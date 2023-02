Come preparare i “pachat”, i soffici pancake di miglio della repubblica russa di Mordovia (RICETTA)

Se amate i bliny, e in generale crêpe, frittelle e affini, non potete perdervi questa esperienza culinaria. Soffici e spugnosi, i pachat, sono anche molto salutari!

Il “pachat” è un tipo speciale di crêpe della Mordovia, una delle repubbliche della Federazione Russa, situata circa 450 km a sud-est di Mosca. Rispetto ai più consueti bliny russi, il pachat si caratterizza per la sua densità, il suo spessore e la sua sofficezza che si ottengono aggiungendo alla normale farina di grano altri tipi di farina, come quella di miglio, di piselli, di grano saraceno o semola di grano duro.

A differenza dei bliny, i pachat vengono poi preparati con il lievito, ottenendo così una consistenza più spugnosa e un aspetto che ricorda i pancake. Lo spessore può raggiungere i 2,5 centimetri, ma tutto dipende dallo strato di impasto che mettete in padella. I pachat vengono poi abbondantemente cosparsi di burro, che viene assorbito dai loro grandi pori.

In epoca pagana, queste frittelle erano considerate pane sacrificale, ma oggi sono il piatto tipico della Mordovia. Nella capitale della regione, Saransk, si possono trovare molti fast-food specializzati in queste frittelle spesse. Tradizionalmente, gli ospiti vengono accolti con un’alta pila di pachat, che i mordvini cucinano sia per le feste che in famiglia nei giorni normali.

Brent Hofacker/500px/Getty Images Brent Hofacker/500px/Getty Images

LEGGI ANCHE: Mai stati a Saransk? Ecco cosa non dovete perdervi nella capitale della Mordovia

Il tipo più comune di pachat è fatto con la semola di miglio. Ci sono due modi: si può aggiungere direttamente la semola di miglio all’impasto, oppure si può macinarla, facendole assumere una consistenza farinosa, e mescolarla poi alla farina di grano. Io ho usato questa seconda opzione.

Il pachat è un buon modo per introdurre il miglio nel menù della famiglia. Ha tanti benefici per la salute! Il miglio aiuta a eliminare le tossine nocive e fornisce importanti micro e macro elementi. I piatti a base di miglio sono particolarmente utili contro il diabete e l’arteriosclerosi e contribuiscono a migliorare il funzionamento del fegato, del pancreas, del sistema cardiovascolare e di quello nervoso. Grazie all’elevato contenuto di silicio e fluoro, il miglio rafforza anche ossa, denti, capelli e unghie; mentre le tracce di rame conferiscono elasticità a muscoli e ossa. Ho scelto questo cereale salutare anche per il suo gusto delicato e il piacevole colore giallo.

I pachat non sono molto dolci e quindi la dolcezza viene aggiunta con le guarnizioni. Il lievito li rende un po’ aciduli. E non sono elastici: tendono a rompersi se cercate di piegarli o avvolgerli come si fa con i bliny. Si servono con miele, smetana o marmellata.

Infine, naturalmente, queste frittelle gialle e spugnose ricordano il sole di primavera e sono ideali per le celebrazioni della Maslenitsa.

LEGGI ANCHE: Maslenitsa: come una festa pagana slava è diventata un evento estremamente popolare in Russia

Ingredienti per 8-10 pachat di 18 cm:

Julia Mulino Julia Mulino

Farina di frumento – 1 tazza (150 g)

Semola di miglio – 1/2 tazza (100 g)

Latte – 200 ml

Uova – 2

Lievito secco – 5 g

Zucchero – 1 cucchiaio

Sale – 1/2 cucchiaino

Burro per ungerli

Olio di girasole per la cottura

Preparazione:

Sciacquate bene la semola di miglio, finché l’acqua non diventa pulita. Asciugate la semola con un tovagliolo di carta o un canovaccio.

Julia Mulino Julia Mulino

Finite di asciugarla in una padella a fuoco basso, mescolando continuamente, per non tostarla.

Julia Mulino Julia Mulino

Riducete con un tritatutto la semola di miglio in farina.

Julia Mulino Julia Mulino

Sciogliete il lievito nel latte appena tiepido.

Julia Mulino Julia Mulino

Sbattete le uova con lo zucchero e il sale in una ciotola profonda.

Julia Mulino Julia Mulino

Unite la farina di grano e la farina di miglio che avete ottenuto.

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete il latte e la farina alle uova.

Julia Mulino Julia Mulino

Mescolate, coprite e lasciate in un luogo caldo per un’ora e mezzo o due ore.

Julia Mulino Julia Mulino

Mescolate l’impasto per i pachat.

Julia Mulino Julia Mulino

Cuocete su una piastra/padella calda.

Julia Mulino Julia Mulino

Spennellate ogni pachat con il burro.

Julia Mulino Julia Mulino

Servite subito belli caldi con miele, smetana o marmellata. Buon appetito!

Julia Mulino Julia Mulino



LEGGI ANCHE: Dieci incredibili piatti tipici da provare in altrettante province russe

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale