Insalata “Bellezza russa”: eleganza e bontà nel piatto (RICETTA)

La leggenda narra che l’insalata “bellezza russa” (“Русская красавица”; “Rússkaja krasávitsa”; dove “bellezza” sta per “bella donna”; “bella ragazza”) sia stata servita per la prima volta all’inizio del XX secolo nel rinomato ristorante “Moskvá”, nel cuore di Mosca. Ispirato dalle guance rosee di una donna di eccezionale bellezza, lo chef aggiunse delle barbabietole per imitarne il colore, dando all’insalata la sua caratteristica tonalità rossa.

Un’altra storia collega invece questa insalata alla famosa ballerina russa Anna Pavlova (1881-1931). La Pavlova avrebbe trovato questo delizioso piatto in un ristorante di Mosca e si sarebbe informata sul suo nome. La risposta le piacque: “Bellezza russa”.

Qualunque sia la versione vera sull’origine del nome, è chiaro che l’insalata – con il suo raggiante colore rosso – evoca associazioni con le belle ragazze russe e la loro prorompente femminilità.

Se la prima teoria sull’insalata menziona le barbabietole, usate per renderla rossa, i cuochi moderni possono scegliere la verdura rossa che hanno a disposizione: spesso di usano i pomodori e talvolta i peperoni rossi. Se tagliati a pezzetti, assomigliano anche a preziosi rubini, mentre altri ortaggi aggiungono i colori brillanti degli smeraldi e dei diamanti.

La maionese, che si è diffusa nella cucina russa nel XX secolo, è responsabile del sapore delicato di questa insalata. Gli altri ingredienti includono patate e uova lesse e petto di pollo bollito. Naturalmente, potete sperimentare con gli ingredienti, aggiungendo i vostri a piacere per creare il vostro capolavoro culinario.

Non sappiamo con certezza se la prima “bellezza russa” fosse di forma rotonda come la classica “insalata russa” (Olivier) o se fosse servita in un altro modo. Ma la versione contemporanea, oltre a richiamare la salute e la floridezza delle gote delle ragazze russe, riprende la forma del tradizionale copricapo femminile noto come “kokoshnik”. È davvero squisita, quindi proviamo a cucinarla insieme!

Ingredienti (per 5-7 porzioni):

Patate lesse – 5-6

Salume Doktorskaja (o, al limite, prosciutto cotto) – 300 g

Petti di pollo bollito – 300 g

Formaggio – 200 g

Pomodori freschi – 2-3

Cetrioli freschi – 1-2

Uova sode – 4

Maionese – a piacere

Verdure e ortaggi (qualche fetta di cetriolo, mais in scatola, prezzemolo) per la decorazione

Preparazione:

Lessate le patate, le uova e il petto di pollo con qualche ora di anticipo rispetto alla preparazione dell’insalata.

Lasciateli raffreddare completamente.

Sbucciate e grattugiate le patate lesse con una grattugia a grana grossa, formando il primo strato. Modellate le patate a forma di copricapo tradizionale russo “kokoshnik”. Se non sapete come è fatto, guardate qui.

Ricoprite leggermente il “kokoshnik” appena formato di maionese.

Tagliate finemente la Doktorskaja (o il prosciutto cotto) e formate uno strato sopra le patate, quindi spalmate di nuovo leggermente di maionese.

Tagliate finemente i cetrioli e formate uno strato. Come in precedenza, spalmate leggermente di maionese.

Tagliate finemente il petto di pollo bollito e formate un nuovo strato. Ormai avrete capito che dovete spalmarlo leggermente di maionese!

Grattugiate il formaggio con una grattugia fine e fate un nuovo strato. E sì, dateci ancora dentro con la maionese.

Compattate l’insalata, lisciandola con le mani, e ancora una volta spalmate leggermente la maionese sull’ultimo strato di formaggio e sui lati dell’insalata.

Dividete le uova sode in albumi e tuorli. Grattugiate gli albumi e cospargeteci i lati dell’insalata. Grattugiate i tuorli e cospargeteci invece la parte superiore della vostra creazione.

Compattate nuovamente l’insalata e per l’ultima volta spalmate un po’ di maionese.

Passate ai pomodori. Eliminate i semi e il liquido, lasciando solo le parti sode e asciutte. Tagliateli a cubetti e formate un nuovo strato.

Decorate l’insalata secondo i vostri gusti. Io ho usato alcune fette di cetriolo, mais in scatola, prezzemolo e… maionese! La vostra vivace e bellissima “Insalata Bellezza russa” è pronta! Ora è il momento di gustarla!

