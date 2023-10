Le dieci location in Russia dove avrebbero potuto girare una puntata del “Trono di Spade” (FOTO)

Appassionati di “Game of Thrones” fatevi avanti! E diteci se questi luoghi russi non sono adatti a creare l’atmosfera magica del mondo delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco”

1 / Grande Inverno – Fortezza di Ivangorod

HBO, 2011-2019; Matthias Graben/Global Look Press HBO, 2011-2019; Matthias Graben/Global Look Press

Il castello ancestrale e sede di Casa Stark, nonché capitale del Regno del Nord, dove inizia la serie, è circondato da colline innevate. Qui vivono i sudditi della famiglia Stark che durante gli attacchi dei nemici si riparano dietro le poderose mura del castello.

La fortezza che si erge nella città russa di Ivangorod, sulla riva del fiume Narva, non è da meno. Costruito nel XV secolo da architetti italiani, questo castello è costituito da possenti mura con feritoie e numerose torri con un tetto a cono, e da diverse costruzioni nel territorio interno. Dall’esterno, le linee del castello ricordano i contorni di Grande Inverno.

2 / Oltre la Barriera – Monti Khibiny

HBO, 2011-2019; Yulia-B/Getty Images HBO, 2011-2019; Yulia-B/Getty Images

La prima stagione inizia Oltre la Barriera, in terre di cui si sa poco. Ci sono delle foreste, ma soprattutto c’è pieno di neve e ghiaccio.

I monti Khibiny, nella penisola di Kola, d’inverno sono identici alle terre Oltre la Barriera, dove vive il Popolo Libero. Questi monti con i loro numerosi ghiacciai, che hanno la venerabile età di 390 milioni di anni, attraggono ogni anno gli appassionati dello sci fuori pista, e i più fortunati non solo sciano, ma vedono anche l’aurora boreale.

3 / La Barriera – Parco naturale dei Pilastri della Lena

HBO, 2011-2019; Legion Media HBO, 2011-2019; Legion Media

Pare che il prototipo della Barriera che divide i Sette Regni dal Popolo Libero e dagli Estranei, sia stata creata prendendo ispirazione dai Pilastri della Lena, in Jakuzia.

Nella serie, la Barriera è un gigantesco muro di ghiaccio e neve alto oltre 200 metri (700 piedi) e lungo centinaia di chilometri, che si estende da mare a mare. Secondo le leggende, fu costruita dai primi uomini, assistiti dai giganti.

I pilastri della Lena si estendono per 40 km lungo l’omonimo fiume siberiano e sono altrettanto alti: da 100 a 200 metri. Questa straordinaria creazione della natura, inclusa nel Patrimonio mondiale dell’Unesco, sembra una foresta di pietra. Centinaia di milioni di anni fa qui c’era il mare, ma dopo l’elevazione del continente siberiano queste deposizioni dei calcari si trasformarono in monti.

I pilastri sono particolarmente belli nel periodo invernale, coperti di neve e ghiaccio, quando sembrano dei giganti che sovrastano al fiume. Visti dall’alto, sembrano una coda di drago.

4 / Fortezza Rossa di Approdo del Re – Nido di rondine

HBO, 2011-2019; Legion Media HBO, 2011-2019; Legion Media

Già nella prima puntata vediamo l’antagonista del Nord, Approdo del Re, capitale dei Sette Regni, dove su una collina s’erge la Fortezza Rossa, residenza reale, un lato della quale si affaccia sulla città, mentre l’altro lato è rivolto verso precipizio che finisce nel fiume.

Un posto simile si trova in Crimea. È il Nido di rondine, un castello pseudogotico su una scogliera alta 40 metri. È una costruzione molto romantica, ma più graziosa e molto più compatta (soltanto 4 camere con un ingresso e una cucina senza finestre ma con un tetto di vetro), rispetto alla Fortezza Rossa di Approdo del Re.

Il castello vicino a Jalta fu costruito per una una ricca famiglia nobile che, effettivamente, vi abitò per un certo tempo. Tuttavia, dopo la Rivoluzione del 1917, l’edifico fu abbandonato. Nei periodi successivi fu usato come deposito, poi come sala di lettura di una biblioteca e come ristorante.

5 / Steppe sulla strada per Vaes Dothrak – Le sabbie di Kuzomen

HBO, 2011-2019; Lev Fedoseev/TASS HBO, 2011-2019; Lev Fedoseev/TASS

Daenerys Targaryen, insieme a Drogo, suo marito Khal, e al suo esercito, attraversò le steppe, dirigendosi verso Vaes Dothrak, l’unica città della comunità nomade dei Dothraki.

Sulla riva del Mar Bianco, in Russia, vicino a un villaggio dei Pomory, si trovano le cosiddette Sabbie di Kuzomen (Kuzomenskie peskí), che talvolta vengono chiamate “Deserto del Nord”. Circa un secolo fa, a causa del taglio dei boschi e dell’uso di questa zona per il pascolo del bestiame, qui si formò un deserto con barcane e dune.

Oggi questo posto attira numerosi “cavalieri” che giungono qui con i loro quad e fuoristrada. Le corse sulle dune piacciono non solo ai turisti, ma anche agli abitanti del posto.

6 / Alto Giardino – Fortezza genovese

HBO, 2011-2019; Legion Media HBO, 2011-2019; Legion Media

Alto Giardino, il seggio di Casa Tyrell, si trova in una delle zone più ricche dei Sette Regni, ed è forse la dimora più bella di Westeros. Situato sulla riva del fiume Mander, il castello è circondato da ben tre mura merlate.

Ci viene da paragonarlo alla Fortezza genovese di Sudak, in Crimea, che occupa un’area di 30 ettari. Le prime fortificazioni qui furono costruite nel VII secolo; successivamente, i bizantini aggiunsero delle torri di guardia, mentre i genovesi, nei secoli XIV-XV, modernizzarono la fortezza, trasformandola in una cittadella quasi inespugnabile.

7 / Giardini dell’Acqua di Dorne – Cittadella di Naryn-Kala a Derbent

HBO, 2011-2019; Pavel Shabanov/Getty Images HBO, 2011-2019; Pavel Shabanov/Getty Images

Nel sud-est dei Sette Regni si trova il Principato di Dorne, con i suoi deserti, monti e aridi venti, governato da Casa Martell che vive fra la capitale, Lancia del Sole, e la residenza dei Giardini dell’Acqua. Quest’ultima si trova su una collina ed è circondata da possenti mura che nascondono torri e labirinti.

La descrizione di Dorne fa pensare al Daghestan russo, pertanto la città di Derbent avrebbe potuto diventare una delle location della celebre serie. In questa antica città, su una collina, si trova la cittadella persiana di Naryn-Kala con le sue possenti mura che hanno tre metri di spessore e sono alte 20 metri.

Costruita nel VI secolo in una posizione strategica sul Mar Caspio, la fortezza è tuttora in buono stato. Anche qui ci sono dei bagni a vapore, una cisterna sotterranea, un pozzo e delle rovine del palazzo originale e di una moschea. Sembra un film fantasy, ambientato nel Medioevo.

8 / Isole di Ferro – Penisola della Kamchatka

HBO, 2011-2019; Stanislav Sablin/Getty Images HBO, 2011-2019; Stanislav Sablin/Getty Images

Gli Uomini di Ferro, che vivono nelle isole, sono governati dai Greyjoy. Approfittando della nebbia che si forma spesso nella baia dove si trovano le isole, gli abitanti locali attaccano le navi dei navigatori sprovveduti.

Altrettanto suggestivi sono i paesaggi della Kamchatka. Sulla costa orientale della penisola ci sono mote baie e insenature con ripide scogliere. La natura unica della penisola, le fonti termali e le spiagge con sabbia nera attirano numerosi turisti.

9 / Torre della Gioia – Vovnushki dell’Inguscezia

HBO, 2011-2019; Stanislav Sablin/Getty Images HBO, 2011-2019; Stanislav Sablin/Getty Images

La torre dal fusto rotondo nei pressi delle Montagne Rosse compare nella sesta stagione. Il nome fu dato alla costruzione da Rhaegar Targaryen che qui trascorreva il suo tempo in compagnia della sua donna, Lyanna Stark. Proprio in questa torre Lyanna mise al mondo Jon Snow.

Sullo schermo, questa maestosa costruzione lambita dai venti sembra davvero imponente, ma altrettanto impressionante è anche il complesso dei Vovnushki nel distretto di Dzeyrakh, nella Repubblica d’Inguscezia.

Questo complesso di opere fortificate, costruito in montagna, è costituito da tre torri, di cui due s’ergono una accanto all’altra, e la terza di fronte alle prime due. Si presume che queste torri di forma piramidale con strette feritoie siano state costruite nei secoli XVII-XVIII.

La vista di queste torri, che si innalzano sulle sponde di una stretta gola, sullo sfondo dei monti, fa venire in mente le fiabe popolate da principesse, cavalieri e draghi.

10 / Draghi di Essos – Zilant di Kazan

HBO, 2011-2019; Legion Media HBO, 2011-2019; Legion Media

Ad Est di Westeros si trova il vasto Continente orientale (Essos), popolato da numerosi draghi. All’inizio si credeva che i draghi fossero ormai estinti (in effetti, durante le prime stagioni si vedevano soltanto delle carcasse e delle uova).

Zilant è il “drago” di Kazan, capitale del Tatarstan. È raffigurato sullo stemma della città, sull’edificio della stazione centrale e su quello dell’Ufficio dell’Ammiraglio, nonché nelle stazioni della metropolitana locale. Se vi interessa la “caccia al drago”, conviene visitare il Parco del Millennio della capitale tartara, dove si trovano diverse immagini scultoree di questo essere.

