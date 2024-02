Come preparare l’insalata russa “Radura dei funghi” (RICETTA)

La magia di questa insalata a strati non sta solo nel sapore, ma anche nel fascino del suo aspetto esteriore. Gli strati disposti con cura e la superficie, che ricorda un prato pieno di funghi in mezzo a un bosco, renderanno la “Gribnaja poljana” protagonista indiscussa sulla vostra tavola

Immaginate: strati di patate, carote, pollo, uova, formaggio e una generosa spalmata di maionese, il tutto coronato da un pittoresco… prato! Naturalmente, l’elenco degli ingredienti può variare, pur preservando l’essenza: questa insalata è stata creata per gli amanti dei funghi, poiché è “coronata” da un sacco di funghi, che spuntano ovunque sul prato!

La ricetta originale della “Gribnája poljána” (Грибная поляна), ossia insalata “Radura de funghi” risale al XX secolo. Quando le insalate sovietiche come l’Olivier (insalata russa) e l’Aringa in pelliccia hanno preso posto su ogni tavola festiva, la versione con funghi delle insalate a strati ha aggiunto un po’ di varietà.

Con il passare del tempo, la ricetta della “Radura dei Funghi” ha continuato ad adattarsi ai tempi. Gli chef ci hanno messo la loro creatività, sperimentando con diversi tipi di funghi e vari ingredienti aggiuntivi. L’elenco delle possibili aggiunte si è ampliato includendo sottaceti, mais e persino noci, contribuendo alla complessità dell’insalata. Alcuni chef si sono ispirati alle cucine internazionali, incorporando ingredienti come carote alla coreana o erbe esotiche per elevare il piatto a nuove vette.

La creatività non si ferma agli ingredienti, però! Anche la presentazione svolge un ruolo cruciale. Alcuni artisti culinari “scolpiscono” le figure dei funghi con le patate, mentre altri dispongono l’insalata per assomigliare a un incantevole paesaggio boschivo. Proviamo a creare il nostro gustoso prato pieno di funghi!

Ingredienti per 8 porzioni:

Funghi champignon interi sott’aceto (potete sostituirli con ovuli, finferli, porcini…) – 300 g

Petto di pollo – 300 g

Uova – 3

Patate – 3

Carote – 1 (di medie dimensioni)

Formaggio a pasta dura – 120 g

Cetriolini sott’aceto – 3

Aneto – 1 mazzetto piccolo

Lattuga iceberg – 5 foglie

Maionese –100 g

Smetana – 100 g

Foglie di alloro – 2

Pepe – 3 granelli

Sale – a piacere

Pepe nero macinato – a piacere

Preparazione:

Iniziate lessando le uova. Aggiungete del sale all’acqua per evitare che si crepino e cuocete fino a quando saranno sode (circa 7-10 minuti dopo che l’acqua ha iniziato a bollire). Lessate in acqua salata anche le patate e la carota, ci vorrà almeno una mezz’ora dall’inizio del bollore e forse per la carota anche un cinque minuti in più. Toglietele dall’acqua, fate raffreddare e sbucciate le patate.

Fate bollire il petto di pollo in acqua condita con sale, foglie di alloro e i grani di pepe nero. Cuocete per circa 30-40 minuti. Successivamente, togliete il petto dal brodo e lasciatelo raffreddare.

Scolate i funghi sott’aceto e sciacquateli sotto l’acqua fredda. Poi, asciugateli con un panno da cucina.

Lavate e tritate finemente l’aneto. In una ciotolina, mescolate la maionese con la smetana, aggiustate di sale e pepe a piacere e mescolate bene.

Foderate un piatto fondo con pellicola trasparente. Disponete i funghi sott’aceto sul fondo, con i cappelli rivolti verso il basso. Poi mettete un abbondante strato di aneto tritato.

Lo strato successivo è di patate grattugiate con una grattugia a maglia larga, da ricoprire poi leggermente con la salsa alla maionese precedentemente preparata.

Grattugiate finemente le uova e distribuitele sopra lo strato di patate. Aggiungete un altro sottile strato della salsa preparata.

Proseguite con la carota grattugiata, ancora la salsa, i cetriolini sott’aceto tritati, il pollo a dadini e un altro strato di salsa.

Lo strato finale è il formaggio a pasta dura grattugiato grossolanamente, generosamente ricoperto dal resto della salsa di maionese e smetana.

Coprite l’insalata con la pellicola trasparente e lasciatela riposare in frigorifero per almeno 2-3 ore, ma meglio se una notte intera. Prima di servire, rimuovete la pellicola trasparente e posizionate le foglie di lattuga iceberg in cima, facendo in modo che i bordi pendano sopra il contenitore dell’insalata.

Capovolgete l’insalata su un piatto piano, assicurandovi che lo strato di funghi sia in cima. Rimuovete la pellicola trasparente e servite. Buon appetito!

