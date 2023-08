Sette musei di San Pietroburgo da visitare assolutamente

La “capitale culturale” della Russia conta più di duecento musei. Tra questi ce ne sono alcuni tra i più antichi del Paese, strettamente legati alla sua storia. Abbiamo scelto quelli più importanti e spettacolari, che non potete proprio perdervi

1 / Museo Ermitage

Il Palazzo d’Inverno è solo uno dei tanti palazzi che fanno parte del complesso museale dell’Ermitage Aleksandr Spatari/Getty Images Aleksandr Spatari/Getty Images

È il museo numero uno non solo della nostra lista, ma anche della Russia. Il suo complesso principale espone dipinti di maestri europei, statue greche e romane, sarcofagi egizi, manufatti indiani, sciabole ottomane, maschere giapponesi, bassorilievi della Mesopotamia e molti altri tesori provenienti da diversi Paesi ed epoche. Nella sala principale si possono ammirare opere del XIX e XX secolo, ma anche quelle contemporanee.

I lussuosi interni del Palazzo d’Inverno sono di per se stessi un’attrazione turistica, una sortra di museo nel museo Gonzalo Azumendi/Getty Images Gonzalo Azumendi/Getty Images

Le sedi principali dell’Ermitage si trovano attorno alla Piazza del Palazzo. Il più riconoscibile è il Palazzo d’Inverno, un tempo residenza della famiglia imperiale Romanov. I turisti di tutto il mondo vogliono vedere i suoi lussuosi interni.

2 / Museo Russo

Il Palazzo Mikhajlovskij è la sede principale del Museo Russo. In precedenza fu la residenza del Gran Duca Mikhail Pavlovich Romanov, costruita tra il 1819 e il 1825 su progetto di Carlo Rossi A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Il più grande museo di belle arti russe al mondo consiste di sei palazzi, del Giardino d’Estate e del Giardino Mikhailovskij.

Nel Palazzo Mikhailovskij sono conservati i principali capolavori: una collezione di icone russe antiche del XVII-XVIII secolo, dipinti del XVIII-XIX secolo e arte popolare del XVII-XXI secolo. Nell’edificio Benois si possono ammirare opere d’arte dei secoli XIX-XX.

Il Museo Russo ospita la più grande collezione di arte russa al mondo. Quella nella foto è la sala con i dipinti di Ivan Aivazovskij (1817-1900), pittore celebre per i suoi quadri di argomento marino Evgenij Со (CC BY) Evgenij Со (CC BY)

Il patrimonio del museo si basa sulla collezione personale dell’imperatore Alessandro III e il museo stesso fu inaugurato da suo figlio Nicola II.

3 / Fortezza di Pietro e Paolo

Vista aerea della Fortezza di San Pietro e Paolo sul fiume Neva. Da qui iniziò la storia della costruzione di San Pietroburgo Anton Vaganov/TASS Anton Vaganov/TASS

La fortezza di Pietro e Paolo, sull’Isola delle Lepri, è famosa per essere il luogo in cui iniziò la costruzione di San Pietroburgo. Qui si trovava anche la principale prigione politica del Paese, il Bastione Trubetskoj. Gli imperatori russi furono per secoli sepolti nella Cattedrale di Pietro e Paolo. Oggi nel complesso museale della fortezza si possono ammirare 11 esposizioni diverse.

Sull’isola è attiva da quasi tre secoli la Zecca, dove venivano coniati non solo i rubli, ma per qualche tempo anche ducati olandesi e piastre turche.

Una delle varie esposizioni ospitate negli edifici della Fortezza di Pietro e Paolo Aleksandr Galperin/Sputnik Aleksandr Galperin/Sputnik

Sul campanile della Cattedrale di Pietro e Paolo si trova un carillon e la domenica è possibile ascoltare un concerto di musica sul territorio della fortezza. Inoltre, ogni mezzogiorno viene sparato il tradizionale colpo di mezzogiorno dal bastione Naryshkin.

4 / Kunstkamera

Vista della Kunstkamera dalla Cattedrale di Sant’Isacco Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Questo museo, fondato per decreto da Pietro il Grande, è il più antico della Russia. Si basa sulla collezione personale dello zar di oggetti rari che aveva acquistato in Europa: embrioni e bambini con anomalie dello sviluppo, scheletri di animali e uccelli, minerali, erbari, invenzioni ingegneristiche, libri e manufatti antichi.

Sempre per decreto dello zar, le collezioni furono aperte a tutti i visitatori a scopo educativo. Inoltre, la Kunstkamera divenne il nucleo della base scientifica e materiale dell’Accademia russa delle scienze.

La Kunstkamera è il più antico museo della Russia. Il suo nome completo è Museo di Antropologia ed Etnografia “Pietro il Grande” Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Oltre alle rarità di Pietro il Grande, il museo ospita oggi un’ampia collezione di oggetti domestici, armature e armi, costumi e mezzi di trasporto degli abitanti indigeni dell’America settentrionale e latina, nonché del Vicino e Medio Oriente, di molti Paesi dell’Asia e dell’Africa.

5 / Museo di Zoologia dell’Accademia russa delle scienze

L’edificio del Museo di Zoologia dell’Istituto Zoologico dell’Accademia Russa delle Scienze Dezidor (CC BY) Dezidor (CC BY)

Il Museo di Zoologia fu fondato nel 1832. Inizialmente, le sue collezioni comprendevano quelle del Gabinetto Naturale della Kunstkamera, e in seguito la collezione si accrebbe grazie agli oggetti dalle spedizioni dei viaggiatori russi in tutto il mondo.

La grande sala centrale del Museo di Zoologia Andrej! (CC BY) Andrej! (CC BY)

Oggi espone insetti, scheletri ed esemplari imbalsamati di pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. C’è uno dei più grandi scheletri al mondo di balenottera azzurra, lungo 27 metri, e non mancano scheletri di mammut e altri animali impagliati. È possibile visitare il museo da soli o in una escursione organizzata: il museo ne offre sette.

6 / Museo storico militare di artiglieria, del genio e del Corpo delle comunicazioni

Ingresso del Museo di Artiglieria, con vari cimeli esposti anche all’esterno George Shuklin (CC BY) George Shuklin (CC BY)

Questo museo è riconoscibile per la grande collezione di installazioni di artiglieria (circa 250 unità) che si trova nel cortile. È nato dalla Zeikhgauz di Pietro il Grande per la conservazione di vecchi pezzi di artiglieria, che si trovava sul territorio della Fortezza di Pietro e Paolo. L’anno di fondazione del museo è considerato il 1703 (lo stesso di San Pietroburgo).

Un cannone in rame realizzato nel 1866 Aleksandr Galperin/Sputnik Aleksandr Galperin/Sputnik

Qui si possono ammirare gli armamenti dell’artiglieria russa, le attrezzature, gli stendardi, le uniformi e le onorificenze di diversi secoli; modelli e reperti archeologici di armi risalenti al X secolo e oltre.

Il museo possiede anche una delle più grandi collezioni di armi dell’Europa occidentale del XV-XVII secolo in Russia.

Una sala è dedicata a Mikhail Kalashnikov. Molte delle armi del museo, soprattutto quelle sperimentali, sono state create e conservate in un’unica copia. L’esposizione presenta anche il primissimo esemplare di un AK-47.

7 / Museo Navale militare centrale

Il Museo Navale Centrale visto dall’alto A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

La storia di uno dei più antichi musei del Paese inizia con la Camera dei Modelli di San Pietroburgo: il deposito di modelli e disegni di costruzioni navali di Pietro il Grande. Era situata nell’Ammiragliato principale, dove venivano costruite le navi della Flotta del Baltico.

Oggi i suoi fondi contengono più di duemila modelli di navi, oltre ad attrezzature navali, armi da fuoco e armi bianche, opere d’arte, premi, insegne, bandiere, stendardi e uniformi. Gli oggetti esposti danno un’idea della storia militare della Russia, della storia dello sviluppo delle sue flotte e delle sue spedizioni.

Il Museo Navale Centrale durante una “Notte dei musei” Aleksandr Galperin/Sputnik Aleksandr Galperin/Sputnik

Oltre all’edificio centrale, il museo ha altre sette sedi in tutto il Paese: a San Pietroburgo, Kronshtadt, sul lago Ladoga, a Novorossijsk, Baltijsk e Sebastopoli. Ricade sotto la sua giurisdizione anche il celebre incrociatore “Aurora”. Un colpo a salve dell’Aurora segnalò l’inizio dell’assalto al Palazzo d’Inverno, motivo per cui è considerato un simbolo della Rivoluzione. Oggi è possibile salire a bordo dell’incrociatore nel corso di una visita guidata.

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale