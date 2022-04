Lo zar Nicola II ritratto dagli artisti russi e stranieri

Nikola Dmitriev-Orenburgskij. Il granduca Sergio Aleksandrovich, il principe ereditario Nicola Aleksandrovich e il granduca Paolo Aleksandrovich a Tsarskoe Selo, 1880

Il futuro zar Nicola ritratto con i suoi fratelli, figli dell'imperatore Alessandro III. L’artista era famoso soprattutto per i suoi dipinti dedicati alle guerre russo-turche; ritrasse anche l'imperatore Alessandro II.

L'imperatore Nicola II e l'imperatrice Aleksandra Feodorovna. 1894

Questa litografia a colori fu stampata a Mosca da un certo Meshkov come parte di una campagna di celebrazione del matrimonio imperiale.

Laurits Tuxen. Il matrimonio dello zar Nicola II (1895)

Questo artista danese dipinse diversi monarchi europei, tra cui Cristiano IX di Danimarca, la regina Vittoria, Giorgio I di Grecia e la famiglia Romanov.

Fece anche una versione con “zoom”, mostrando i volti della coppia da vicino.

Ilja Repin. Ritratto di Nicola II e Nicola II sul portico, 1896

Repin è famoso non solo per il suo celeberrimo quadro “I battellieri del Volga” e altri dipinti storici, ma anche per i suoi ritratti. I volti sui suoi dipinti sembrano incredibilmente vivi. Dopo l'incoronazione, a Repin fu ordinato di dipingere diversi ritratti del nuovo imperatore. Il più cerimonioso fu ambientato nella Grande Sala del Trono del Palazzo d'Inverno; nell’altro quadro, invece, Nicola appare più rilassato nonostante l’uniforme e la posa composta.

Ilja Galkin. L'imperatore Nicola II (con l'uniforme del Reggimento delle Guardie di Sua Maestà Imperiale), 1896

Il fatto più interessante di questo ritratto è che è rimasto nascosto per ben 90 anni sotto il ritratto del leader della Rivoluzione, Vladimir Lenin. L'immagine di Nicola è stata trovata nel 2016 durante un restauro. Abbiamo raccontato quell’incredibile scoperta qui.

Ilja Galkin. Nicola II, 1896

Questo ritratto faceva parte dell'album illustrato intitolato “La casa regnante russa dei Romanov”, stampato nel 1896 con alcune pubblicazioni di I. V. Tsvetkov.

Ilja Galkin. L'imperatore Nicola II in uniforme bianca con spalline, 1898

Earnest Lipgart, Nicola II 1900 circa

Questo ritratto mostra lo zar in una delle sale del Cremlino di Mosca.

Valentin Serov. Nicola II, 1900 circa

Valentin Serov, autore della famosa “Ragazza con le pesche”, era uno dei ritrattisti di corte; aveva ritratto Alessandro III, alcuni Grandi Principi e altre figure di spicco. In questo ritratto incompiuto, Nicola II è vestito con una giacca da ufficiale del Reggimento Preobrazhenskij.

Georges Becker. Ritratto di Nicola II, 1900 circa

Un raro ritratto che mostra lo zar leggermente sorridente.

Friedrich August von Kaulbach. Ritratto di Nicola II di Russia, 1903

Questo artista tedesco realizzò un raro ritratto che mostra lo zar non in uniforme militare, bensì in abito civile.

Mikhail Rundaltsov. Ritratto dell'imperatore Nicola II, 1900

Maestro dell'incisione, Rundaltsov ha creato diverse immagini di Nicola II e di suo figlio, il principe Alessio. Questo ritratto mostra lo zar in uno stato d'animo incredibilmente pensieroso.

Elena Samokysh-Sudkovskaja. Lo zar e la sua famiglia, 1902

Pittrice di origini francesi, Samokysh-Sudkovskaja era famosa soprattutto per le sue illustrazioni di libri e per i disegni ispirati al romanzo in versi “Evgenij Onegin” di Aleksandr Pushkin. Realizzò anche diversi schizzi per l'album dedicato alla cerimonia di incoronazione di Nicola II e dell'imperatrice Alessandra. Nella foto con le figlie: Olga, Tatiana, Maria e Anastasia.

Boris Kustodiev. L'imperatore Nicola II con lo zarevich, 1905

Dopo quattro figlie, Nicola e sua moglie aspettavano con ansia la nascita di un figlio maschio. L’attesa fu lunga ma finalmente, nel 1904, arrivò il tanto atteso erede al trono... l'ultimo principe ereditario russo.

Henrich Manizer. Lo zar russo Nicola II con l'ordine di San Vladimir, 1905

Questo artista russo con radici tedesche era uno dei pittori preferiti della famiglia Romanov. Il padre di Nicola, lo zar Alessandro III, comprò diversi suoi quadri raffiguranti la guerra russo-turca. E questo ritratto fu commissionato dallo stesso Nicola II.

Aleksandr Makovskij. Ritratto dell'imperatore Nicola II con bozzetto, 1907

Figlio della famiglia di artisti dei Makovskij, questo pittore ha ritratto Nicola II nell'uniforme del Reggimento degli Ussari delle Guardie di Sua Maestà Imperiale.

Frédéric de Haenen. Ballo di corte. L'imperatore conduce l'imperatrice nella sala da ballo, 1913 circa

L’artista e illustratore francese con radici olandesi, Frédéric de Haenen, fu capo della rivista parigina L'Illustration. Dopo un grande viaggio in Russia che realizzò nel 1913, pubblicò un libro illustrato intitolato “Russia”, nel quale raccontò la gente comune, le chiese, il Cremlino, il treno della Transiberiana e, naturalmente, l'Imperatore.

Frédéric de Haenen. L'imperatore Nicola II e l'imperatrice Aleksandra Feodorovna in abiti antichi, 1913

Nicola II e sua moglie indossarono gli antichi abiti degli zar russi durante un ballo in maschera organizzato per celebrare l'anniversario della casa Romanov, nel 1903.

Frédéric de Haenen. Lo zar Nicola II passa in rassegna le truppe, 1913 circa

Questo è un altro dipinto che l'artista francese fece allo zar. Nicola II controllava annualmente le truppe, il più delle volte durante le esercitazioni militari su larga scala.

Boris Kustodiev. Lo zar Nicola II, 1915

Boris Kustodiev è famoso per la sua stilizzazione della vita popolare e mercantile della Russia. E anche lo zar è stato ritratto con questo fiabesco tripudio di colori, tipico dello stile di Kustodiev. Da notare il Cremlino di Mosca sullo sfondo.

Ditta Fabergé. Scatola imperiale, 1916

La scatola creata dal capo gioielliere di Fabergé, Henrik Wigström, fu decorata con il ritratto dell'imperatore dipinto dal miniaturista di corte Vassilij Zuiev. Nicola II indossa l'uniforme della 4° Guardia di Fucilieri della Famiglia Imperiale e l'Ordine di San Giorgio, che ricevette il 25 ottobre 1915. Questa scatola fu presentata a nome dello zar a Gabriel Hanotaux, che fu ministro francese degli Affari Esteri tra il 1894 e il 1898.

