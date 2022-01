Eskimo: la ricetta originale del famoso gelato sovietico su stecco

Il gelato su stecco Eskimo fu inventato in URSS per essere prodotto in massa a prezzi accessibili: così almeno sosteneva Anastas Mikoyan, all’epoca commissario sovietico dell'industria alimentare. Secondo Mikoyan, ogni cittadino sovietico doveva mangiare almeno 5 kg di questo gelato ogni anno!

Il gelato Eskimo apparve in URSS negli anni ‘30, e poco dopo il paese divenne il secondo al mondo, dopo gli Stati Uniti, in termini di produzione e consumo di gelato. Come abbiamo raccontato qui, anche nel 2021 la Russia si è confermata un grande produttore di gelato, e ha registrato un boom nell’export.

Ciò che distingueva il gelato sovietico da quello statunitense era la qualità: merito degli standard imposti dallo Stato, i cosiddetti GOST, in conformità dei quali veniva prodotto il gelato, fatto senza conservanti e solo con latte naturale.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Le persone delle vecchie generazioni raccontano che in epoca sovietica il gelato spariva immediatamente dagli scaffali dei negozi… e siccome i rifornimenti arrivavano solo tre volte alla settimana, per strada si formavano sempre lunghe file!

Inoltre, nei villaggi il gelato non arrivava, perciò molti sovietici non avevano altra alternativa che farlo a casa propria. La ricetta era semplice: si limitavano a mescolare in una tazza la neve raccolta dal giardino (incredibile, vero?) con la panna acida e lo zucchero!

Con qualche ingrediente in più a disposizione, oggi possiamo preparare l’Eskimo nelle nostre cucine… senza neve!

La ricetta che vi proponiamo è tratta da un libro di cucina sovietica stampato nel 1959. Proviamo?

Ingredienti per 8 gelati:

Per la base cremosa:

Latte 3,2-6% - 400 ml

Crema 33% - 130 ml

Tuorli d'uovo - 4 pezzi

Zucchero - 130 gr

Zucchero vanigliato - 5-7 gr

Per il gelato:

Tutta la base cremosa

Crema 33% - 130 ml

Per la glassa:

Burro - 100 gr

Cioccolato - 100 - 150 gr

Procedimento:

Partiamo dalla base cremosa. Prima di tutto, mescolate i tuorli con lo zucchero e la vaniglia fino a ottenere una massa bianca. Non è necessario aspettare che lo zucchero si sciolga del tutto: l'obiettivo è far diventare i tuorli bianchi.

Mescolate il latte con la panna e portate quasi a ebollizione, ma non lasciatelo bollire: quando appaiono le prime bolle, togliete il pentolino dal fuoco.

Versate lentamente il latte caldo nei tuorli precedentemente mescolati. Finché versate il latte, mescolate energicamente.

Mettete il composto sul fornello e iniziate a scaldarlo a bassa temperatura, mescolando continuamente. Ma non fatelo bollire, altrimenti si rovinerà tutto! Alla fine, dovrete ottenere un composto denso e lucido che si attacca sul cucchiaio. L'intero processo dura circa 15-25 minuti, a seconda della larghezza del fondo della pentola.

Il vostro gelato cremoso è pronto! Filtrate il composto attraverso un setaccio e lasciatelo raffreddare a temperatura ambiente. Mescolate di tanto in tanto in modo da evitare che si formi una pellicola. Quando si sarà raffreddato a temperatura ambiente, mettetelo in frigorifero per almeno 10-20 minuti.

Ora procediamo con il gelato plombir: prendete i restanti 130 gr di panna e montatela fino a ottenere picchi densi, e aggiungetela gradualmente alla massa di panna filtrata e raffreddata. Al posto del mixer, usate una spatola, per evitare di perdere la consistenza ariosa.

Mettete il composto in frigorifero per altri 20-30 minuti, dopo di che tiratelo fuori, mescolate e solo allora trasferitelo nella forma, foderata con pellicola trasparente; quindi mettetelo nel congelatore.

Nella prima ora è necessario tirare fuori il gelato e mescolarlo bene ogni 15-20 minuti. Nelle successive 3-4 ore, tirate fuori il gelato ogni 30-40 minuti e mescolatelo molto bene. Io uso una frusta, ma vanno bene anche un cucchiaio o un frullatore. L’obiettivo è rompere accuratamente tutto il ghiaccio che si forma. Dopo di che, lasciate il gelato a congelare in un contenitore ermetico per almeno 6-8 ore.

Il prossimo passo è trasformare il nostro gelato in Eskimo. Per farlo, tirate fuori il gelato dal contenitore e tagliatelo in rettangoli. Quindi inserite i bastoncini e rimetterlo nel congelatore per almeno un'altra ora.

Preparate la glassa sciogliendo il burro con il cioccolato e mescolando fino a ottenere una consistenza omogenea. Quindi lasciatela raffreddare.

Trasferite la glassa in un contenitore alto e stretto, in modo da poter immergere uno alla volta i gelati Eskimo e ricoprirli di cioccolato; estraeteli dal contenitore, aspettate che la glassa si asciughi un po’ e diventi opaca; quindi appoggiateli su un pezzo di carta da forno.

I vostri gelati Eskimo sono pronti! Conservateli in un contenitore ermetico o avvolgeteli nella carta stagnola per un massimo di 3 mesi.

