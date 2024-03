Le tre ricette più popolari dei bliny, le crêpes russe che non possono mancare a inizio primavera

Nella settimana di Maslenitsa queste delizie tradizionali sono d’obbligo in tavola. Ecco a voi tre opzioni: i bliny rigonfi, quelli sottili con una bella trama di buchetti e quelli “s pripjokom”, ossia cotti già in padella con il ripieno. Voi quali preferite?

1 / Pyshnye bliny – Bliny rigonfi

Legion Media Legion Media

I veri bliny russi tradizionali sono considerati quelli “pyshnye”, cioè “rigonfi”. Lo scrittore Anton Chekhov, nel racconto “Sulla caducità” (“О бренности”), ha paragonato questa appetitosa gonfiezza alla “spalla della figlia di un mercante”.

In passato, per ottenere bliny ben gonfi, si preparava un lievito madre speciale in anticipo e li si cuoceva nella stufa russa. Ora il processo è semplificato: si usa del normale lievito, ma se si vogliono ottenere bliny spessi “come quelli della nonna”, è meglio lasciare riposare l’impasto per almeno un’ora.

Ingredienti (per circa 20 bliny):

Farina – 300-320 g

Uovo – 1

Latte – 550 ml

Zucchero – 1 cucchiaio

Burro – 25 g

Lievito fresco pressato – 20 g (o 10 g di lievito secco ad azione rapida)

Sale – 1/4 di cucchiaino

Burro (per ungere i bliny) – 50 g

Olio di semi (per ungere la padella) – 50 ml

Preparazione:

Sciogliete il lievito nel latte tiepido (30-35°C).

Mescolate la farina con lo zucchero e il sale, quindi aggiungetela al latte e amalgamate il tutto. Sbattete leggermente l’uovo con una forchetta e aggiungetelo all’impasto, mescolando.

Sciogliete il burro e aggiungetelo all’impasto, quindi mescolate.

Coprite il contenitore con un canovaccio o con della pellicola per alimenti e lasciate la pastella per i bliny in un luogo caldo per un’ora e mezzo. Quindi mescolate la pastella e lasciatela lievitare di nuovo (ancora un’ora e mezzo circa). Se utilizzate del lievito secco, è sufficiente far lievitare l’impasto una volta sola per un’ora. L’impasto dovrebbe aumentare di volume e sulla superficie dovrebbero comparire molte bolle.

Ora è necessario riscaldare una padella dal fondo spesso e ungerla con olio di semi.

È meglio versare l’impasto dei bliny sulla padella con un mestolo, quindi, inclinandola e giocando di polso, ricoprire l’intera superficie con la pastella, fino a ottenere un cerchio perfetto.

Coprite la padella con un coperchio e cuocete il bliny per circa due minuti per lato.

Non resta che togliere il bliny dalla padella e spalmarlo di burro fuso su entrambi i lati. Questi bliny spessi possono essere serviti con latte, smetana, marmellata, miele, caviale o fette di salmone.

2 / Tonkie bliny – Bliny sottili

Legion Media Legion Media

Questi bliny si distinguono per l’elasticità dell’impasto e per una bella trama piena di sottili buchi. La loro principale peculiarità è che l’acqua bollente viene versata nella pastella. Si cucinano velocemente e si mangiano ancora più velocemente.

Ingredienti (per 25 bliny):

Uova – 3

Cucchiai di zucchero – 2-3

Farina – 250 g

Latte – 500 ml

Acqua bollente – 250 ml

Sale – Un pizzico

Olio di semi – 40 ml

Preparazione:

In un contenitore profondo è necessario rompere 3 uova e aggiungere un pizzico di sale. Sbattete la massa ottenuta con un mixer fino a renderla spumosa.

Aggiungete lo zucchero e versate metà del latte a temperatura ambiente. Mescolate il tutto.

Versate la farina setacciata e mescolate accuratamente in modo che non ci siano grumi.

Aggiungete il resto del latte e mescolate.

Versate un bicchiere di acqua bollente e mescolate rapidamente con una frusta.

Aggiungete l’olio si semi all’impasto e mescolate ancora. Lasciate riposare per 10 minuti.

Ungete una padella con olio si semi e cuocete il bliny sulla padella riscaldata su entrambi i lati fino a doratura. I bliny sottili possono essere mangiati da soli, oppure possono con il vostro ripieno preferito, dolce o salato.

3 / Bliny s pripjokom – Bliny cotti con il ripieno

Legion Media Legion Media

I bliny si abbinano a un’ampia varietà di ripieni, ma i “bliny s pripjokom” sono diversi in quanto il ripieno non viene aggiunto in seguito, ma vengono cotti con ingredienti aggiuntivi sin dall’inizio. Il più delle volte si usano ricotta, funghi, scalogno verde, uova sode, pesce salato, formaggio grattugiato, frutti di bosco o frutta.

Ingredienti (per 25-30 bliny):

Latte caldo – 700 ml

Acqua calda – 300 ml

Lievito secco ad azione rapida – 1 cucchiaino

Farina – 450 g

Uova – 2

Zucchero – 1 cucchiaio

Sale – 1 cucchiaino

Olio di semi – 2 cucchiai

Ripieno per il pripjok (funghi con cipolle ed erbette) – 250 g

Preparazione:

Versate il latte tiepido (30-35°C) e l’acqua alla stessa temperatura in un contenitore.

Aggiungete uova, sale, zucchero e mescolate il tutto.

In un’altra ciotola, dove verrà impastata la pastella per i bliny, unite la farina e il lievito.

Versate il composto di latte e uova nella farina e nel lievito poco alla volta, mescolando accuratamente con una frusta per evitare che si formino grumi. Coprite il contenitore con pellicola trasparente e mettetelo in un luogo caldo per un’ora.

A questo punto preparate il cosiddetto “pripjok”. Lavate e tagliate finemente i funghi. Tritate finemente anche le cipolle. Potete aggiungere delle erbe fresche per dare colore e sapore (aneto, prezzemolo o spinaci vanno bene). Soffriggete il pripjok in olio vegetale per 5 minuti (a seconda dei funghi che usate, potrebbe essere necessario aumentare il tempo di cottura).

Quando l’impasto è leggermente lievitato e si sono formate delle bolle in superficie, versate l’olio di semi e mescolate. Lasciate riposare per altri 20 minuti. Mescolate ancora una volta l’impasto prima di infornarlo.

Scaldate bene una padella e ungetela con olio di semi.

Versate la pastella nella padella con un mestolo, poi disponete il pripjok e premete leggermente con una spatola in modo che aderisca alla pastella.

Cuocete a fuoco medio fino a quando il bliny non sarà dorato, quindi giratelo e cuocete l’altro lato. I bliny possono essere spennellati con del burro prima di essere serviti.



