Slavjanka, il dolce sovietico con crema, pan di spagna e… un ingrediente segreto

Questa torta era particolarmente desiderata perché nessuno, durante l’URSS, conosceva con esattezza gli ingredienti. Oggi la ricetta non è più segreta e questo dolce squisito, fino a prima disponibile solo nei negozi di Mosca e in alcune panetterie, lo si può cucinare comodamente a casa propria

Sono passati 30 anni dal crollo dell’Unione Sovietica. Tuttavia, chi è nato e cresciuto sotto l’URSS, ricorda ancora oggi con nostalgia la vita degli anni ‘70-’80. Prendete le torte, ad esempio: la Praga, la Skazka, la Napoleon… sono il simbolo di un periodo che non tornerà più, e che riaffiora sotto forma di ricordi non appena si infila in bocca un pezzo di questi dolci di epoca sovietica.

Oggi voglio parlarvi di un altro dolce tipico di quel periodo: la torta Slavjanka, che una volta veniva venduta solo in alcune panetterie e nei negozi del centro di Mosca, e costava circa 3 rubli. Si poteva ordinare una fetta di Slavjanka nel ristorante Praga, all'angolo tra l'allora viale Kalininskij e via Arbat; un altro posto dove assaggiarla era il ristorante Budapest, vicino al ponte Kuznetskij. Le code erano lunghe ed estenuanti, ed era un successo notevole se si riusciva a comprarne una.

Ma perché la Slavjanka era così popolare? Perché nessuno poteva indovinare gli ingredienti segreti! Tutti notavano il gusto particolare della crema, insieme a qualcosa di croccante e dolce, ma era impossibile dire esattamente cosa fosse. Ecco perché molte donne sovietiche erano così ansiose di trovare la ricetta della Slavjanka! E quando fu svelata la ricetta, rimasero tutti di stucco: l'ingrediente segreto era l'halva, un dolce simile al torrone morbido, molto zuccherino e a base di tahina, che all’epoca si poteva acquistare in qualsiasi negozio sovietico.

Un'altra peculiarità della Slavjanka era il suo colore insolitamente bianco come la neve: all’epoca si usava fare la panna con il burro e il latte condensato, ed è per questo che la panna si distingueva per quel suo colore bianco puro. Se combinata con il latte condensato, la crema era irresistibilmente gustosa. Questa ricetta è l’esempio perfetto di come realizzare un delizioso capolavoro con pochi e semplici ingredienti.

Volete provare anche voi?

Ingredienti

Per l’impasto:

Uova (grandi!) - 7

Farina - 160 gr

Amido di mais - 60 gr

Zucchero - 1 tazza (200 ml)

Lievito in polvere - 10 gr

Vaniglia - 1 gr

Un pizzico di sale

Per la crema:

Latte condensato - 250 gr

Burro (82% di grassi) - 250 gr

Tuorlo d'uovo - 3 pezzi

Acqua - 60 ml

Halva - 100 gr

Sciroppo di zucchero - 125 ml

Per la decorazione:

Halva - 100 gr

Procedimento:

Iniziamo dalla preparazione del pan di spagna: versate le uova in una ciotola, aggiungete il sale e iniziate a montare con le fruste, a bassa velocità. Aumentate gradualmente la velocità e aggiungete lo zucchero un po’ alla volta. La massa diventerà bianca, omogenea e molto soffice.

Alle uova aggiungete gradualmente la farina già mescolata con l'amido di mais, la vaniglia e il lievito, mescolando lentamente.

Versate l'impasto in una forma per dolci e mettetelo in forno. Accendete il forno a 160°C; non è un caso che vi suggeriamo di infornare l’impasto quando il forno è ancora spento: in nove casi su dieci, facendo così si ottiene un pan di spagna dalla superficie ben liscia.

Finché il pan di spagna si cuoce, preparate la crema. Togliete prima il burro dal frigorifero (dovrà essere molto morbido) e preparate gli ingredienti necessari.

Mescolate i tuorli, l'acqua e il latte condensato in una pentola dal fondo spesso. Mescolate con una frusta fino a ottenere un impasto omogeneo; quindi trasferitelo sul fornello a fuoco basso.

Mescolando costantemente, portate a ebollizione la crema e mescolate per un paio di minuti. Lasciatela raffreddare. Trasferite la crema su un piatto per farla raffreddare e coprite il piatto.

Il mio pan di spagna si è cotto in 45 minuti; il tempo di cottura può variare a seconda del forno. Quando il pan di spagna è pronto, toglietelo dal forno e lasciatelo raffreddare.

Tagliate il pan di spagna in tre pezzi uguali.

Quando la crema si è ormai raffreddata e il burro è ben morbido, mescolate accuratamente il burro ad alta velocità fino a ottenere un impasto bianco, cristallino e spumoso.

Al burro ben mescolato aggiungete, cucchiaio dopo cucchiaio, la crema bollita. Continuate a montare l’impasto fino a quando diventa ben uniforme. Come risultato, dovrete ottenere una massa liscia e densa.

A questo punto grattugiate l'halva e aggiungetelo alla crema, mescolando con cura. Vi consiglio di lasciar raffreddare un po' la crema prima di assemblare la torta.

Su un piatto, mettete il primo disco di pan di spagna bagnato con dello sciroppo di zucchero, e aggiungete ⅓ della crema. Quindi mettete il secondo disco di pan di spagna e ripetete la procedura; aggiungete il terzo disco e ricoprite la parte superiore e i bordi con la crema.

Infine, decorate a vostro gusto. Io ho usato la crema rimanente e l'halva.

Buon appetito!

