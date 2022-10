Le foto più rare dei “Balletti Russi” di Sergej Djagilev a Londra e Parigi a inizio Novecento

Sergéj Djágilev (spesso traslitterato: Djaghilev, come si pronuncia; 1872-1929) divenne noto in tutto il mondo come promotore dell’arte russa, e principalmente del balletto. Le sue famose “Stagioni russe” rivoluzionarono il teatro europeo e, di fatto, forgiarono il balletto come lo conosciamo noi oggi.

Gli scenografi e i costumisti delle produzioni di Djagilev definirono i principi dell’arte scenica che sono ancora attuali. Inoltre, Djagilev fu inoltre uno dei primi a capire l’importanza della pubblicità e a organizzare anteprime aperte a giornalisti e critici. Ecco alcuni scatti unici delle produzioni europee dei famosi balletti.

Mikhail Larionov. Manifesto degli spettacoli dei Balletti Russi di Sergej Djagilev al Théâtre du Châtelet di Parigi, 1917

Tamara Karsavina nel ruolo dell’Uccello di fuoco nell’omonimo balletto. Parigi, 1910

Adolph Bolm nel ruolo dell’arciere nel gruppo di danze “Danze polovesiane”. Parigi, 1909

Una scena del balletto “Contes Russes”. Parigi, 1918

Lidija Sokolova nel ruolo della donna prescelta nel balletto “La sagra della primavera”. Parigi, 1920

Lidija Sokolova e Tadeusz Slavinskij nel balletto “Il giullare”. Londra, 1921

Tamara Karsavina e Serge Lifar nel balletto “Romeo e Giulietta”. Monte Carlo, 1926

Alisija Nikitina e Serge Lifar nel balletto “La chatte”. Londra, 1927

Scena dal balletto “Ode”. Parigi, 1928

Scena dal balletto “Renard”. Londra, 1929

Prova del balletto “Liturgia”. Parigi, 1915

La mostra “Дягилев. Генеральная репетиция” (“Djagilev. Generalnaja repetitsija”; ossia: “Diaghilev. Le prove generali” è in corso alla Galleria Tretjakov (Novaja Tretjakovka; Krymskij Val 10) di Mosca fino al 5 febbraio 2023. Per info: sito

