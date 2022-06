​​Carote alla coreana, lo spuntino sovietico dal sapore asiatico (RICETTA)

Questo piatto, arrivato in Russia con gli immigrati della Corea, ha trovato posto nella cucina locale, diventando in poco tempo uno degli spuntini più serviti nelle mense dell’Unione Sovietica

Un aroma dolce e speziato, con note di aglio che riempiono la bocca. Assaporando questo piatto, ancora oggi i ricordi volano al tempo della mia infanzia, quando al mercato mi avventuravo nella sezione dei sottaceti e delle conserve, seguita a vista dallo sguardo vigile di mia mamma. Tra le teste rosse di aglio in salamoia e i grandi barattoli di cetrioli, la mia attenzione veniva attratta dai contenitori pieni di carote tagliate a strisce sottili: erano le carote alla coreana, o insalata di carote alla coreana. Un piatto approdato nella Russia imperiale con gli immigrati coreani, i quali, all’epoca di Stalin, furono poi deportati verso l'Asia centrale.

Nella cucina tradizionale coreana era consuetudine conservare in salamoia ravanelli, pesce e carne. I coreani immigrati in Russia iniziarono a usare una delle verdure più comuni in URSS, la carota, marinata con le loro spezie preferite. È così che sono nate le carote alla coreana: un piatto che si è diffuso quando le donne coreane hanno iniziato a venderlo già pronto al mercato.

Con il tempo, questa ricetta è stata adattata ai gusti dei cittadini sovietici, che l’hanno resa meno piccante. E ora le carote alla coreana vengono servite sia sulle tavole delle feste, sia nei pasti quotidiani.

Oggi vi proponiamo una delle tante ricette seguite dalle donne russe che preparano le carote alla coreana a casa propria.

Per tagliare correttamente le carote è necessaria una grattugia o un dispositivo speciale. Se non ne avete uno in casa, potete tagliare le carote a fettine sottili a mano. Il lavoro è impegnativo, ma ne vale la pena!

Per la salamoia di solito si usano zucchero, aceto, spezie come pepe, coriandolo e aglio spremuto. Alcune ricette aggiungono salsa di soia, semi di sesamo e olio di sesamo. Le carote vengono inzuppate principalmente con olio caldo. Per dare più sapore, si possono soffriggere le cipolle.

Servite le carote alla coreana come spuntino o contorno. Inoltre, queste carote saranno sempre un’ottima aggiunta a panini o insalate.

Ingredienti per dieci porzioni:

Julia Mulino Julia Mulino

Carote grandi - 1 kg

Zucchero - 1 cucchiaino

Sale - 1 cucchiaino

Aceto - 2 cucchiai

Pepe - A piacere

Coriandolo - ½ cucchiaino

Paprika rossa - ½ cucchiaino

Curcuma - ½ cucchiaino

Maggiorana - ½ cucchiaino

Cumino - ½ cucchiaino

Aglio - 5 spicchi

Cipolla - 1

Olio di girasole - 80-90 ml

Procedimento:

Pelate le carote.

Julia Mulino Julia Mulino

Tagliatele a listarelle molto sottili (non grattugiatele). Se non avete un attrezzo adatto per ridurle a listarelle, fatelo a mano.

Julia Mulino Julia Mulino

Salate le carote e mescolatele con le mani per renderle morbide e succose.

Julia Mulino Julia Mulino

Scaldate l’olio e aggiungete la cipolla, tagliata a pezzi piuttosto grossi, e il coriandolo, per insaporire l’olio. La cipolla e le spezie dovranno poi essere rimosse dall’olio.

Julia Mulino Julia Mulino

Nella ciotola con le carote, aggiungete il cucchiaino di zucchero, l’aglio schiacciato e le altre spezie.

Julia Mulino Julia Mulino

Versate l'olio caldo sull'aglio e mescolate accuratamente la vostra insalata di carote con le mani. Aggiungete l'aceto e mescolate di nuovo. Di solito si usa l’aceto comune, io ho scelto quello di riso. Per una versione più leggera, potete usare l'aceto di mele.

Julia Mulino Julia Mulino

Trasferite le carote in un contenitore e chiudetelo bene, in modo che tutte le carote siano coperte dal succo. Potete anche metterle in un barattolo. Lasciate marinare le carote per almeno tre ore, meglio se per tutta la notte. Conservate le carote in frigorifero per 2 settimane.

Julia Mulino Julia Mulino

Servitele come antipasto, guarnendole a piacere con semi di sesamo. Buon appetito!

Julia Mulino Julia Mulino

Julia Mulino Julia Mulino

LEGGI ANCHE: Sette stravaganti piatti di street food artico

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale