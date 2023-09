Le dieci location in Russia dove avrebbero potuto girare un film di Harry Potter

Con i film della saga di Harry Potter si entra sempre in un’atmosfera particolare. Sullo schermo scorrono antichi castelli, stanze misteriose, affascinanti negozi, alberi giganteschi e bellissimi paesaggi. Per quanto possa sembrare strano, posti con atmosfera analoga si possono trovare anche in Russia

1 / Cattedrale dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

“Harry Potter e la camera dei segreti”; Cattedrale dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria a Mosca Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Legion Media Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Legion Media

All’inizio di ogni anno scolastico, Harry Potter e i suoi amici prendevano il treno che partiva dal binario 9 ¾ della stazione di King’s Cross. Quello che si ricorda di più, però, è l’edificio neogotico della stazione di St Pancras con le sue torrette in mattoni rossi, sorvolate da Harry e Ron in uno dei film del ciclo.

A questa stazione londinese assomiglia moltissimo la Cattedrale cattolica dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria in via Malaja Gruzinskaja a Mosca.

Guglie traforate, classiche finestre a sesto acuto, altezza della volta – questo e molto altro rievoca l’atmosfera dell’Albione.

2 / Viadotto di Pudlingovyj

“Harry Potter e la camera dei segreti”; Viadotto vicino al villaggio di Pudlingovyj nella regione di Sverdlovsk Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures

Una delle location più belle dell’universo “potteriano” è il viadotto di Glenfinnan, percorso dall’“Hogwarts Express”, che porta i suoi passeggeri nella scuola di magia.

Un viadotto analogo si trova nella regione di Sverdlovsk, negli Urali. Questo ponte ferroviario fu costruito nel 1916 vicino al paesino di Pudlingovyj. Sebbene il viadotto abbia ormai più di 100 anni, è tuttora in servizio. Avvicinarlo non si può, ma il viadotto può essere ammirato da lontano, salendo su una delle colline circostanti.

3 / “Ruskeala Express”

“Harry Potter e la pietra filosofale”; personale del treno rétro “Ruskeala Express” in Carelia, alla stazione di Janissilta Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Petr Kovalev/TASS Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Petr Kovalev/TASS

La Russia ha un suo “Hogwarts Express”: il treno in stile retrò “Ruskeala Express”, in servizio in Carelia tra la città di Sortavala e il parco montano di Ruskeala.

Il fascino retrò di questo treno è dovuto innanzitutto alla locomotiva a vapore. Gli scompartimenti dei passeggeri e il vagone ristorante sono arredati nello stile del XIX secolo e l’atmosfera del viaggio fa credere che da un momento all’altro nel corridoio del treno compaia una maga con il suo carrello pieno di dolci magici.

4 / Università tecnologica Bardygin a Egorjevsk

“Harry Potter e il principe mezzosangue”; Il treno rétro “Ruskeala Express” in Carelia Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Legion Media Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Legion Media

Alla scuola potteriana di magia e stregoneria assomiglia molto l’edificio in stile gotico inglese dell’Università tecnologica Bardygin nella città di Egorjevsk, inaugurata nel 1909.

Qui, come a Hogwarts, si vedono le finestre a sesto acuto dell’edificio universitario, una torre (con la differenza che quella di Egorjevsk non è la Torre di Astronomia), un orto botanico con un lago (si pensi al Lago Nero con il castello di Hogwarts, pieno di creature magiche).

5 / Serre del parco Tsaritsyno

“Harry Potter e la pietra filosofale”; Insieme architettonico dell’Istituto di Elettromeccanica (intitolato allo Tsesarevich Aleksej), a Egorjevsk Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Un analogo delle serre di Pomona Sprout, che insegnava ai suoi studenti a curare le mandragole e altri segreti dell’Erbologia, sono le orangerie del parco Tsaritsyno a Mosca che, quanto a ricchezza della collezione di piante non hanno nulla da invidiare alle serre di Hogwarts.

Le prime serre di Tsaritsyno furono create negli anni Quaranta del Settecento. Da allora qui crescono frutta esotica e piante decorative (rose, melangoli, uva, fichi, aloe, ecc.). Come nelle serre della professoressa Sprout, a Tsaritsyno le piante fioriscono durante tutto il corso dell’anno.

6 / La quercia di Grunwald

“Harry Potter e la camera dei segreti”; Tsaritsyno, interno della serra delle viti Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Sergej Sebelev (CC BY-SA 4.0) Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Sergej Sebelev (CC BY-SA 4.0)

Un altro simbolo di Hogwarts è il Salice Schiaffeggiante, noto per il suo carattere irascibile. Fu contro questo salice che si scontrò la Ford Anglia volante di Harry e Ron. I rami di questo albero acchiappano gli uccelli distratti, mentre tra le sue radici si trova un passaggio che conduce alla Stamberga Strillante.

“Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”; La possente quercia di Grunwald, nella Regione di Kaliningrad Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Vitalij Petrov (CC BY-SA 4.0) Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Vitalij Petrov (CC BY-SA 4.0)

Nella regione di Kaliningrad cresce uno degli alberi più antichi della Russia: la quercia di Grunwald, che ha più di 800 anni. Sebbene sia una specie diversa, dal punto di vista delle dimensioni (più di 13 metri di circonferenza e larghezza della corona di 40 metri), nonché per la sua bellezza e maestosità, questa quercia non è da meno al Salice potteriano.

7 / Le librerie “Khodasevich” e “Podpisnye izdanija”

“Harry Potter e la camera dei segreti”; La libreria “Podpisnye izdanija” di San Pietroburgo Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; podpisnie.ru

Prima dell’inizio dell’anno scolastico, tutti gli studenti di Hogwarts vanno nella libreria “Flourish and Blotts” per comprare libri su erbologia, creature magiche, trasfigurazione, ecc.

Come la libreria magica, il negozio “Khodasevich” di Mosca è pieno di libri da cima a fondo. Qui si possono trovare sempre dei libri rari su teatro, architettura, arte, filologia e storia. Gli angusti passaggi fra gli scaffali formano un labirinto, nel quale è facile perdersi.

Il tempo si ferma anche nella libreria “Podpisnye izdanija” di San Pietroburgo. All’interno dell’edificio in stile liberty settentrionale, con scale mobili e scaffali altissimi, potete accomodarvi con un libro a un tavolino del bar, ordinando un caffè.

8 / Negozio “Eliseevskij”

“Harry Potter e il principe mezzosangue”; Lo storico negozio Eliseev (Eliseevskij magazin) sulla Prospettiva Nevskij a San Pietroburgo Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Aleksej Danichev/Sputnik Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Aleksej Danichev/Sputnik

Un altro posto di San Pietroburgo dove è facile immaginare i personaggi potteriani è il negozio dei mercanti Eliseev. Con i suoi decori e l’abbondanza delle merci, questo storico negozio assomiglia a “Tiri Vispi” dei fratelli Weasley. Come nel negozio dei gemelli, da “Eliseevskij” si possono comprare delle rarità. Delizie varie, dolci fatti a mano e piatti cucinati secondo antiche ricette impressionano non meno degli interni in stile liberty.

9 / Casa Singer

“Harry Potter e il principe mezzosangue”; La Casa Singer a San Pietroburgo Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Legion Media Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Legion Media

Una delle costruzioni più importanti di Hogwarts è la Torre di Astronomia, dove accadono degli eventi drammatici.

La Casa Singer di San Pietroburgo è altrettanto maestosa. Sulla facciata di questo storico edificio in stile liberty si vedono delle figure femminili, le Valchirie, che tengono in mano un fuso con un filo d’acciaio. Ai loro piedi c’è una macchina da cucire – simbolo della società Singer che costruì l’edificio. L’edificio è coronato da una cupola di vetro con un’aquila che fa venire in mente la facoltà di Corvonero, che ha un emblema con l’aquila, mentre il salotto della Casa di Corvonero si trova all’interno della Torre di Astronomia.

10 / Biblioteca di Stato russa

“Harry Potter e il principe mezzosangue”; La sala di lettura della Biblioteca Statale Russa “Lenin” Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Sergej Guneev/Sputnik Chris Columbus 2002/Warner Bros. Pictures; Sergej Guneev/Sputnik

Nella biblioteca di Hogwarts si può trovare qualsiasi libro. Lo stesso vale anche per la Biblioteca di Stato russa che si trova a Mosca ed è la più grande d’Europa (49 milioni di libri). L’atrio e la scalinata dell’edificio sono molto impressionanti, mentre la principale sala di lettura della Biblioteca, decorata con marmi, bronzi e pannelli di rovere, sembra un museo.

