Sojuzmultfilm, il leggendario studio dove nacquero i cartoni animati sovietici

L'Unione Sovietica è stata la patria di molti capolavori d'animazione, diventati famosi in tutto il mondo. La maggior parte di questi disegni sono nati nello studio cinematografico Sojuzmultfilm di Mosca. È lì infatti che hanno preso vita il celebre “Riccio nella nebbia” (uno dei personaggi preferiti dal famoso fumettista giapponese Hayao Miyazaki), il tenero animaletto Cheburashka e centinaia di altri personaggi che hanno fatto innamorare diverse generazioni di sovietici.

Un fotogramma del primo cartone animato "Fa caldo in Africa" Dmitrij Babichenko, Aleksandr Beljakov/Sojuzmultfilm, 1936 Dmitrij Babichenko, Aleksandr Beljakov/Sojuzmultfilm, 1936

Sojuzmultfilm aprì nel 1936; per decreto governativo, tutti gli studi di animazione di Mosca vennero fusi in uno solo. Si ritiene che questo progetto sia stato voluto da Stalin in persona. Gli edifici del nuovo studio appartenevano ad alcune chiese ortodosse, chiuse dalle autorità sovietiche.

Via Dolgorukovskaja. Studio cinematografico Sojuzmultfilm Gennadij Grachev (CC BY 2.0) Gennadij Grachev (CC BY 2.0)

Nei primi anni di attività lo studio si sviluppò secondo le linee della Disney. Nel 1935, a Mosca si tenne un festival cinematografico internazionale durante il quale furono proiettate le “Sinfonie allegre” di Walt Disney, una serie di cortometraggi animati prodotti dalla Walt Disney Productions tra il 1929 e il 1939.

Il regista di film d'animazione Jurij Norshtejn sul set della fiaba "Vai lì, non so dove" negli studi di Sojuzmultfilm Е.Stopalov/Sputnik Е.Stopalov/Sputnik

Quei disegni impressionarono molto i vignettisti sovietici. “Quella serie di film d’animazione della Disney non rientrava in nessuna categoria”, disse il direttore dello studio Fjodor Khitruk.

All'interno degli studi di Sojuzfilm Свиридова/Sputnik Свиридова/Sputnik

E fu proprio sulla base dei copioni della Disney che la Sojuzmultfilm formò i suoi disegnatori: “Per quanto sia triste ammetterlo, tutti noi nelle prime fasi del nostro lavoro nel nuovo studio fummo prigionieri del metodo Disney: ne copiammo non solo la tecnologia, ma anche alcuni dei princìpi di costruzione e movimento dei personaggi”, raccontò il direttore dello studio Ivan Ivanov-Vano.

Il regista Roman Davydov (in primo piano) negli studi della Sojuzmultfilm durante le riprese del cartone animato "I tre orsi", tratto dal racconto di Lev Tolstoj TASS TASS

All'inizio venivano prodotti esclusivamente cortometraggi, ma poi si passò a elaborare nuove tecniche e generi.

Negli studi cinematografici di Sojuzmultfilm. L'artista d'animazione I. Sobinova-Kassil prepara i pupazzi per le riprese Ljudmila Pakhonova/ТАСС Ljudmila Pakhonova/ТАСС

Ad esempio, lo studio iniziò a lavorare con attori di teatro, che non si limitavano a prestare la voce ai personaggi, ma li filmavano; poi, con quei filmati, gli animatori riproducevano il movimento in un disegno (il cosiddetto metodo “eclair”). È così che sono nati Barmalei, Moidodyr e Limpopo, per esempio.

Il regista Ivan Ufimtsev con i personaggi di un cartone animato Людмила Пахомова/ТАСС Людмила Пахомова/ТАСС

Durante la Seconda guerra mondiale lo studio si dedicò per un breve periodo a realizzare “manifesti cinematografici” di propaganda per risollevare il morale della popolazione. Ma questa attività non durò a lungo.

L'artista sovietico dell'animazione e production designer Heli Vitaljevich Arkadjev al lavoro negli studi di Sojuzmultfilm Valerij Khristoforov/TASS Valerij Khristoforov/TASS

Lo studio fu poi evacuato in Uzbekistan, dove il personale si ritrovò a dover sopravvivere in condizioni assai difficili. Ma nonostante la carenza di cibo, riscaldamento, materiali e personale, gli uomini e le donne di Sojuzmultfilm continuarono a produrre cartoni animati.

La storia di un crimine Fjodor Khitruk/Sojuzmultfilm, 1962 Fjodor Khitruk/Sojuzmultfilm, 1962

Alla fine della guerra, lo studio aveva un proprio stile, un proprio “volto”: iniziò ad allontanarsi dal linguaggio cinematografico della Disney e a realizzare i propri iconici film con pupazzi: questi cartoni animati girati con delle marionette conquistarono non solo i bambini sovietici, ma anche il pubblico straniero.

Anatolij Papanov e Klara Rumjanova danno voce al cartone animato "Nu, pogodi!" Foto d'archivio Foto d'archivio

Dopo il successo de “La regina delle nevi”, ottenuto a Venezia nel 1957, il Papa lanciò un invito a guardare i cartoni animati sovietici: da lui considerati i più gentili e “umani” del mondo.

"Nu, pogodi!" (tradotto: "Beh, aspetta!") Vjacheslav Kotjonochkin/Sojuzmultfilm, 1976 Vjacheslav Kotjonochkin/Sojuzmultfilm, 1976

Il periodo compreso tra gli anni ‘70 e ‘80 si rivelò un periodo d’oro per Sojuzmultfilm.

Leonid Shwartzman, scenografo dei film di Cheburashka Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

Fu proprio in quel periodo che uscirono i cartoni animati più famosi, come Gena il coccodrillo; Sojuzmultfilm divenne lo studio più grande d’Europa: dava lavoro a più di 500 persone e produsse più di 1.000 film.

Coccodrillo Gena Roman Kachanov/Sojuzmultfilm, 1974 Roman Kachanov/Sojuzmultfilm, 1974

Fjodor Khitruk raccontò che gli impiegati venivano scelti con grande attenzione, e venivano garantite loro buone condizioni di lavoro.

Il regista Anatolij Karanovich, a sinistra, e il cameraman Theodore Bunimovich, a destra, durante le riprese del cartone animato "Pietro e il lupo", basato sulla fiaba per bambini di Sergej Prokofjev, presso lo studio Sojuzmultfilm TASS TASS

“Tra l’altro non siamo mai stati particolarmente toccati dalla censura - disse -. Ci furono alcuni momenti piuttosto ridicoli, quando ci chiesero di cambiare ad esempio un finale troppo pessimista… ma si trattava di piccole cose. Nel complesso non c’era oscurantismo, eravamo relativamente liberi”.

Vovka in un regno lontano Boris Stepantsev/Sojuzmultfilm, 1965 Boris Stepantsev/Sojuzmultfilm, 1965

Nel 1969 uscì il leggendario adattamento sovietico dell'orso Winnie Pooh di Alan Milne, che divenne l'opera più citata nella storia dello studio. L'autore della versione Disney, Wolfgang Reitermann, ammise che l'orso “filosofo” sovietico gli piacque molto di più del suo.

Fedor Khitruk (1917-2012), animatore, regista, sceneggiatore, Artista del Popolo dell'URSS, principale artista della Sojuzmultfilm Vasilij Malyshev/Sputnik Vasilij Malyshev/Sputnik

Nello stesso anno, lo studio presentò anche il miglior film d’animazione di tutti i tempi (giudicato così secondo un sondaggio condotto su un campione di 140 animatori e critici cinematografici di vari Paesi): “Il riccio nella nebbia” di Jurij Norshtein. Questo affascinante cartone animato vinse 35 premi in tutto il mondo. Ne abbiamo parlato qui.

Un fotogramma del film d'animazione Winnie Pooh (Sojuzmultfilm Studios, regia di Fjodor Khitruk, 1969) Jurij Abramochkin/Sputnik Jurij Abramochkin/Sputnik

Gli anni '90 furono un periodo difficile per lo studio di animazione, che era sull'orlo della chiusura. Lo stile originale e anticonvenzionale della scuola sovietica non era ben visto rispetto ai canoni dell'animazione occidentale che stavano penetrando sempre di più il paese.

Al lavoro negli studi d'animazione Sojuzmultfilm Sergej Kiselev/Agenzia Moskva Sergej Kiselev/Agenzia Moskva

Solo nel 2011, alla vigilia del 75° anniversario dello studio, gli animatori russi lanciarono un appello al presidente russo affinché prestasse attenzione allo studio, quasi morto, che alla fine è stato riformato e dotato di fondi. Da quel momento, l'azienda è ripartita essenzialmente da zero, trasferendosi in un nuovo edificio e avviando un importante aggiornamento tecnico.

Il lavoro nello studio d'animazione Sojuzmultfilm Sergej Kiselev/Agenzia Moskva Sergej Kiselev/Agenzia Moskva

Oltre agli originali cortometraggi, si iniziò a produrre serie tv. Ma l’iconica tradizione dei cartoni animati non è stata dimenticata: lo studio ha prodotto un lungometraggio con pupazzi, “Hoffmaniada”, che ha richiesto quasi 15 anni di lavoro.

Una scena del film "Hoffmaniada" Stanislav Sokolov/Sojuzmultfilm, 2018 Stanislav Sokolov/Sojuzmultfilm, 2018

