La vita quotidiana in Russia raccontata da alcuni famosi illustratori

1 / Valerij Barykin: la vita sovietica come arte pin-up

L'illustratore russo Valerij Barykin fonde lo stile pin-up con quello dei manifesti di propaganda sovietica: immagina come sarebbero stati gli anni ‘50 in URSS se fossero stati simili ai felici anni americani del dopoguerra.

Valerij Barykin Valerij Barykin

Dopo la Seconda guerra mondiale, le donne sovietiche hanno dovuto lavorare duramente per sostituire gli uomini in molti lavori pesanti, perciò la loro immagine era ben lontana da quella sexy delle pin-up.

Valerij Barykin Valerij Barykin

Nei suoi lavori, Barykin gioca spiritosamente con le frasi dei manifesti di propaganda e mostra nei suoi dipinti la realtà sovietica più autentica.

Valerij Barykin Valerij Barykin

2 / Anton Gudim: uno sguardo sarcastico sulla realtà

Com’è cambiata la vita delle persone con la tecnologia, gli smartphone e i social network? L’artista Anton Gudim cerca di darci la sua interpretazione della realtà con immagini che sono diventate virali.

Anton Gudim Anton Gudim

Gudim fa parte di quella categoria di illustratori che prendono in giro le nuove norme di comportamento sociale…

Anton Gudim Anton Gudim

…e la sua visione del mondo moderno è molto creativa.

Anton Gudim Anton Gudim

3 / Anna Desnitskaja: la vita a bordo di un treno che percorre la Transiberiana

Anna Desnitskaja, illustratrice celebre e pluripremiata, ha realizzato dei disegni per diversi libri per bambini.

Anna Desnitskaja Anna Desnitskaja

Tra i suoi lavori più famosi ci sono le illustrazioni per un libro dedicato a un viaggio sui binari della Transiberiana, scritto da Aleksandra Litvina.

Anna Desnitskaja Anna Desnitskaja

Molti lo definiscono il “viaggio della vita”: un viaggio in treno lungo il Paese più grande del mondo, che lascia il segno non solo per la varietà di città e panorami che si vedono dal finestrino, ma anche per la vivace vita notturna del treno, unica nel suo genere.

Anna Desnitskaja Anna Desnitskaja

Un'altra brillante opera di Anna Desnitskaja è un intero libro di illustrazioni che racconta la vita in un vecchio appartamento comunitario (le cosiddette “kommunalke” di epoca sovietica).

Anna Desnitskaja Anna Desnitskaja

È estremamente interessante osservare queste immagini, soffermandosi sui dettagli della quotidianità sovietica.

Anna Desnitskaja Anna Desnitskaja

4 / Alena Dergileva: angoli di Mosca

Alena Dergileva è un'altra famosa illustratrice di libri, una vera e propria “cronista” della vita che si respira a Mosca.

Alena Dergileva Alena Dergileva

Con i suoi dipinti ad acquerello, ricchi di dettagli, ci si immerge nell'atmosfera delle strade della capitale, dove la gente si affanna per andare al lavoro e correre da un posto all’altro.

Alena Dergileva Alena Dergileva

Dergileva ci porta anche a fare un giro nella metropolitana di Mosca…

Alena Dergileva Alena Dergileva

5 / Vladimir Ljubarov: la vita russa tra momenti “naive” e passato sovietico

Vladimir Ljubarov Vladimir Ljubarov

Lo stile di questo artista è inconfondibile: realizza immagini divertenti e scene di vita quotidiana.

Vladimir Ljubarov Vladimir Ljubarov

Le sue opere ricordano quelle di Brueghel, Henri Rousseau, Marc Chagall e l'arte popolare russa dei lubok.

Vladimir Ljubarov Vladimir Ljubarov

I dettagli dei suoi disegni sono familiari a molti russi: ritrae oggetti iconici della vita sovietica con bonaria ironia.

6 / Philipp Kubarev: scorci nostalgici di Mosca

Philipp Kubarev Philipp Kubarev

Philipp Kubarev ritrae la vita di Mosca in modo molto toccante e nostalgico.

Philipp Kubarev Philipp Kubarev

Incontri romantici, chiesette illuminate dalla luce delle lanterne, bambini che giocano nei cortili...

Philipp Kubarev Philipp Kubarev

Nei suoi dipinti, Mosca non sembra una metropoli gigante, ma una città accogliente, così com’era all’epoca della giovinezza dell’artista.

Philipp Kubarev Philipp Kubarev

7 / Nadira Filatova: i pendolari della metropolitana

Nadira Filatova Nadira Filatova

Entrare nella metropolitana di Mosca e immergersi tra la folla di pendolari che ogni giorno viaggia a bordo di questi vagoni è forse una delle esperienze più autentiche che si possa fare nella capitale russa. Se si vuole osservare da vicino gli abitanti di questa metropoli, allora questo è il posto giusto!

Nadira Filatova Nadira Filatova

La moscovita Nadira Filatova ha iniziato a fare degli schizzi per i suoi studi d'arte, cimentandosi in diversi stili e tecniche.

Nadira Filatova Nadira Filatova

Ha realizzato la maggior parte di questi dipinti di nascosto, evitando di farsi vedere dal soggetto che stava ritraendo. Quando viene scoperta, volge subito il suo sguardo verso un altro “modello”.

8 / Mary Gorbunova: il pazzo mondo della maternità

Mary Gorbunova Mary Gorbunova

Mary Gorbunova è popolare sui social media con il nickname @mary_chemi ed è famosa per aver ritratto scene di vita vera su cosa vuole dire essere una mamma.

Mary Gorbunova Mary Gorbunova

In contrasto con gli scatti dolci (o addirittura idilliaci) che certe madri sono solite postare su Instagram, Mary cerca di raccontare la vita così com’è, con una certa punta di ironia (e di sostenere altre madri che lottano per una vita felice con i figli).

Mary Gorbunova Mary Gorbunova

