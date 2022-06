Sette stravaganti piatti di street food artico (FOTO)

Lo street food artico ha preso il meglio della cucina tradizionale dei popoli del Nord, rivisitandola in chiave moderna. Durante i festival e le fiere locali, a Murmansk e nelle città al di sopra del Circolo polare artico, si può assaggiare del cibo di strada insolito e davvero curioso.

1 / Belyash di granchio

Il belyash è uno dei piatti più popolari per uno spuntino veloce in Russia. Si tratta di un tortino rotondo fritto, solitamente farcito con carne macinata; ma a Murmansk è possibile trovare il belyash ripieno di granchio. Viene servito nel ristorante “Tsarskaya Okhota” (La caccia dello zar), specializzato in cucina artica di strada. E davanti al loro food truck ci sono sempre lunghe file!

Tra l'altro, il belyash con granchio ha vinto il primo premio al festival gastronomico “Arctic Cinema Cuisine”, tenutosi a Murmansk alla fine di maggio 2022.

2 / Zaiburikha

Questa parola apparentemente impronunciabile indica un piatto che è una via di mezzo tra lo stufato di pesce e la zuppa. La zaiburikha è una ricetta tradizionale del popolo Pomor. Si tratta di pesce bollito (il più delle volte merluzzo) con patate, carote, cipolle e brodo.

La si può assaggiare nel ristorante del complesso turistico Teriberskij Bereg, sulla costa del Mare di Barents, e la si può provare anche alle fiere di Murmansk, in formato street food. Si tratta di un cibo molto nordico, che aiuta a mantenersi caldi nella stagione più fredda.

3 / Stroganoff di cervo

Nella versione artica, il famoso piatto russo Beef Stroganoff è a base di carne di cervo. I fondatori del food truck “Mr. Black”, della città di Zapoljarnij, hanno inventato questo piatto appositamente per le fiere locali. La ricetta è piuttosto semplice: il piatto prevede uno strato di purè di patate, fette di carne di cervo in una salsina cremosa, mirtilli rossi e sottaceti a fettine. Viene servito in una scatola kraft rotonda in stile poke.

4 / YagelYozh

Lo yagel non è solo un lichene di cui vanno ghiotte le renne, ma è anche un ingrediente piuttosto diffuso nella cucina del Nord. Tra le specialità che si possono assaggiare nella stazione sciistica di Polarnye Zori, disponibile anche in versione street food nella regione di Murmansk, c’è lo YagelYozh (ricci di yagel): crocchette di yagel (ovvero di licheni!), impanate con un ripieno di formaggio fuso con gamberetti, capesante o mirtilli.

5 / Tasca di Barents

Il Mare di Barents offre agli abitanti di Murmansk ottimi frutti di mare del nord. Questi ingredienti sono stati fonte di ispirazione per i cuochi del ristorante “Friendshef”, specializzato nella nuova cucina artica, che hanno ideato un panino davvero originale. Si chiama la “tasca di Barents” ed è un panino di farina di segale con fegato di merluzzo, granchio fritto nel burro con aglio e succo di limone, patate, un uovo e un condimento di panna acida e senape. Le tasche di Barents si possono trovare nel ristorante “Friendshef” e nelle fiere locali.

6 / Frittelle del nord

Nella città di Zapoljarnij esiste un bar su ruote chiamato “Pancake House”, che è una presenza fissa in tutte le fiere della regione di Murmansk. Lì vengono serviti bliny russi al forno con una varietà di ripieni artici. I più popolari sono “Aroma del Nord”, con carne di cervo, “Angolo del Nord”, con gamberi, “Ricchezze dell'Artico”, con caviale e mirtilli rossi, “Luci del Nord”, con mirtilli e fragole. Di sicuro non li proverete da nessun'altra parte al mondo!

7 / Usha lappone

I lapponi sono le popolazioni indigene del Nord russo, dedite all'allevamento delle renne e alla pesca. Uno dei piatti più famosi di questo popolo è la zuppa di pesce lappone. A differenza della zuppa “ukha”, la zuppa lappone è a base di bacche (per lo più mirtilli). È consuetudine mangiare prima il pesce e poi bere il brodo.

