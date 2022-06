La torta Volga, il dessert ispirato al fiume più lungo d'Europa (RICETTA)

I russi amano i dolci e in ogni grande città si può trovare una torta o un pasticcino originario solo di quella determinata regione. Ad esempio, nella città di Saratov, situata sulla riva destra del fiume Volga, il tè viene accompagnato dai dolcetti “Volga”.

Questi dolci sono ancora oggi preparati secondo un'autentica ricetta di Saratov. Si tratta infatti di una combinazione di un sottile biscotto e di uno spesso strato di soufflé alla crema, ricoperto da una glassa al cioccolato, che assomiglia alla tanto apprezzata torta al latte di uccello (qui la ricetta).

Le torte Volga sono in vendita presso la pasticceria Prachkin in Prospekt Kirova, la principale via pedonale di Saratov. Questa torta è nata dalla fantasia di un pasticcere di Saratov, Aleksandr Prachkin, a metà del secolo scorso; Prachkin era figlio di una donna di una ricca famiglia tedesca, che era fuggita con il suo amato Aleksej Prachkin al confine con il Kazakistan. Il frutto di questo loro amore, Aleksandr Prachkin, ha dato vita al famoso marchio di dolci di Saratov.

Negli anni Cinquanta, dopo il servizio militare, Aleksandr arrivò a Saratov e trovò lavoro come magazziniere in un ristorante. Un giorno disegnò lo schizzo di una torta che piacque al suo capo e fu così che iniziò la sua carriera di pasticcere. In seguito, divenne il principale pasticcere del ristorante, e finì per dirigere la pasticceria del ristorante Volga.

Non è difficile preparare le torte Volga a casa, poiché la ricetta è piuttosto semplice e il gusto non ha nulla da invidiare a quello del ristorante. Questo dessert dovrebbe risultare molto morbido e delicato; l'importante è seguire esattamente la ricetta. Non ci vorranno più di una o due ore. Quindi, iniziamo!

Ingredienti per 8 porzioni:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Latte - 500 ml + 170 ml per la glassa al cioccolato

Panna, 33% - 350 ml

Noci tritate - 200 gr

Zucchero - 200 gr + 5 cucchiai di zucchero per la glassa

Gelatina - 10 gr

Uovo - 1

Bicarbonato diluito con succo di limone - ¼ di cucchiaino

Panna acida (smetana) - ½ tazza

Cacao - 3 cucchiai per l'impasto + 4 cucchiai per la glassa

Farina - ¾ di tazza

Burro - 100 gr

Cacao per la decorazione

Preparazione:

Per preparare l'impasto, mescolate in una ciotola l'uovo, la panna acida e mezza tazza di zucchero. Bagnate il bicarbonato di sodio con il succo di limone; aggiungetelo all'impasto e mescolate bene fino a ottenere un impasto omogeneo.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Setacciate il cacao e la farina in una ciotola e mescolateli con il mixer, fino a renderli una massa omogenea.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete l'impasto in una teglia unta e cuocete in forno a 180° C per 10-12 minuti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Lasciate raffreddare la torta e bucherellatela con una forchetta su tutta la superficie.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mescolate la gelatina con il latte e lasciate riposare la massa per 10 minuti per far sciogliere la gelatina.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Aggiungete il restante mezzo bicchiere di zucchero e mescolate.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Aggiungete le noci tritate (io ho usato le mandorle), mettete la ciotola a bagnomaria e attendete la completa dissoluzione dello zucchero e della gelatina.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Togliete il ripieno dal fornello e lasciatelo raffreddare.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Montate la panna fino a renderla spumosa, aggiungetela al ripieno e sbattete con un mixer fino a renderla ancor più spumosa.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete il ripieno sulla torta cotta e trasferite il vostro capolavoro in frigorifero per 10 ore.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Adesso preparate la glassa al cioccolato: versate 170 ml di latte in un pentolino (preferibilmente dai bordi spessi) e portatelo a ebollizione.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versate quindi rapidamente 5 cucchiai di zucchero e 4 cucchiai di cacao in polvere. Mescolate il tutto e lasciate cuocere a fuoco medio.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Continuando a mescolare, cuocete la glassa al cioccolato finché i granelli di zucchero non saranno completamente sciolti: ci vorranno non più di 3-4 minuti. Quindi togliete la glassa dal fuoco e aggiungete il burro.

Mescolate il tutto fino a quando il burro non sarà completamente sciolto. La glassa al cioccolato adesso è pronta. Lasciatela raffreddare a temperatura ambiente, lasciandola addensare. Ora potete ricoprire la torta con la glassa.

Olga Brovkina Olga Brovkina

A questo punto cospargete la torta di cacao in polvere e tagliatela a pezzetti; decoratela a piacere. Buon appetito!

LEGGI ANCHE: Il braccialetto di granato: il dolce russo che rende omaggio all’amore

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale