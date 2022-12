Sette musei russi a cielo aperto dedicati all’architettura in legno

Se anche voi restate a bocca aperta davanti ai capolavori dell’architettura in legno della Russia, non potete perdervi questi parchi-museo

La maggior parte dei musei di architettura in legno in Russia è apparsa tra gli anni Cinquanta e Settanta. L'Unione Sovietica, dopo essersi ripresa dalla Seconda guerra mondiale, è riuscita a impegnarsi nella mappatura e nella conservazione di questi monumenti culturali e architettonici. In quegli anni, infatti, sono stati restaurati migliaia di antichi edifici e chiese in legno. In alcuni insediamenti ancora oggi si possono ammirare chiese, case e mulini risalenti a 500 anni fa!

1 / Isola di Kizhi, Carelia

Legion Media Legion Media

Kizhi è il museo etnografico più conosciuto e visitato della Russia. Si trova vicino alla città di Petrozavodsk, su un'isola del lago Onega. Il museo, fondato nel 1966, è inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

La parte centrale dell'isola-museo è il pogost di Kizhi, costituito dalla chiesa della Trasfigurazione del Signore di inizio XVIII secolo - un edificio in legno alto 37 metri con 23 cupole - dalla chiesa dell’Intercessione della Santa Vergine con un'iconostasi parzialmente conservata e un campanile del XIX secolo.

Il resto dei reperti in legno è stato portato lì dai villaggi abbandonati in varie parti della Carelia. Ci sono anche case Pomory, fienili Vepskij e croci della Carelia.

Sito web del museo qui

2 / Vitoslavlitsij, regione di Novgorod

Konstantin Chalabov/Sputnik Konstantin Chalabov/Sputnik

Fino al XVI secolo Velikij Novgorod governava vaste terre affacciate sul Mar Bianco e competeva con Mosca. L'architettura monumentale delle terre di Novgorod è ancora oggi visibile a pochi chilometri dalla città, sul sito dell'antico villaggio di Vitoslavlitsij, esistito dal XII al XVIII secolo.

Questo museo a cielo aperto è stato creato nel 1964 e ricorda un vecchio villaggio russo. Le izbà e gli edifici annessi formano stradine che i visitatori percorrono a piedi. Le opere principali sono la chiesa lignea della Natività della Beata Vergine del 1531, accanto alla quale si trova la piccola chiesa dell'Assunzione, risalente al 1599, entrambe portate da villaggi remoti e semi-abbandonati e poi restaurate a Vitoslavlitsij.

Sito web del museo qui

3 / Malye Korely, Oblast' di Arkhangelsk

Legion Media Legion Media

Giganteschi mulini in legno: ecco il biglietto da visita del museo di Malye Korely, che possiede la più grande collezione di mulini in legno della Russia, tutti provenienti dai villaggi della regione di Arkhangelsk. Il complesso etnografico è stato creato nel 1964. Lo spazio interno è suddiviso in settori: "Mezensky", "Pinezhsky", "Dvinsky", "Kargopolsko-Onezhsky", dove sono rappresentate le izbà dei contadini, le banye, i pozzi e le chiese di queste zone. Passando da un settore all'altro si notano chiaramente le differenze nelle tecniche costruttive delle abitazioni.

Sito web del museo qui

4 / Parco Kolomenskoe, Mosca

Legion Media Legion Media

Uno dei parchi più grandi di Mosca ospita un museo dell'architettura in legno con sorprendenti strutture del Nord russo. Nel 1933 è stata trasportata qui la torre del monastero di San Nicola, proveniente dalla regione di Arkhangelsk e risalente al XVII secolo, l'unica struttura in legno del monastero. Quello infatti era un periodo in cui molte chiese venivano distrutte (per saperne di più cliccate qui), ma gli architetti riuscirono a salvare questa torre.

Qui c’è anche la torre di Sumski Ostrog, del 1580, portata dal territorio della Pomerania Careliana. Si trovava nell'antico villaggio di Sumskiij Posad, dove era di stanza la guarnigione militare locale. Tra l'altro, è l'unica torre da combattimento del Nord russo che è arrivata intatta fino ai nostri giorni.

Il sito del museo qui

5 / Museo dell'architettura in legno di Suzdal, regione di Vladimir

Legion Media Legion Media

Suzdal è una città-museo da non perdere! Nella periferia, in un luogo molto pittoresco, nella metà degli anni Settanta è nato un insediamento realizzato con edifici recuperati da alcuni villaggi abbandonati della regione.

Qui si possono vedere chiese in legno a più piani risalenti alla metà del XVIII secolo, realizzate, come dicono gli storici, senza l’utilizzo di un solo chiodo!

Sito web del museo qui

6 / Khokhlovka, Kraj di Perm

Legion Media Legion Media

Il Territorio di Perm è storicamente il più grande centro di produzione del sale. Naturalmente, anche le saline in passato erano in legno e oggi molti oggetti legati a quel periodo si possono ammirare nel museo vicino al villaggio di Khokhlovka, a circa 40 km da Perm. Qui si possono vedere la torre della salamoia, la distilleria e gli antichi granai. Potrete ammirare anche le case di coloro che, fino all'inizio del XX secolo, erano impegnati nella produzione di sale.

Sito web del museo qui

7 / Taltsy, regione di Irkutsk

Legion Media Legion Media

Le roccaforti di legno e le palizzate sono state una parte importante della storia dell'esplorazione siberiana. Oggi quei pezzi di storia rivivono nel museo di Taltsy, a 40 km dalla città di Irkutsk. Fu fondato nel 1969, quando la parte principale dell’insediamento fu inondato a seguito della costruzione della centrale idroelettrica di Irkutsk e per questo si decise di spostare gli edifici su un terreno più alto. Il museo ospita anche dei resti autentici dei villaggi siberiani: si può vedere come vivevano anticamente i Tofalari, gli Evenki e i Buriazi.

Sito web del museo qui

LEGGI ANCHE: Da Pidma a Liavlia, dove le chiese in legno si riflettono sui fiumi del nord

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale