Ruskeala: una mecca turistica in un canyon scavato nel marmo (FOTO)

Alla stazione di Sortavala suona la campana: il treno espresso Sortavala-Ruskeala è in partenza. Il treno può essere visto da lontano, grazie agli sbuffi di vapore. Questo treno è rimasto l’unico in Russia ad essere azionato quotidianamente da una locomotiva a vapore.

Una donna in abito d'epoca vicino al treno espresso Sortavala-Ruskeala Kindastanley (CC BY-SA 4.0) Kindastanley (CC BY-SA 4.0)

Non è il modo più veloce per raggiungere il canyon (in macchina si fa sicuramente prima), ma è certamente il più originale: il “Ruskeala Express” è un treno rétro con una locomotiva ungherese del 1949 e con gli interni del Nikolaevskij Express, il treno espresso della Russia imperiale che andava da San Pietroburgo a Mosca. Tappeti sul pavimento, morbidi divani verdi, controllori in uniformi d’epoca con ricami in oro. Tutto qui è pensato per ricreare l’atmosfera.

Legion Media Legion Media

Dopo il suono della campana, il treno parte dolcemente e avanza per un’ora attraverso il paesaggio della Carelia settentrionale fino a un villaggio dove, secondo il censimento del 2013, vivevano solo 659 persone. Procede lentamente, coprendo una distanza di 30 km in un’ora.

Legion Media Legion Media

Il minuscolo villaggio di Ruskeala, in Carelia, vicino al confine con la Finlandia, si sarebbe facilmente perso sulla mappa se non fosse per un fatto: c’era un’acuta carenza di marmo a San Pietroburgo, che era in costruzione nel XVIII secolo. I ricchi nobili, e persino l’imperatrice Caterina la Grande costruivano continuamente palazzi per i quali avevano bisogno di molto materiale. Fu allora che gli architetti imperiali rivolsero la loro attenzione al bacino marmifero di Ruskeala. Il marmo locale era di ottima qualità e di quattro colori: grigio cenere, grigio-verde, bianco con striature grigie e marroni, e bianco-grigio-blu.

Legion Media Legion Media

Una cava di marmo esisteva già qui prima di quell’esplorazione geologica. Quando la Russia vinse la Grande Guerra del Nord, riconquistò la costa careliana del Ladoga insieme alla cava, che era stata sviluppata dagli svedesi dalla fine del XVII secolo. Tuttavia, dopo che la cava era rientrata in territorio russo, Ruskeala era stata dimenticata. Così, di fatto, la grande storia industriale del piccolo villaggio in Russia iniziò in quel periodo, sotto Caterina la Grande.

Sergej Gussev (CC BY 2.0) Sergej Gussev (CC BY 2.0)

I maestri scalpellini degli Urali arrivarono sulla riva del fiume Ruskolka e cominciarono ad estrarre il marmo. All’inizio lo portavano con le slitte fino al molo, poi con barche a vela sul lago Ladoga fino alla capitale. Solo nel corso di mezzo secolo, più di 200 mila tonnellate di marmo vennero estratte in questa cava, utilizzate per il rivestimento della Cattedrale di Sant’Isacco, la facciata del castello Mikhailovskij, il Palazzo di Marmo, per la pavimentazione della Cattedrale di Kazan, i davanzali dell’Ermitage e per il rivestimento di altri edifici della capitale russa, e di Gatchina, Peterhof e Tsarskoe Selo.

Igor Tikhonov /EyeEm/Getty Images Igor Tikhonov /EyeEm/Getty Images

La produzione diminuì nel XIX secolo, quando la moda cambiò e il granito fu progressivamente preferito al marmo. Inoltre, il villaggio stesso cambiò più volte Paese: dopo la Rivoluzione, la cava finì alla Finlandia indipendente, poi cadde nelle mani dell’Unione Sovietica, ma nel 1941 fu riconquistata dai finlandesi. Nel settembre 1944, la cava fu infine ceduta ai sovietici.

Legion Media Legion Media

La cava ha prodotto calce e marmo fino alla fine degli anni Novanta, quando è stata dichiarata esaurita. Ma allo stesso tempo, è stata messa sotto protezione statale e dichiarata patrimonio culturale come monumento minerario.

Legion Media Legion Media

Nel 1939, l’acqua riempì il canyon, i pozzi della miniera si trasformarono in grotte bizzarre, e le “scogliere” di marmo, circondate da montagne e acque chiare, divennero un tesoro careliano che i visitatori di tutto il Paese venivano a vedere.

LEGGI ANCHE: I dieci posti più belli della Carelia

Il parco industriale “Ruskeala” è nato nel 2005. La zona è stata abbellita, sono stati aperti un centro ricreativo e un complesso turistico, e i luoghi più interessanti sono stati trasformati in un’attrazione per i visitatori.

Igor Tikhonov / EyeEm/Getty Images Igor Tikhonov / EyeEm/Getty Images

C’è un percorso sotterraneo che può essere lungo fino a un chilometro. La maggior parte delle gallerie (scavi orizzontali con accesso alla superficie) sono oggi allagate, ma ce n’è una sopra il livello dell’acqua ed è possibile visitarla. Si organizzano anche immersioni lungo i labirinti sommersi delle miniere.

Ded Pihto (CC BY-NC 2.0) Ded Pihto (CC BY-NC 2.0)

Uno dei punti più belli è il Canyon di marmo, lungo 460 metri e largo fino a 100 metri. L’acqua è così chiara che si può vedere fino alla profondità di 18 metri.

Legion Media Legion Media

Si può esplorare il canyon dalla riva (c’è un sentiero pedonale intorno a tutto il perimetro) o noleggiare una barca e fare un giro. Gli amanti dell’adrenalina possono approfittare delle zipline e della caduta libera, un salto da un precipizio di 24 metri nel canyon. C’è un ponte di corda che attraversa il canyon.

Westend61/EyeEm/Getty Images Westend61/EyeEm/Getty Images

Il parco è aperto in tutte le stagioni, e alcuni lo trovano bello anche nel duro freddo del nord. “Siamo stati là in inverno, nel più freddo degli inverni, fuori c’erano -26 °C. Ma neanche questo ha rovinato l’esperienza. La Ruskeala sotterranea è un luogo da non perdere in inverno. È incredibilmente bello lì nella stagione fredda. La natura crea i suoi capolavori nel lago sotterraneo, con stalattiti e stalagmiti di ghiaccio”, afferma Kirill, di San Pietroburgo. In inverno, tuttavia, non si può passeggiare a lungo. Ma nel parco ci sono un caffè e un negozio di souvenir, dove ci si può riscaldare mentre si aspetta di ripartire con il Ruskeala Express.

Sergej Gussev (CC BY 2.0 Sergej Gussev (CC BY 2.0

Il modo più semplice per arrivare a Ruskeala è quello di prendere il treno ad alta velocità Lastochka da San Pietroburgo, scendere a Sortavala e lì salire sul treno rétro, che va direttamente al parco.

Legion Media Legion Media

LEGGI ANCHE: Visitare la Russia a bordo di un treno retrò: il viaggio che non dimenticherete

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale