo su Prime Video, YouTube, Google Play Film o Apple TV.

“Guardians – Il risveglio dei guardiani”, 9.700.000 $

Sarik Andreasyan/Enjoy Movies, 2017 Sarik Andreasyan/Enjoy Movies, 2017

In Russia, questo film d’azione sulle vicende di un gruppo di supereroi sovietici, che rievoca “The Avengers”, “Justice League” e “Fantastic 4 – I Fantastici Quattro”, è stato accolto più che freddamente. Tuttavia, la micidiale critica in patria non ha compromesso il successo internazionale. Il film ha incassato all’estero quasi 10 milioni di dollari. La maggior parte degli incassi è stata registrata in Cina, ma la storia dell’uomo-orso, della donna invisibile e di altri supereroi, è piaciuta anche in America Latina.

LEGGI ANCHE: Dieci fatti sul cinema russo che probabilmente non conoscete

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale